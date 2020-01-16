Общество

РБКРБКПутин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка. Главной целью существующей программы материнского капитала является стимулирование семей к рождению второго ребенка, однако в современных условиях, по словам главы государства, этого уже недостаточно.
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Материнский капитал вырос до 466 тысяч рублей

Московский Комсомолец07:05

Что изменится в программе материнского капитала, на что его потратить и как получить

ТАССвчера в 05:47

Владимир Путин продолжил борьбу с бездетностью

Коммерсантъвчера в 15:29

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

Известиявчера в 15:27

Свой дом: Повлияет ли новая инициатива с маткапиталом на доступность квартир

Эхо Москвы01:16

Путин: маткапитал будет увеличен на 150 тысяч рублей

ТК Звездавчера в 04:20

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

РБКвчера в 04:19
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
Космос

Раскрыта природа таинственного объекта из космоса

Японские астрономы раскрыли природу таинственного космического тела, которое пролетело над Киото (Япония) 29 апреля 2017 года.
Lenta.ru вчера в 12:47
Политика

Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
Полит.ру 05:50
Происшествия

Ространснадзор проведёт внеплановые проверки после инцидента с SSJ-100

Ространснадзор проведёт внеплановые проверки авиакомпании «ИрАэро» после экстренной посадки самолёта SSJ-100 на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово.
RT на русском 14:53
Общество

В Гидрометцентре сообщили о похолодании в России в феврале

Температура воздуха в России в феврале, как ожидается, будет заметно ниже январской, сообщил 16 января на пресс-конференции в МИЦ «Известия» и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 06:17
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру 08:15
Политика

Путин назначил Медведева на должность зампредседателя Совбеза РФ

Путин подписал указ о введении должности заместителя председателя Совета безопасности. На эту должность он назначил Дмитрия Медведева.
РЕН ТВ 08:17
Политика

Пять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый Boeing

Правительства стран, граждане которых погибли при крушении Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране, заявили, что Тегеран должен выплатить компенсации семьям погибших.
Ведомости 14:00
Общество

Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру

Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Ридус 14:51
Финансы

Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснился

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости 11:25
Политика

Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию

Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
РБК 07:33
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:26
Политика

США и Россия обсудили расширение диалога по нераспространению

В ходе прошедших переговоров стороны обсудили вопросы ядерных запасов, проблему гонки вооружений, а также "важность выхода за рамки исключительно двустороннего формата" в обсуждении этих тем, сообщил госдепартамент по итогам переговоров замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по вопросам нераспространения Кристофера Форда.
РИА Новости 14:22
Армия и оружие

В США показали изнутри самолет «Судного дня»

В США журналистам показали салон так называемого самолета "Судного дня". Видеозапись опубликовал Youtube-канал Airboyd.
Ruposters.ru вчера в 05:23
Происшествия

Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании

Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.
Lenta.ru 14:25
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Общество

СМИ сообщили об иске украинских бизнесменов к Порошенко

Украинские бизнесмены и футбольные функционеры братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск в Лондонский международный арбитраж против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
РБК 14:13
Баскетбол

«Химки» победили «Реал» в матче баскетбольной Евролиги

Подмосковные «Химки» взяли верх над мадридским «Реалом» в матче 20-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
RT на русском 14:28
Общество

Медведев перед уходом выделил 127 млрд руб. на атомный ледокол

РБК 14:07
Шоу-бизнес

Мария Шукшина забрала внука у бывшей девушки сына

Актриса Мария Шукшина поделилась радостным событием с подписчиками в своём блоге о том, что теперь её двухлетний внук Марк будет жить с ней.
Вестник 09:00
Политика

Источник рассказал о резиденции Медведева в новой должности

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство РФ, вправе оставить за собой резиденцию, в которой проживал ранее, или выбрать другую из перечня госдач, рассказал РИА Новости информированный источник.
РИА Новости 09:30
Политика

Латвия обвинила Россию в искажении истории Второй мировой войны

Сейм Латвии принял заявление о недопустимости искажения истории Второй мировой войны, обвинив в этом Россию.
Lenta.ru 10:14
Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
NewInform вчера в 13:07
Общество

Умер сын Джона Р.Р. Толкина Кристофер Толкин

Кристофер Толкин, третий сын великого Джона Р.Р. Толкина, скончался в возрасте 95 лет.
Российская газета 14:27
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ 10:31
Игры

Kotaku: Horizon Zero Dawn выйдет на PC в 2020 году

News.ru 14:24
Здоровье

Кто может рассчитывать на бесплатные лекарства

Жители России, которые перенесли инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, имеют право на бесплатные медикаменты.
Волгоградская правда 14:45
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Опубликован трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом

iReactor 13:23
Игры

Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077

Газета.Ru 12:54
Общество

После обещаний Мишустина акции «Яндекса» обновили максимум

На 11:17 мск бумаги компании торговались по 2 тыс. 789 рублей (+3,7%). Таким образом, акции компании обновили исторический максимум.
Аргументы недели 10:31
Политика

В Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте Трампа

Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
Коммерсантъ 14:43
Как работают Яндекс.Новости?
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