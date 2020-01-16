Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка. Главной целью существующей программы материнского капитала является стимулирование семей к рождению второго ребенка, однако в современных условиях, по словам главы государства, этого уже недостаточно.

Космос Раскрыта природа таинственного объекта из космоса Японские астрономы раскрыли природу таинственного космического тела, которое пролетело над Киото (Япония) 29 апреля 2017 года.

Общество В Гидрометцентре сообщили о похолодании в России в феврале Температура воздуха в России в феврале, как ожидается, будет заметно ниже январской, сообщил 16 января на пресс-конференции в МИЦ «Известия» и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Финансы Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснился Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.

Политика Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

Политика США и Россия обсудили расширение диалога по нераспространению В ходе прошедших переговоров стороны обсудили вопросы ядерных запасов, проблему гонки вооружений, а также "важность выхода за рамки исключительно двустороннего формата" в обсуждении этих тем, сообщил госдепартамент по итогам переговоров замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по вопросам нераспространения Кристофера Форда.

Происшествия Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.

Общество СМИ сообщили об иске украинских бизнесменов к Порошенко Украинские бизнесмены и футбольные функционеры братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск в Лондонский международный арбитраж против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Шоу-бизнес Мария Шукшина забрала внука у бывшей девушки сына Актриса Мария Шукшина поделилась радостным событием с подписчиками в своём блоге о том, что теперь её двухлетний внук Марк будет жить с ней.

Политика Источник рассказал о резиденции Медведева в новой должности Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство РФ, вправе оставить за собой резиденцию, в которой проживал ранее, или выбрать другую из перечня госдач, рассказал РИА Новости информированный источник.

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Футбол Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.