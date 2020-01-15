Общество

РБКРБКПутин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка. Главной целью существующей программы материнского капитала является стимулирование семей к рождению второго ребенка, однако в современных условиях, по словам главы государства, этого уже недостаточно.
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Путин предложил платить за рождение первого ребенка 466 тысяч рублей. Дальше — больше

URA.Ruвчера в 04:27

Калининградский губернатор назвал «очень важной» инициативу выплачивать маткапитал после рождения первого ребенка

Эхо Москвывчера в 08:22

Что изменится в программе материнского капитала, на что его потратить и как получить

ТАССвчера в 05:47

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

Известиявчера в 15:27

Путин: маткапитал будет увеличен на 150 тысяч рублей

ТК Звездавчера в 04:20

Путин заявил о продлении программы маткапитала до 2026 года

ПолитРоссиявчера в 04:19

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

РБКвчера в 04:19
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Политика

Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 09:47
Политика

Порошенко назвал послание Путина «угрозой для Украины»

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поправки в российскую Конституцию, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют угрозу для Киева.
РИА Новости 10:20
Политика

Мишустин представил Госдуме свою программу на посту премьера. Главное

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме представил депутатам свою программу.
РБК 06:58
Происшествия

В Санкт-Петербурге отец с сожительницей избивали детей

В ходе проверки было установлено, что к ребенку систематически применяют насилие отец девочки и его сожительница.
Известия 09:25
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Известия вчера в 23:10
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости 10:32
Происшествия

Самолет SSJ100 экстренно сел на недостроенную полосу в «Домодедово»

Ведомости 08:05
Политика

Путин назначил Медведева заместителем главы Совета безопасности

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности России.
Дождь 08:18
Политика

Кудрин назвал главную заслугу Медведева

По мнению Кудрина, на посту президента Медведев должен был больше сделать для развития судебной системы.
Интерфакс 10:13
Общество

Житель Новороссийска продает «уникальную» кошку за 20 миллионов рублей

Житель Новороссийска опубликовал объявление о продаже "уникальной кошки" за 20 миллионов рублей.
РИА Новости 09:39
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом

Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Salt Mag вчера в 10:20
Гаджеты

Названы смартфоны Huawei и Honor, которые останутся без Android 10

Китайская компания Huawei уже распространяет новую прошивку EMUI 10, созданную на базе Android 10, но в данный момент она доступна лишь ограниченному количеству устройств.
Shraibikus News 10:19
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Общество

В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
РИА Новости 04:43
Авто

Стала известна дата выхода «Русского Прадо» от УАЗ

Модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», появится во второй половине 2021 года, а не в 2020 году, как предполагалось ранее.
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Даша Жукова устроит свадебную вечеринку за 400 миллионов

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса еще в октябре прошлого года: церемония бракосочетания 38-летней галлеристки и ее 34-летнего супруга состоялась в Париже и была очень «скромной и уютной», в кругу только самых близких друзей.
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Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
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Политика

Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
РИА Новости 03:26
Общество

«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке

Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
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«Северный поток-2» выведут из-под действия Газовой директивы ЕС

Суть обращений - вывод трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
ТВ Центр 09:06
Общество

Авербух отверг обвинения Рудковской в нарушении авторских прав

Олимпийский призёр по фигурному катанию хореограф Илья Авербух отверг обвинения продюсера Яны Рудковской в нарушении авторских прав при использовании музыкальной композиции певца Димы Билана в своём ледовом шоу.
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Квентин Тарантино назвал Криса Пайна лучшим голливудским актером

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Елена Малышева перепела песню Билли Айлиш

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Роман Бабаев: Неправда, что ЦСКА перехватывает Соболева у «Динамо»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, нападающий Крыльев Советов Александр Соболев может перейти в состав армейцев.
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Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Коммерсантъ 10:31
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Hyundai и Kia оценили автомобильный стартап экс-главы Yota в €3 млрд

Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation вложили €100 млн в британскую Arrival, разрабатывающую технологии для электромобилей.
РБК 01:55
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
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В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна

РИА Новости 06:55
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