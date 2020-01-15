Общество
РБКПутин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка
Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка. Главной целью существующей программы материнского капитала является стимулирование семей к рождению второго ребенка, однако в современных условиях, по словам главы государства, этого уже недостаточно.
Читать в источнике
Оценить2276
Подробнее о событии
Показать все источники
Введение материнского капитала при рождении первенца коснётся 1,3 млн семей
Комсомольская правда02:44
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 06:35, Ашберн
Политика
Правительство России ушло в отставку
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Политика
Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве
В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.
Политика
Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы
Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт до 1 мая
Добровольное голосование проведут в один из выходных дней. В настоящее время разрабатывается порядок проведения голосования.
Происшествия
В Чите военнослужащего заподозрили в убийстве двух человек
Политика
Греф назвал самого главного министра в правительстве
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Гайдаровском форуме рассказал о том, какой министр, по его мнению, должен быть самым главным в правительстве.
Здоровье
Роспотребнадзор дал действенные советы по профилактике гриппа и ОРВИ
Роспотребнадзор дал жителям России рекомендации по профилактике ОРВИ и гриппа.
Шоу-бизнес
Муж Лолиты опроверг брак с женщиной на 20 лет старше
В отличие от пока ещё законной супруги, фитнес-тренер никаких громких заявлений в телеэфирах не делал: по его словам, они с Лолитой решили расстаться, потому что их брак спустя восемь лет себя изжил.
Происшествия
Во время съемок «Дома-2» умер оператор
На территории телепроекта "Дом-2" умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Хоккей
Форсберг: возвращение Овечкина для ОИ в Россию больно ударит по нему
Олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной Швеции Петер Форсберг поделился мыслями о потенциальном возвращении нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александра Овечкина в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) для участия в Олимпиаде - 2022.
Общество
Бронзовый призёр ОИ по дзюдо Носов ответил на вызов рэпера Гуфа
Бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо, депутат Государственной думы Дмитрий Носов заявил, что не собирается принимать вызов на бой известного рэпера Алексея Долматова.
Политика
Вильфанд оценил связь теплой зимы с применением климатического оружия
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что аномально теплая зима в России может быть следствием того, что США испытывают климатическое оружие.
Финансы
России предсказали курс 200 рублей за доллар
Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.
Происшествия
В Челябинске машина упала с моста в реку
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинской области, по предварительной версии, 22-летний водитель иномарки не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение и электроопору, повредив последнюю.
Политика
Гончарук объяснил появление аудиозаписи с критикой Зеленского в сети
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пояснил появление аудиозаписи с критикой президента страны Владимира Зеленского, по его словам, против главы государства и правительства выступает много людей.
Общество
Нетаньяху и Путин обсудили дело Наамы Иссахар
Президент Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили развитие событий на Ближнем Востоке и дело осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар, сообщила канцелярия главы правительства Израиля.
Шоу-бизнес
Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой
Давид Манукян высмеял слухи о расставании с Ольгой Бузовой "Не заметно, если честно", – ответила Бузова возлюбленному.
Происшествия
Обвиняемую в шпионаже Цуркан освободили из-под стражи
Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат в четверг, 16 января.
Политика
Володин ждет от нового правительства более динамичного решения задач
Хочется верить, что новое правительство будет более активно решать задачи развития экономики и эффективнее реализовывать национальные проекты, добавил Володин.
Кино
Создатели фильма «Дау» планируют подать в суд на Минкультуры РФ
Создатели картины "Дау" режиссера Ильи Хржановского планируют обратиться в суд, после того, как Министерство культуры отказалось выдавать фильму прокатное удостоверение.
Армия и оружие
Российский спецназ получит «летающий танк»
В этом году российский спецназ получит на вооружение новый бронированный вертолёт Ми-8АМТШ-ВН, который уже прозвали «летающий танк».
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали в Брэдфорд с официальным визитом
Сегодня Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Брэдфорд, завершив свои зимние каникулы.
Происшествия
В Иркутской области во время пожара погибли двое детей
В Иркутской области двое детей погибли, один ребенок пострадал при пожаре в жилом доме в поселке.
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
"То, что мы делаем сейчас, уже будет отражаться на второй половине XXI века. Мы приговорены к определенному развитию событий. <...>