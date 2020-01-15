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Политика Правительство России ушло в отставку Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Политика Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.

Политика Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».

Политика Греф назвал самого главного министра в правительстве Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Гайдаровском форуме рассказал о том, какой министр, по его мнению, должен быть самым главным в правительстве.

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