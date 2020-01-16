Общество

РБКРБКПутин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка. Главной целью существующей программы материнского капитала является стимулирование семей к рождению второго ребенка, однако в современных условиях, по словам главы государства, этого уже недостаточно.
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Что изменится в программе материнского капитала, на что его потратить и как получить

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ТК Звездавчера в 04:20

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

РБКвчера в 04:19
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 14:20, Ашберн
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Пять стран потребовали от Тегерана компенсаций за сбитый Boeing

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Сейм Латвии принял заявление о недопустимости искажения истории Второй мировой войны, обвинив в этом Россию.
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Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
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Россия и США в четверг провели в Вене консультации по вопросам стратегической стабильности, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
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Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Овьедо»

Мадридский «Реал» объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в футбольный клуб «Овьедо» из одноимённого испанского города.
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Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
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