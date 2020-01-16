Общество
РБКПутин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка
Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка. Главной целью существующей программы материнского капитала является стимулирование семей к рождению второго ребенка, однако в современных условиях, по словам главы государства, этого уже недостаточно.
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Хоккей
Минское «Динамо» разгромно уступило «Витязю» в гостях
Шоу-бизнес
Композитор Дунаевский объявил о разводе с седьмой женой
Композитор Максим Дунаевский сообщил о разводе с седьмой супругой Мариной Рождественской.
Политика
Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы
Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
Наука
Частый секс поможет задержать менопаузу
Выяснилось, что чаще всего ранняя менопауза наступает у женщин, практически прекративших сексуальную жизнь.
Технологии
К середине года в Google Stadia появится 10 временных эксклюзивов
В официальном заявлении сказано, что к июлю 2020 года на платформе появится десять новых временных эксклюзивов.
Политика
Эрдоган сообщил об отправке войск в Ливию
Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
Общество
Рада приняла закон о среднем образовании, который урежет обучение на русском языке
Верховная рада приняла в целом закон "О полном общем среднем образовании", который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Игры
Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077
Выпуск компьютерной игры Cyberpunk 2077 перенесли на 17 сентября 2020 года.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
Путин назначил Медведева на новую должность
Президент Российской Федерации Владимир Путин завизировал указ о назначении экс-премьера Дмитрия Медведева заместителем главы Совета безопасности РФ.
Политика
Владимир Путин предложил сделать бесплатный интернет в России
Путин рассказал о необходимости федерального проекта «Доступный интернет».
Политика
Латвия обвинила Россию в искажении истории Второй мировой войны
Сейм Латвии принял заявление о недопустимости искажения истории Второй мировой войны, обвинив в этом Россию.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Политика
Россия и США провели консультации по стратегической стабильности
Россия и США в четверг провели в Вене консультации по вопросам стратегической стабильности, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Финансы
Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился
Ранее в СМИ появились сообщения, что Ведев спрогнозировал падение курса до 200 рублей за доллар.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Футбол
Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Овьедо»
Мадридский «Реал» объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в футбольный клуб «Овьедо» из одноимённого испанского города.
Общество
«Проект» рассказал о богатстве семьи Мишустина
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке
Опубликованы кадры с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке, в результате которой один человек погиб, ещё один пострадал.
Политика
Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Политика
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл готовится дать показания против нее в суде
На днях издание Daily Mail сообщило, что отец собирается подтвердить свои слова в суде.
Общество
Авербух ответил на обвинения Рудковской
Известный продюсер и хореограф Илья Авербух заявил РИА Новости, что он не нарушал авторских прав, используя музыкальную композицию в исполнении Димы Билана в рамках ледового шоу, в чем его обвинила продюсер Яна Рудковская.
Политика
В сенате США началось разбирательство по делу об импичменте Трампа
Сенат США официально получил обвинительное заключение по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
Кино
Добронравов назвал сроки выхода седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.