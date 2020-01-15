Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка. Главной целью существующей программы материнского капитала является стимулирование семей к рождению второго ребенка, однако в современных условиях, по словам главы государства, этого уже недостаточно.

Экономика Путин пообещал России рост ВВП выше мирового Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году.

Политика Баира Жамбалова исключили из «Единой России» после ДТП В "Единой России" посчитали, что действия Баира Жамбалова бросают тень на партию и органы власти Президиум генсовета "Единой России" 16 января исключил из партии и снял с должности секретаря бурятского отделения партии Баира Жамбалова после ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка.

Политика «Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы.

Авто «БелДжи» начнет продавать кроссовер Geely SX11 в феврале Напомним, белорусско-китайское предприятие открыли в 2013 году, сейчас там собирают кроссоверы Geely Atlas, Emgrand X7 New и седан Geely Emgrand 7 New.

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Политика Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине "Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.

Кино Мединский оценил комедию «Холоп» Напомним, Мединский заявил, что считает успехи отечественного кино в российском прокате фантастическими.

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Политика В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.