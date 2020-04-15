Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин предложил выделить 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

Президент России Владимир Путин предложил выделить более 23 млрд рублей в качестве меры по поддержке авиационной отрасли, пострадавшей от ситуации с коронавирусом.
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Владимир Путин
Мы знаем: с серьезными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 миллиардов рублей.
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