Коронавирус
RT на русскомПутин предложил выделить 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний
Президент России Владимир Путин предложил выделить более 23 млрд рублей в качестве меры по поддержке авиационной отрасли, пострадавшей от ситуации с коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить14
Мы знаем: с серьезными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 миллиардов рублей.
Подробнее о событии
Показать все источники
Российские авиакомпании получат более 23 млрд руб. в качестве экстренной поддержки
Интерфаксвчера в 09:44
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Экономика
Что ожидает российский рубль после снятия ограничений
Аналитики предположили, как на российском рубле может сказаться снятие введенных из-за коронавируса ограничений.
Аргументы недели вчера в 02:43
Экономика
Правительство снимет запрет на кредитование одного региона другим
Премьер Михаил Мишустин объявил о планах снять с 2021 г. ограничения на кредитование одних регионов другими.
Ведомости 05:58
Армия и оружие
В России приступили к разработке лёгкого фронтового истребителя
Москва, 16 апреля 2020, 04:17 — REGNUM Инженерные центры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) ведут разработку лёгкого многофункционального фронтового самолёта, сообщили в пресс-службе ОАК.
REGNUM вчера в 21:17
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости 14 апреля в 13:36
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста 14 апреля в 13:16
Общество
За сутки у 41 человека в Ростовской области выявили коронавирус
По данным Роспотребнадзора на 10:30, четверга, 16 апреля в Ростовской области зарегистрирован 41 новый случай коронавируса.
Kursk.com 04:43
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии задержали за вымогательство
Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил задержание в Подмосковье полковника Росгвардии, подозреваемого в вымогательстве у бизнесмена почти 20 млн руб. Однако имени и должности задержанного собеседник агентства не назвал.
РБК 05:54
Космос
Обнаружена очень похожая на Землю экзопланета
Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:00 — REGNUM Ученые из США и Европы обнаружили скалистую экзопланету, которая, похоже, очень похожа на Землю по размеру и температуре.
REGNUM 05:00
Происшествия
В Кирове умерли две женщины с коронавирусом
В Кирове в инфекционной клинической больнице скончались две пожилых пациентки с коронавирусом. Об этом сообщило правительство региона.
Российская газета 04:34
Политика
Госдума назвала новую дату окончания Второй мировой войны
Актуальные Новости 14 апреля в 07:51
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском вчера в 12:35
Политика
Глава Архангельской области выступил против мусорного полигона в Шиесе
Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в интервью изданию «Эхо Севера» высказался против строительства мусорного полигона на станции Шиес.
РБК 05:26
Политика
Обмен пленными между ДНР и Киевом состоялся
Lenta.ru 03:23
Общество
Инфекционист назвал сроки наступления пика пандемии в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик пандемии коронавируса в России наступит через 1,5-2 месяца.
Газета.Ru 05:48
Общество
В Прикамье зарегистрировано 18 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 18 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Новый День 04:04
Общество
ФНПР раскрыла реальное количество безработных в России
Шершуков отметил, что разница в данных по безработице связана с тем, что Минтруд дает сведения о зарегистрированных безработных, а не в целом о людях, фактически оставшихся без работы.
Интерфакс 04:34
Политика
Путин поручил оценить региональные меры по борьбе с коронавирусом
Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам противодействия распространению COVID-2019 в регионах.
Российская газета 05:21
Футбол
Акинфеев отреагировал на поездки россиян на шашлыки во время пандемии
Российский вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о важности самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 06:06
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Хоккей
Экс-тренер сборной Канады Питерс возглавил «Автомобилист»
В 2016 году Питерс привёл сборную Канады к победе на чемпионате мира уже в должности главного тренера.
Чемпионат вчера в 07:13
Происшествия
В Дагестане застрелили открывшего огонь по полицейским водителя
Водитель в ответ открыл по ним стрельбу. Он был убит ответным огнем, личность стрелявшего устанавливается.
РБК 06:08
Общество
Лукашенко назвал коронавирус уроком для наркоманов и «курцов»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса COVID-19 хорошим уроком для наркоманов и курильщиков.
RT на русском 06:13
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
Здоровье
Коронавирус на Кубани подтвердился еще у 21 человека
На Кубани выявили еще 21 пациента с коронавирусом.
ЮГ Times 03:52
Общество
Малый и средний бизнес Петербурга освободили от арендной платы
Документом предусматривается освобождение малого и среднего бизнеса от оплаты аренды земли и помещений, принадлежащих городу.
Карповка вчера в 06:30
Происшествия
В Ростове задержан замглавы администрации Советского района
В Ростове силовики задержали заместителя главы администрации Советского района Виталия Игнатова.
1rnd.ru 01:10
Общество
В Башкирии с 20 апреля перестанут действовать старые спецпропуска
«С 20 апреля начнутся массовые, по сути, облавы за теми лицами, которые будут ходить без новых справок», — подчеркнул Радий Хабиров.
REGNUM 05:29