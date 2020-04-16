Путин пояснил, что объем помощи будет рассчитываться исходя из численности работников компаний по состоянию на 1 апреля. «Исходя из суммы 12 130 руб. на одного сотрудника в месяц», — подчеркнул президент и добавил, что обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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