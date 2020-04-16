Экономика
РБКПутин предложил выделить бизнесу деньги на выплату зарплат сотрудникам
Путин пояснил, что объем помощи будет рассчитываться исходя из численности работников компаний по состоянию на 1 апреля. «Исходя из суммы 12 130 руб. на одного сотрудника в месяц», — подчеркнул президент и добавил, что обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса.
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Путин предложил предоставить МСП из пострадавших отраслей финпомощь для выплаты зарплат
Интерфаксвчера в 09:33
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Общество
Рошаль заявил о приближении к пику эпидемии коронавируса в России
Врач выразил уверенность, что Россия подходит к пику эпидемии.
ФАН 07:56
Происшествия
В Саратове перед судом предстанет экс-министр с супругом
В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра – председателя комитета по информатизации Саратовской области и ее супруга, сообщили «АиФ-Саратов» в пресс-службе областной прокуратуры.
АиФ Саратов 08:27
Политика
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
Интерфакс 11:08
Общество
«Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус
Тестирование платное, но первые 10 тыс. тестов для входящих в группу риска людей оплатит «Яндекс» в виде пожертвований в фонды-партнеры «Подарок ангелу» и «Друзья», сообщили в компании.
Коммерсантъ 09:07
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
Известия 18:57
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Экономика
Министр экономического развития России не смог получить кредит
Опубликовано в №70 от 17.04.2020 под заголовком «Министр экономического развития России не смог получить кредит».
Областная газета 10:06
Авто
Власти Китая дадут деньги на покупку автомобилей
Власти Китая дадут деньги людям на покупку автомобилей. Об этом сообщается на сайте «Lenta.ru».
Лезги газет 13:06
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 14:23
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как приблизить окончание карантина
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание карантина. Об этом ведомство сообщает на своем сайте.
Газета.Ru 20:39
Авто
Появились новые данные о Lada Largus FL
По данным инсайдеров, Lada Largus FL сможет похвастаться трехуровневым подогревом сидений, причем соответствующей световой индикацией дополнят даже кнопки.
Новые автомобили 12:32
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 10:05
Общество
В Башкирии аннулируются справки, выданные на время режима самоизоляции
В понедельник начнутся массовые облавы на лиц, которые вышли из дома без справок.
Уфимские нивы 05:50
Здоровье
Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 30 апреля
Решение о продлении в Самарской области режима самоизоляции и ограничительных мер до 30 апреля принято региональным оперативным штабом, 16 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна 15:12
Общество
Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве
ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции.
РБК 17:00
Политика
Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами
"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс вчера в 06:18
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Кино
Чулпан Хаматову затравили из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Чулпан Хаматова, которая сыграла главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза», получает многочисленные проклятия из-за проекта.
ToDay News Ufa 05:50
Общество
Астронавт NASA сменил российского космонавта на посту командира МКС
В ходе церемонии российский космонавт Олег Скрипочка сдал командование астронавту американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кристоферу Кэссиди.
Газета.Ru вчера в 17:45
Общество
В четырех населенных пунктах Забайкалья ввели карантин
С 17 апреля в четырех населенных пунктах Забайкальского края введен карантин.
EastRussia 21:49
Кино
Умер актер, сыгравший шерифа в фильме «Рэмбо»
Mockva.ru 14:59
Экономика
Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях
Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международных направлениях до августа.
РБК 21:18
Культура
В Италии умерла звезда сериалов «Спрут» и «Элен и ребята»
Радио Комсомольская правда 21:58
Армия и оружие
Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
Российские военные обработали 62 населенных пункта Италии. Военные из России и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии.
Piter.tv 02:00
Авто
FAW готовит в РФ премьеру нового T77
RuNews24.ru вчера в 02:49
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
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Космос
Предсказанную Эйнштейном «танцующую» звезду открыли астрономы в Чили
«Танцующую» звезду, потенциальное существование которой неподалеку от черных дыр предсказал Эйнштейн, открыла с помощью гигантского телескопа в Чили европейская южная обсерватория (ESO), 17 апреля сообщает пресс-служба обсерватории.
ИА Красная Весна 21:51
Политика
Трамп раскрыл план по снятию в США ограничений из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп раскрыл план по снятию в стране ограничений, которые были введены из-за коронавируса.
Lenta.ru 19:24