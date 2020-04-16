Экономика
РБКПутин предложил выделить бизнесу деньги на выплату зарплат сотрудникам
Путин пояснил, что объем помощи будет рассчитываться исходя из численности работников компаний по состоянию на 1 апреля. «Исходя из суммы 12 130 руб. на одного сотрудника в месяц», — подчеркнул президент и добавил, что обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса.
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"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
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Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
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S&P прогнозирует падение мирового ВВП на 2,4%
Международное агентство S&P прогнозирует падение мирового ВВП на 2,4% в 2020 году, сообщается на сайте агентства.
ТАСС 17:23
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Президент Бразилии уволил министра здравоохранения
Бразилиа, 16 апреля 2020, 23:40 — REGNUM Министр здравоохранения Бразилии Энрике Мандетта сообщил 16 апреля в своем «Твиттере», что бул уволен президентом Жаиром Болсонару.
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Спорт
Чемпион мира Карлсен проиграл 16-летнему иранцу
Норвежец проиграл 16-летнему иранцу Алирезе Фирузджу в финале онлайн-турнира.
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Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
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Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
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Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
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Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости 11:56
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Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
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Более 500 тыс. предпринимателей получат средства на выплату зарплат
Бизнес начнет получать средства из федерального бюджета на выплату зарплат уже с 18 мая.
EastRussia 07:25
Политика
Мэр Праги возмущен уголовным делом СКР за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб возмутился тем, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" из-за сноса бронзового памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6.
Газета.Ru 13:44
Общество
Генсек ООН не исключил увеличение детской смертности на фоне пандемии
В условиях глобальной рецессии, вызванной пандемией коронавируса, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей.
Российская газета 17:37
Армия и оружие
США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета
Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
Общество
Режим повышенной готовности в Свердловской области введен бессрочно
Режим повышенной готовности в Свердловской области, где зарегистрировано 111 случаев коронавируса, из-за распространения инфекции введен бессрочно до специального указа о его отмене.
ТАСС 10:27
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:29
Происшествия
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Всему персоналу больницы и пациентам предстоит пройти тестирование на COVID-19, в медучреждении планируется проведение санитарных эпидемиологических мероприятий.
Коммерсантъ 17:01
Авто
Более мощные моторы получит обновленный Kia Stinger
Предполагается, что на смену базовой 2,0-литровой «турбочетверке» придет 2,5-литровый четырехцилиндровый агрегат от Genesis G80 мощностью около 300 л.с. Топовым мотором, доступным самому дорогому «Стингеру» с приставкой GT, станет 3,5-литровая битурбированная «шестерка» от того же Genesis G80, которую с 380 л.с. форсируют до более чем 400 сил.
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Общество
В Великобритании карантин продлили на три недели
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что в стране продлевают все карантинные меры на три недели в связи с пандемией.
Gazeta.SPb 15:27
Шоу-бизнес
В «Тат-Плаза» ответили на сообщения об иске мэрии Москвы
РБК вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Футбол
Кержаков мечтает возглавить «Зенит»
Бывший форвард сборной России по футболу Александр Кержаков заявил, что однажды мечтает стать главным тренером санкт-петербургского "Зенита".
Sport.ru 15:29
Армия и оружие
Коммерческие компании нацелились на разработку ядерных ракетных двигателей
Коммерческие космические компании США нацелились на разработку ядерных ракетных двигателей в интересах правительства США, 8 апреля сообщил портал Space.com.
ИА Красная Весна 14 апреля в 18:11
Шоу-бизнес
Актриса Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь
Bimru.ru 10:55
Политика
Владимир Путин принял решение о переносе парада Победы
О переносе парада Победы объявил Владимир Путин.
Саратов 24 12:02
Общество
Агаларов заявил об опасности «тюрем» для мигрантов и остановки строек
В общежитии мигранты не будут соблюдать изоляцию, считает он.
РБК 12:38
Здоровье
В Петербурге лечение тяжелой формы коронавируса подорожало на 100 тысяч рублей
Ранее губернатор Александр Беглов говорил, что стоимость лечения пациента в легкой форме — 24 тысячи рублей, средней тяжести — 125, а тяжелого — до полумиллиона.
Фонтанка.Ру 17:34
Общество
Вывозной рейс из Катманду в Москву запланирован на 20 апреля
"Вылет рейса № ABG9004 Катманду - Москва запланирован на 20 апреля 2020 года в 12:40 (местное время)", - говорится в сообщении.
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