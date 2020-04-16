Путин пояснил, что объем помощи будет рассчитываться исходя из численности работников компаний по состоянию на 1 апреля. «Исходя из суммы 12 130 руб. на одного сотрудника в месяц», — подчеркнул президент и добавил, что обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса.

Наша Газета (г. Екатеринбург)

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 4,5K

Политика Президент Бразилии уволил министра здравоохранения Бразилиа, 16 апреля 2020, 23:40 — REGNUM Министр здравоохранения Бразилии Энрике Мандетта сообщил 16 апреля в своем «Твиттере», что бул уволен президентом Жаиром Болсонару.

Спорт Чемпион мира Карлсен проиграл 16-летнему иранцу Норвежец проиграл 16-летнему иранцу Алирезе Фирузджу в финале онлайн-турнира.

Политика Мэр Праги возмущен уголовным делом СКР за снос памятника Коневу Мэр Праги Зденек Гржиб возмутился тем, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма" из-за сноса бронзового памятника маршалу СССР Ивану Коневу, который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице – центре района Прага-6. 49

Общество Режим повышенной готовности в Свердловской области введен бессрочно Режим повышенной готовности в Свердловской области, где зарегистрировано 111 случаев коронавируса, из-за распространения инфекции введен бессрочно до специального указа о его отмене. 351

Общество В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб. 385

Происшествия Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин Всему персоналу больницы и пациентам предстоит пройти тестирование на COVID-19, в медучреждении планируется проведение санитарных эпидемиологических мероприятий. 66

Авто Более мощные моторы получит обновленный Kia Stinger Предполагается, что на смену базовой 2,0-литровой «турбочетверке» придет 2,5-литровый четырехцилиндровый агрегат от Genesis G80 мощностью около 300 л.с. Топовым мотором, доступным самому дорогому «Стингеру» с приставкой GT, станет 3,5-литровая битурбированная «шестерка» от того же Genesis G80, которую с 380 л.с. форсируют до более чем 400 сил. 2

Общество В Великобритании карантин продлили на три недели Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что в стране продлевают все карантинные меры на три недели в связи с пандемией. 6

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 68

Футбол Кержаков мечтает возглавить «Зенит» Бывший форвард сборной России по футболу Александр Кержаков заявил, что однажды мечтает стать главным тренером санкт-петербургского "Зенита".

Здоровье В Петербурге лечение тяжелой формы коронавируса подорожало на 100 тысяч рублей Ранее губернатор Александр Беглов говорил, что стоимость лечения пациента в легкой форме — 24 тысячи рублей, средней тяжести — 125, а тяжелого — до полумиллиона.