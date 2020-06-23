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Путин предложил выделить еще 100 млрд на льготные кредиты бизнесу

Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний в 2 процента. Это касается только бизнеса, который сохранил рабочие места. Соответствующее предложение глава государства озвучил в ходе обращения к гражданам РФ.В источнике
Владимир Путин
Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу. Выделить на ее реализацию еще 100 млрд рублей. И таким образом дополнительно поддержать предприятия, их работников на этапе выхода из режима ограничений и тем самым ускорить восстановление экономики и занятости.
Подробнее о событии

Путин предложил выделить 100 млрд рублей на льготные кредиты для компаний

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Путин предложил выделить еще средства на льготное кредитование компаний

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