Путин предложил выделить еще 100 млрд на льготные кредиты бизнесу
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Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний в 2 процента. Это касается только бизнеса, который сохранил рабочие места. Соответствующее предложение глава государства озвучил в ходе обращения к гражданам РФ.В источнике
Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу. Выделить на ее реализацию еще 100 млрд рублей. И таким образом дополнительно поддержать предприятия, их работников на этапе выхода из режима ограничений и тем самым ускорить восстановление экономики и занятости.
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Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на программу льготных кредитов под 2%
Интерфакс - Россия10:49