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News.ruПутин предложил выделить 100 млрд рублей на кредиты предприятиям
Президент России Владимир Путин предложил в рамках программы поддержки занятости выделить ещё 100 млрд рублей на кредиты предприятиям под 2%. Об этом он заявил в своём обращении к россиянам. Ранее Путин предложил с 1 июня запустить программу поддержки занятости: кредит под 2%.
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Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу. Выделить на ее реализацию еще 100 млрд рублей. И таким образом дополнительно поддержать предприятия, их работников на этапе выхода из режима ограничений и тем самым ускорить восстановление экономики и занятости.
с чего всё началось
Заявки на получение льготного кредита под 2% одобрены 90 000 компаний из пострадавших отраслей, в которых работает 2,4 млн сотрудников, рассказал президент Владимир Путин в очередном обращении к россиянам.Право.ру10:39
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Путин предложил выделить еще 100 млрд руб. на программу льготных кредитов под 2%
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