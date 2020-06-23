с чего всё началось

Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу. Выделить на ее реализацию еще 100 млрд рублей. И таким образом дополнительно поддержать предприятия, их работников на этапе выхода из режима ограничений и тем самым ускорить восстановление экономики и занятости.

Президент России Владимир Путин предложил в рамках программы поддержки занятости выделить ещё 100 млрд рублей на кредиты предприятиям под 2%. Об этом он заявил в своём обращении к россиянам. Ранее Путин предложил с 1 июня запустить программу поддержки занятости: кредит под 2%.

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