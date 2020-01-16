Общество

СибдепоСибдепоПутин предложил выплачивать материнский капитал за рождение первенца

Новые условия получения материнского капитала предлагается ввести с 1 января 2020 года. Кроме того, президент предложил повысить на 150 тысяч размер выплат за рождение второго ребёнка – до 616 тысяч рублей, сообщает информационное агентство ТАСС.
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