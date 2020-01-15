Общество
РБКПутин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка
Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка. Главной целью существующей программы материнского капитала является стимулирование семей к рождению второго ребенка, однако в современных условиях, по словам главы государства, этого уже недостаточно.
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Политика
Путин создал рабочую группу по поправкам в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ.
Политика
Мишустин анонсировал изменения в новом составе правительства
Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, на встрече с фракцией "Единая Россия" заявил, что в новом правительстве планируются изменения, предает ТАСС со ссылкой на главу партии Сергея Неверова.
Политика
Китай оценил работу Медведева на посту премьер-министра
Китай в лице представителя МИД Гэн Шуана оценил работу исполняющего обязанности премьер-министра России Дмитрия Медведева по развитию отношений между странами.
Политика
В США дело об импичменте Дональда Трампа передали в сенат
Напомним, что представители Конгресса США инициировали процедуру импичмента действующего президента США 25 сентября прошлого года после того, как Трамп поговорил по телефону со своими украинским коллегой.
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году
По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Общество
Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в черном перце
В перце девяти торговых марок эксперты зафиксировали превышение допустимого по нормам Таможенного союза количества бактерий, в четырех — превышения по количеству плесени, в продукции трех марок обнаружились бактерии группы кишечной палочки и в одной — сульфитредуцирующие клостридии.
Автоспорт
Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара», Каргинов остался лидером
Общество
«Проект»: Кандидат в премьеры России Михаил Мишустин, по некоторым данным, скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидат в премьеры России Михаил Мишустин, по некоторым данным, скрыл недвижимость на Рублевке.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности».
Футбол
Тимофей Калачев вернулся в ФК «Ростов» в качестве тренера
Калачев стал старшим тренером детско-юношеской школы, он будет заниматься с воспитанниками в возрасте от 15 до 17 лет.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области
Общество
В школах введут бесплатное горячее питание для младшеклассников
Армия и оружие
Назван способ уничтожения США России за 15 минут
«Уверен, что если в течение тридцати лет в США не произойдет экономический крах, то они смогут создать и вывести на орбиту десятки платформ с гиперзвуковым ядерным оружием, которые будут висеть над территорией противника и в течение пятнадцати минут смогут его уничтожить», — сказал Макиенко.
Здоровье
Эти 10 продуктов могут оказаться наихудшими для вашего сердца
Десять продуктов, которые могут оказаться наихудшими для вашего сердца определили и назвали медицинские специалисты.
Здоровье
Малышева назвала «самый хороший» рак
Энергетика
Минэнерго Казахстана получило запрос от Белоруссии на поставку нефти
Казахстанское Минэнерго получило запрос от белорусского концерна «Белнефтехим», касающийся поставок нефти.
Политика
СМИ обвинили Трампа в шантаже европартнёров по ядерной сделке с Ираном
По данным источников издания, американский президент Дональд Трамп угрожал Германии, Франции и Великобритании 25%-ными пошлинами на продукцию их автопрома, если они не начнут вышеуказанную процедуру против Ирана.
Политика
Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении породы в шахте в Оренбургской области
Происшествия
Девочка с ДЦП умерла после занятия в реабилитационном центре Кургана
Мать девочки с ДЦП, которая погибла после занятия в Курганском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, намерена отсудить у департамента здравоохранения региона 1,525 миллиона рублей, сообщает URA.RU.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Ульяновской области пострадали 13 человек
В результате опрокидывания автобуса в кювет в Ульяновской области пострадали 13 человек, передаёт пресс-служба УМВД по региону.
Футбол
Джикия покинул тренировку «Спартака» из-за отравления
26-летний футболист покинул поле в сопровождении врача команды. Сообщается, что защитник получил пищевое отравление.
Политика
Источник в Кремле рассказал, какой пост займет Путин к 2024 году
Стоит ожидать, что в 2024 году президент России Владимир Путин возглавит правящую партию.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Общество
Путин поздравил Ланового с 86-летием
Общество
Михалков ответил Жириновскому на предложение поменять российский гимн
Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн, сообщает РИА Новости.