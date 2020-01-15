Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка. Главной целью существующей программы материнского капитала является стимулирование семей к рождению второго ребенка, однако в современных условиях, по словам главы государства, этого уже недостаточно.

Политика Мишустин анонсировал изменения в новом составе правительства Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, на встрече с фракцией "Единая Россия" заявил, что в новом правительстве планируются изменения, предает ТАСС со ссылкой на главу партии Сергея Неверова.

Политика Китай оценил работу Медведева на посту премьер-министра Китай в лице представителя МИД Гэн Шуана оценил работу исполняющего обязанности премьер-министра России Дмитрия Медведева по развитию отношений между странами.

Политика В США дело об импичменте Дональда Трампа передали в сенат Напомним, что представители Конгресса США инициировали процедуру импичмента действующего президента США 25 сентября прошлого года после того, как Трамп поговорил по телефону со своими украинским коллегой.

Экономика Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.

Общество Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в черном перце В перце девяти торговых марок эксперты зафиксировали превышение допустимого по нормам Таможенного союза количества бактерий, в четырех — превышения по количеству плесени, в продукции трех марок обнаружились бактерии группы кишечной палочки и в одной — сульфитредуцирующие клостридии.

Политика В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.

Армия и оружие Назван способ уничтожения США России за 15 минут «Уверен, что если в течение тридцати лет в США не произойдет экономический крах, то они смогут создать и вывести на орбиту десятки платформ с гиперзвуковым ядерным оружием, которые будут висеть над территорией противника и в течение пятнадцати минут смогут его уничтожить», — сказал Макиенко.

Политика СМИ обвинили Трампа в шантаже европартнёров по ядерной сделке с Ираном По данным источников издания, американский президент Дональд Трамп угрожал Германии, Франции и Великобритании 25%-ными пошлинами на продукцию их автопрома, если они не начнут вышеуказанную процедуру против Ирана.

Происшествия Девочка с ДЦП умерла после занятия в реабилитационном центре Кургана Мать девочки с ДЦП, которая погибла после занятия в Курганском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, намерена отсудить у департамента здравоохранения региона 1,525 миллиона рублей, сообщает URA.RU.