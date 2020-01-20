Политика
REGNUMВнесенные в Госдуму поправки в Конституции гарантируют рост МРОТ
Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают закрепление в основном законе страны гарантийного размера МРОТ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
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Общество
Принц Гарри отправился в Канаду к жене и сыну
Политика
Путин внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Общество
Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Армия и оружие
Сочинительство от Sohu: «Россия направила в Иран 80 спецназовцев»
Из публикации: Россия решительно направила 80 спецназовцев в основные иранские департаменты, их целью является предотвращение дальнейшего ухудшения американо-иранских отношений.
Происшествия
В Казани из-за болезни пассажира сел самолёт Москва — Южно-Сахалинск
Проблемы со здоровьем одного из пассажиров рейса Москва — Южно-Сахалинск послужили причиной вынужденной посадки самолёта в Казани.
Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием
Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.
Общество
Вильфанд объяснил экстремально теплую погоду в России
Зима в этом году выдалась необычайно теплой, особенно на азиатской территории России.
Политика
Дочь Пескова Елизавета высказалась о «беспределе» в России
Елизавета Пескова добавила, что отличие массовых выступлений в России и Франции в том, что участники первых хотят принять участие во власти, а вторых – просто все разрушить.
Транспорт
Проезд по мосту через Лену может стать платным для всех
Политика
Тимошенко заявила о начале «ликвидации» Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что начался процесс «ликвидации» Украины.
Общество
В Госдуме поддержали предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее глава фракции "Единой России" Сергей Неверов сообщил "Известиям", что законопроект, предусматривавший отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ, могут внести на рассмотрение депутатов уже до конца февраля.
Происшествия
Траулер с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море
Рыболовецкий траулер с 47 людьми на борту загорелся в Охотском море во вторник, 21 января.
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Происшествия
В Сочи мужчина изнасиловал в автобусе 10-летнюю школьницу
В Сочи задержан 59-летний местный житель, который, по данным следствия, надругался в автобусе над 10-летней девочкой.
Политика
Зеленский рассказал, в честь кого нужно называть улицы на Украине
Владимир Зеленский считает, что улицам на Украине нужно давать имена тех, кто не вызывает противоречий среди граждан страны.
Политика
Россия представила в ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Россия на заседании Совбеза ООН привела доказательства фальсификации применения химоружия в сирийской Думе в 2018 году.
Происшествия
В Зейском районе сгорела конюшня с животными
Здоровье
Сахалинцев призывают не игнорировать терапевтов
Жительница Южно-Сахалинска Евгения Григорьевна к участковому терапевту обратилась с жалобой на болевые ощущения в области поясницы.
Армия и оружие
Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти
Экономика
МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году
Рост мировой экономики в 2021 году, согласно последней оценке МВФ, может составить 3,4%, что на 0,2 ниже предыдущего прогноза фонда.
Футбол
«Реал» скупает бразильские таланты. Новый Кака за 30 миллионов
Матч «Реал» — «Севилья» закончился судейским скандалом Новые веяния Президент «Королевского клуба» Флорентино Перес на стыке веков создал легендарную команду «галактикос».
Шоу-бизнес
Родные Заворотнюк набрали в храме святой воды
Родственники известной актрисы Анастасии Заворотнюк набрали на Крещение святую воду в храме поселка Крекшино.
Происшествия
Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале
Два туриста провалились под лед на Байкале.
Происшествия
Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе
Кино
Комедия «Холоп» стала второй по кассовым сборам в России
Происшествия
В Забайкалье завершили расследование дела ОПГ со 170 потерпевшими
Следователи УМВД по Забайкальскому краю завершили расследование масштабного уголовного дела в отношении криминального авторитета Георгия Углавы, известного как Тахи, и соучастников его криминальной организации.