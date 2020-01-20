Политика

REGNUMREGNUMВнесенные в Госдуму поправки в Конституции гарантируют рост МРОТ

Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают закрепление в основном законе страны гарантийного размера МРОТ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
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Путин предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий

РБК12:31

Опубликован текст законопроекта о поправках к Конституции

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В Конституции могут закрепить регулярную индексацию пенсий

РИА Новости10:09

Опубликован текст путинской поправки к Конституции

Московский Комсомолец09:11

Поправки Путина к Конституции вынесут на всенародное голосование

Ридус09:07

Путин предложил закрепить в Конституции размер МРОТ и индексацию пенсий

Коммерсантъ10:37

Внесенные в Госдуму поправки в Конституции гарантируют рост МРОТ

REGNUM09:24
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Российская газета 18:31
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Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину

Газета.Ru 04:10
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Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
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Два туриста провалились под лед на Байкале.
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