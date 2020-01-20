Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают закрепление в основном законе страны гарантийного размера МРОТ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Внесенные в Госдуму поправки в Конституции гарантируют рост МРОТ

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