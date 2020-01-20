с чего всё началось

Согласно проекту закона, президент предлагает дополнить ч. 6 ст. 75 Конституции формулировкой о проведении регулярной индексации пенсий в установленном федеральным законом порядке. Кроме того, изменения в Основной закон (ч. 5 ст. 75) закрепляют минимальный размер оплаты труда.

Гаджеты Смартфон Redmi K20 Pro Premium снова подешевел Как стало известно из официальной страницы компании в китайской социальной сети, Xiaomi существенно снизила цену самого дорогого Redmi K20 Pro Premium, предлагаемого с процессором Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной и 512 Гб встроенной памяти.

Общество Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.

Общество Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматом увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.

Политика Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе Российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.

Наука Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.

Происшествия В Охотском море загорелся траулер Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.

Политика ЕС расширит санкции против Турции за бурение на шельфе Кипра Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза (ЕС) поручили Совету ЕС подготовить новые санкции в отношении физических и юридических лиц Турции, ответственных за проведение геологоразведочных работ на шельфе Кипра.

Общество В Петербурге побит температурный рекорд 1957 года «Сегодня, 21 января, уже в 6:00 температура воздуха в Северной столице достигла +4,8 °С. Таким образом, оказался побит рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 года и составлявший +4,6 °С», — написал Леус на своей странице в Facebook.

Происшествия В Новосибирске горит крематорий В Новосибирске на улице Фрунзе загорелся крематорий. Об этом сообщает "Новосибирск онлайн" со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.