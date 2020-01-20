Политика

РБКРБКПутин предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий

Согласно проекту закона, президент предлагает дополнить ч. 6 ст. 75 Конституции формулировкой о проведении регулярной индексации пенсий в установленном федеральным законом порядке. Кроме того, изменения в Основной закон (ч. 5 ст. 75) закрепляют минимальный размер оплаты труда.
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с чего всё началось
«Статью 75 Конституции Российской Федерации предлагается дополнить положениями, устанавливающими... гарантии обязательной индексации пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат, а также основные принципы всеобщего пенсионного обеспечения», — говорится в пояснительной записке
 к законопроекту.
RT на русскомвчера в 09:29

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Путин предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий

РБКвчера в 12:31

В Конституции могут закрепить регулярную индексацию пенсий

РИА Новостивчера в 10:09

Путин предложил закрепить в Конституции гарантии индексации пенсий

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Газета.Ruвчера в 09:32

Поправка к Конституции России закрепляет регулярную индексацию пенсий

RT на русскомвчера в 09:29

Внесенные в Госдуму поправки в Конституции гарантируют рост МРОТ

REGNUMвчера в 09:24

В Зауралье выросла минимальная зарплата

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При пожаре в Томской области погибли десять граждан Узбекистана

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РБК вчера в 16:36
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Политика

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Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
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Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
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Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

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Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
REGNUM вчера в 18:04
Политика

В Раде раскритиковали Зеленского за планы «побыть в массовке у Путина»

Депутат добавил, что ему стыдно за Зеленского, который "проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру" и при этом в "день соборности Украины" едет в Израиль "побыть в массовке у (президента России Владимира. - прим. ред.) Путина".
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Общество

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Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматом увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.
RT на русском вчера в 22:46
Футбол

Генсек РФС прокомментировал планы по расширению Премьер-лиги

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев не поддержал идею возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).
Профиль вчера в 04:11
Наука

Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств

Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.
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В Охотском море загорелся траулер

Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Коммерсантъ вчера в 20:51
Политика

ЕС расширит санкции против Турции за бурение на шельфе Кипра

Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза (ЕС) поручили Совету ЕС подготовить новые санкции в отношении физических и юридических лиц Турции, ответственных за проведение геологоразведочных работ на шельфе Кипра.
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В Петербурге побит температурный рекорд 1957 года

«Сегодня, 21 января, уже в 6:00 температура воздуха в Северной столице достигла +4,8 °С. Таким образом, оказался побит рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 года и составлявший +4,6 °С», — написал Леус на своей странице в Facebook.
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Поцелуй Роналду и Дибалы во время празднования гола оказался иллюзией

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Высокопоставленная чиновница умерла в кемеровском баре

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Происшествия

В Новосибирске горит крематорий

В Новосибирске на улице Фрунзе загорелся крематорий. Об этом сообщает "Новосибирск онлайн" со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
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Умер пассажир рейса из Москвы в Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет экстренно сел в аэропорту Казани, передает РИА "Новости".
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Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах

Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах Телеведущая активно приучает малолетнего Платона к роскоши.
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Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

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Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

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РИА Новости вчера в 14:10
Происшествия

В Перми пять человек погибли в результате прорыва трубы в отеле

Число погибших при прорыве трубы отопления в отеле в Перми выросло до пяти. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
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Украинский министр пожаловалась на невозможность завести ребенка из-за зарплаты

Министр образования и науки Украины Анна Новосад пожаловалась на невозможность завести ребенка из-за низкой заработной платы.
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Политика

Кадыров опроверг слухи о своей отставке

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У посольства США в Багдаде упали три ракеты

В "зеленой зоне" Багдада рядом с посольством США упали три ракеты.
Газета.Ru вчера в 16:44
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