Политика
РБКПутин предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий
Согласно проекту закона, президент предлагает дополнить ч. 6 ст. 75 Конституции формулировкой о проведении регулярной индексации пенсий в установленном федеральным законом порядке. Кроме того, изменения в Основной закон (ч. 5 ст. 75) закрепляют минимальный размер оплаты труда.
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с чего всё началось
«Статью 75 Конституции Российской Федерации предлагается дополнить положениями, устанавливающими... гарантии обязательной индексации пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат, а также основные принципы всеобщего пенсионного обеспечения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.RT на русскомвчера в 09:29
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Правительство одобрило проект о чипировании домашних животных
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Как стало известно из официальной страницы компании в китайской социальной сети, Xiaomi существенно снизила цену самого дорогого Redmi K20 Pro Premium, предлагаемого с процессором Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ оперативной и 512 Гб встроенной памяти.
Политика
Совет Думы обсудит поправки в Конституцию
Сегодня, 21 января, состоится внеочередной Совет Думы, где будут рассмотрены поправки в Конституцию, сообщает ИА REGNUM.
Общество
Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Политика
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Общество
Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну
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Политика
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Депутат добавил, что ему стыдно за Зеленского, который "проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру" и при этом в "день соборности Украины" едет в Израиль "побыть в массовке у (президента России Владимира. - прим. ред.) Путина".
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматом увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.
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Генсек РФС прокомментировал планы по расширению Премьер-лиги
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев не поддержал идею возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер
Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Политика
ЕС расширит санкции против Турции за бурение на шельфе Кипра
Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза (ЕС) поручили Совету ЕС подготовить новые санкции в отношении физических и юридических лиц Турции, ответственных за проведение геологоразведочных работ на шельфе Кипра.
Общество
В Петербурге побит температурный рекорд 1957 года
«Сегодня, 21 января, уже в 6:00 температура воздуха в Северной столице достигла +4,8 °С. Таким образом, оказался побит рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 года и составлявший +4,6 °С», — написал Леус на своей странице в Facebook.
Футбол
Поцелуй Роналду и Дибалы во время празднования гола оказался иллюзией
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Высокопоставленная чиновница умерла в кемеровском баре
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«Барселона» подписала албанского форварда Маная
Происшествия
В Новосибирске горит крематорий
В Новосибирске на улице Фрунзе загорелся крематорий. Об этом сообщает "Новосибирск онлайн" со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину
Происшествия
Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы
Умер пассажир рейса из Москвы в Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет экстренно сел в аэропорту Казани, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах
Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах Телеведущая активно приучает малолетнего Платона к роскоши.
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Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
Происшествия
В Перми пять человек погибли в результате прорыва трубы в отеле
Число погибших при прорыве трубы отопления в отеле в Перми выросло до пяти. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
Общество
Украинский министр пожаловалась на невозможность завести ребенка из-за зарплаты
Министр образования и науки Украины Анна Новосад пожаловалась на невозможность завести ребенка из-за низкой заработной платы.
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Армия и оружие
У посольства США в Багдаде упали три ракеты
В "зеленой зоне" Багдада рядом с посольством США упали три ракеты.