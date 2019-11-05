Политика
Газета.RuПутин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
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Общество
Кипр отзовет ошибочно выданные «золотые паспорта»
Кипрские власти отзовут выданные зарубежным инвесторам паспорта республики, если выяснится, что они достались им по ошибке.
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $63 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года выросла до $63,13 за баррель.
Футбол
«Сочи» объявил о трансфере Варданяна
Российский клуб объявил о трансфере 21-летнего хавбека, контракт вступит в силу 1 января 2020 года.
Общество
Отец Рамиля Шамсутдинова приехал в Забайкалье на встречу с сыном
Отец и сын впервые встретятся друг с другом в Чите после расстрела Рамилем своих сослуживцев в военной части в Горном 25 октября.
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Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой пассией
В Лос-Анджелесе на гала-вечере Art + Film голливудский актер Киану Ривз привлек к себе внимание публики, ведь пришел в сопровождении художницы Александры Грант.
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Apple предупредила об отключении интернета на старых iPhone и iPad
Компания Apple предупредила владельцев iPhone и iPad, что они не смогут подключиться к интернету, если не обновят программное обеспечение (ПО) своих смартфонов, сообщил телеканал CNN.
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
Гаджеты
AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов
Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.
Армия и оружие
Французский спецназ ликвидировал главаря террористов в Мали
В октябре американский спецназ в ходе рейда ликвидировал главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
Общество
Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.
Общество
Куратор «мусорной реформы» зарабатывает около миллиона рублей в месяц
Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО), который призван курировать ход мусорной реформы, Денис Буцаев рассказал РБК о размере своей месячной зарплаты.
Политика
Варшава увидела угрозу в интеграции России и Белоруссии
Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сближение России и Белоруссии угрозой для существующего баланса сил в Европе.
Авто
Компания BMW выпустила гибридный X3 с подключаемым модулем
Немецкий автопроизводитель запустил электрическую версию кроссовера X3 под названием xDrive30e. Новинка оснащена трансмиссией PHEV.
Шоу-бизнес
Константин Богомолов нежно поздравил Ксению Собчак с днем рождения
5 ноября свой день рождения отмечает журналист и телеведущая Ксения Собчак. Одним из первых любимую жену поздравил Константин Богомолов.
Общество
В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси
Лимитирование числа разрешений на такси может искусственно ограничить предложение, что вызовет рост цен и рост черного рынка, где нет контроля за качеством услуг, страхования и безопасностью поездок.
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Происшествия
В Приморье найдены тела двух детей в овраге
Происшествия
Основатель сети ресторанов «Тарас Бульба» освобожден из-под стражи
Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания.
Армия и оружие
В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии
Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Гаджеты
В России теперь можно арендовать iPhone
За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».
Общество
Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
Происшествия
В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера
Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
Здоровье
Рождаемость в Алтайском крае сокращается с каждым годом
Убыль населения в Алтайском крае за девять месяцев 2019 года превысила негативные показатели предыдущего за счет сокращения рождаемости, сообщает 5 ноября Политсиб.ру со ссылкой на данные Алтакрайстата.
Гаджеты
Представлен странный смартфон Xiaomi Qin AI Assistant Pro
Компания Xiaomi представила смартфон Qin AI Assistant Pro.
Путешествия
В Турции планируют ввести туристический сбор за проживание в отелях
В Ассоциации туроператоров России сказали «Интерфаксу», что контракты компаний на следующий год уже подписаны, поэтому новый налог туристы, скорее всего, будут оплачивать самостоятельно.