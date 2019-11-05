Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.

Футбол «Сочи» объявил о трансфере Варданяна Российский клуб объявил о трансфере 21-летнего хавбека, контракт вступит в силу 1 января 2020 года.

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Шоу-бизнес Киану Ривз вышел в свет с новой пассией В Лос-Анджелесе на гала-вечере Art + Film голливудский актер Киану Ривз привлек к себе внимание публики, ведь пришел в сопровождении художницы Александры Грант.

Гаджеты Apple предупредила об отключении интернета на старых iPhone и iPad Компания Apple предупредила владельцев iPhone и iPad, что они не смогут подключиться к интернету, если не обновят программное обеспечение (ПО) своих смартфонов, сообщил телеканал CNN.

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