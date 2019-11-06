Политика
Ореанда-НовостиПутин призвал заменить «Википедию»
Президент России Владимир Путин заявил, что «Википедию» нужно заменить Большой российской энциклопедией в электронной форме, пишет «МК». Путин отметил, что в такой энциклопедии будет правильная информация в современной форме.
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Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
Происшествия
Дрыманов заявил о напившихся во время обыска у него следователях ФСБ
Обыски в загородном доме экс-начальника московского главка СК Александра Дрыманова закончились тем, что двое следователей ФСБ выпили его запасы алкоголя и испортили забор.
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
Общество
Куратор «мусорной реформы» зарабатывает около миллиона рублей в месяц
Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО), который призван курировать ход мусорной реформы, Денис Буцаев рассказал РБК о размере своей месячной зарплаты.
Футбол
«Зенит» проиграл дома «Лейпцигу»
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась петь на Новый год за 21 миллион рублей
Алла Пугачева даже за более чем внушительную сумму в 21 миллион рублей отказывается выступать на Новый год.
Космос
В США испытали новейший космический корабль
Компания Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner.
Происшествия
В Таиланде 15 человек стали жертвами вооруженного нападения
По меньшей мере 15 человек стали жертвами вооруженного нападения на контрольно-пропускной пункт в провинции Яла на юге Таиланда.
Спорт
Умер олимпийский чемпион Дмитрий Василенко
Чемпион Олимпиады 1996 года по гимнастике Дмитрий Василенко умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщил его друг и коллега Алексей Немов.
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Армия и оружие
Китайцы задали такой неудобный вопрос США, что те до сих пор молчат
Что касается «Талибана», то за 17 лет появилось стойкое ощущение, что победы США и НАТО в Афганистане не будет, как и не будет победы афганских властей.
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о настроениях в украинском обществе
Общество требует от Генеральной прокуратуры Украины крови и посадок заявил глава украинского ведомства Руслан Рябошапка, 5 ноября в интервью изданию «Левый берег».
Наука
Ученые назвали новую опасность курения
Ученые узнали, что люди, которые имеют шизофрению и депрессию, курили намного чаще, чем другие участники исследования.
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Общество
Отец Рамиля Шамсутдинова приехал в Забайкалье на встречу с сыном
Общество
Оренбургский губернатор утвердил новую структуру правительства
В структуре правительства Оренбуржья появились и новые министерства - министерство региональной и информационной политики, а также министерство промышленности и энергетики и министерство цифровой экономики.
Происшествия
В Чите двое осужденных сбежали из психбольницы
В ночь на среду мужчины сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
Хоккей
Сборная России проиграла команде Квебека в матче Суперсерии
Здоровье
Онкологами названа болезнь, после которой часто развивается рак
Онкологи из США сделали вывод, что сахарный диабет 2-го типа стимулирует развитие рака.
Футбол
Александр Егоров: «Вилков провел хороший матч, это бесспорно»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров разобрал для журналистов все спорные эпизоды 15-го тура чемпионата России, а также подвел итоги первого круга чемпионата.
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Общество
Преступники нашли новый способ кражи денег с карт
Сотрудники банков стали присылать абонентам "приглашение" для прохождения аттестации на фишинговом сайте (сайте-ловушке).
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой 16-летней школьницы
Тело 16-летней школьницы, которая была убита в Адыгее, найдено. Об этом «РИА Новости» сообщили в региональном СУ СК РФ во вторник, 5 ноября.
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Наука
Ученые выяснили три фактора, которые предсказывают личный успех
Американские ученые установили и назвали три основных фактора, которые предсказывают личный успех.
Здоровье
Пять способов снизить риск развития болезни Альцгеймера
Эксперты считают, что значительно снизить шансы возникновения болезни Альцгеймера помогает средиземноморская диета, которая считается одной из самых здоровых.
Хоккей
Никита Щербак подписал контракт с «Трактором»
Футбол
Пас Видаля головой, лежа на газоне: момент дня в ЛЧ
Пресс-служба УЕФА опубликовала момент прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов.