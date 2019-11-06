Политика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиПутин призвал заменить «Википедию»

Президент России Владимир Путин заявил, что «Википедию» нужно заменить Большой российской энциклопедией в электронной форме, пишет «МК». Путин отметил, что в такой энциклопедии будет правильная информация в современной форме.
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В «Википедии» не поняли слов Путина о замене энциклопедии

Московский Комсомолец16:26

Путин: электронная Большая российская энциклопедия будет достовернее «Википедии»

ТАСС10:59

Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией

РБК11:42

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Газета.Ru13:19

Как Владимир Путин за чистоту и частоту языка боролся

Коммерсантъ15:38

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Фонтанка.Ру11:50

Путин поддержал идею составить перечень словарей для школ

РИА Новости10:47
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Генпрокурор Украины рассказал о настроениях в украинском обществе

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Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
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Тело 16-летней школьницы, которая была убита в Адыгее, найдено. Об этом «РИА Новости» сообщили в региональном СУ СК РФ во вторник, 5 ноября.
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