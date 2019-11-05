Президент Владимир Путин уверен, что электронная версия Большой российской энциклопедии, в отличие от "Википедии", сможет служить источником достоверной информации.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.

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