Политика
Газета.RuПутин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
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с чего всё началось
Президент Владимир Путин уверен, что электронная версия Большой российской энциклопедии, в отличие от "Википедии", сможет служить источником достоверной информации.ТАСС10:59
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