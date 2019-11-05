Политика

Газета.RuГазета.RuПутин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
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Путин одобрил замену «Википедии»

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В «Википедии» отреагировали на идею Путина об электронной энциклопедии

Rambler News Service12:25

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Газета.Ru13:19

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РБК11:42

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ТАСС10:59

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