Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.

Общество Эксперты назвали условие полного отказа от транзита газа через Украину Полный отказ от транзита российского газа через Украину станет возможным лишь при существенном снижении поставок голубого топлива на европейский рынок, передаёт 5 ноября РБК.

Политика Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.

Кино Названы самые жуткие персонажи фильмов ужасов Журналисты издания The Independent составили рейтинг самых жутких персонажей в истории мирового кинематографа.

Политика Запад поможет Белоруссии избежать объединения с Россией Страны Запада опасаются перспективы объединения России и Белоруссии в рамках договора о Союзном государстве.

Общество Налоговый вычет на фитнес могут ввести летом 2020 года Разработанный Минфином России законопроект, вводящий налоговый вычет на фитнес-услуги, может быть принят летом 2020 года.

Политика «Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.

Происшествия В Адыгее обнаружили тело пропавшей школьницы Сотрудники правоохранительных органов в Адыгее обнаружили тело школьницы, которая была убита, предположительно, из-за мобильного телефона.

Политика WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич» Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).

Общество Неплатежи за вывоз мусора со стороны компаний достигли в России 70% Mossovetinfo.ru – Неплатежи юридических лиц за вывоз мусора достигли в России 65-70%, сообщил в интервью РБК гендиректор «Российского экологического оператора» Юрий Бурцев.

Политика Путин: Националисты и пещерные русофобы объявили войну русскому языку Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность войной, которую объявили в некоторых странах русскому языку.

Политика Путин назначил Келина новым послом России в Великобритании Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.

Авто Составлен топ-5 самых ржавеющих иномарок на российском рынке Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.

Кино Фильм «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров» Выдвинула фильм Тодда Филлипса "Джокер" на 16 премий Американской киноакадемии. Об этом сообщается на сайте компании.

Происшествия Генерал Дрыманов: передавал Никандрову коньяк, а не деньги Обвиняемый в получении взятки экс-руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов заявил в суде, что по просьбе своего заместителя Дениса Никандрова передавал ему в мешке бутылку коньяка, а не деньги.

Происшествия В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.

Общество Участников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions Двух участников группы Pussy Riot - Петра Верзилова и Веронику Никульшину - задержали на концерте немецкой рок-группы Scorpions в "ВТБ-арене" в Москве.

Происшествия Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.

Экономика Власти предложили распространить опыт реновации на Дальний Восток Пока с 2012 по 2018 год Дальний Восток привлек 7 трлн руб. Чтобы привлечь капитал, авторы нацпрограммы предлагают дополнительные стимулы кроме действующих механизмов (территорий опережающего развития, свободных портов и "офшора" во Владивостоке с налоговыми льготами и преференциями).

Политика Госдеп США вновь выступил против «Северного потока-2» В ходе предстоящего визита в Германию глава Госдепа США Майк Помпео намерен обсудить Украину и реализацию российского проекта «Северный поток — 2». В Госдепартаменте рассказали, что Вашингтон считает будущий газопровод угрозой энергетической безопасности европейских стран и приоритетам США.

Авто В России под отзыв попали 36 машин BMW В машинах, попавших под отзывную кампанию, абсолютно бесплатно произведут замену дефектных поворотных опор.

Здоровье В Минздраве рассказали о вреде табачного дыма для зрения детей "Исследователи установили, что воздействие табачного дыма при пассивном курении (то есть тогда, когда член семьи курит в присутствии ребенка) вызывает истончение хориоидеи – сосудистой оболочки глаза", – говорится в сообщении.