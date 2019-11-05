Политика
РИА НовостиПутин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией
Президент РФ Владимир Путин предложил заменить "Википедию" в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.
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Общество
Кипр отзовет ошибочно выданные «золотые паспорта»
Кипрские власти отзовут выданные зарубежным инвесторам паспорта республики, если выяснится, что они достались им по ошибке.
Rambler News Service 11:25
Происшествия
В Смоленской области под машиной провалился асфальт
Жители города Сафоново сообщили, что недавно на улице Гагарина производился ремонт труб.
Рабочий путь (г. Смоленск) 11:00
Политика
План интеграции Белоруссии и России представят президентам к 1 декабря
Белорусский премьер-министр Сергей Румас заявил, что дорожные карты по углублению интеграции России и Белоруссии представят российскому и белорусскому лидерам Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 1 декабря.
RT на русском 09:54
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой 46-летней возлюбленной
55-летний голливудский актёр Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной — 46-летней художницей Александрой Грант.
Life.ru вчера в 07:22
Общество
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок фильма из-за бомбы
Помимо Джоли и Мэддена, в ленте снимаются Джемма Чан, Кит Харингтон, Сальма Хайек и Брайан Тайри Генри.
Lenta.ru 07:28
Армия и оружие
На Украине появится военная полиция
На Украине появится военная полиция, соответствующее поручение президент страны Владимир Зеленский дал главе Минобороны Андрею Загороднюку.
Rambler News Service 11:26
Общество
Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»
Новые судебные претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" негативно влияют на возможность договориться с Украиной по транзиту газа, необходимо вернуться к "нулевому варианту" урегулирования споров двух компаний.
ТАСС 10:19
Шоу-бизнес
Богомолов красиво поздравил Собчак
Режиссер поздравил супругу с днем рождения, а интернет-пользователи сочли поздравление очень красивым.
Рамблер 06:20
Финансы
Падение максимальных ставок вкладов в крупнейших банках ускорилось
Средняя максимальная ставка депозитов является ориентиром для российских банков, не входящих в десятку крупнейших по объемам вкладов населения: им регулятор рекомендует устанавливать ставки депозитов не более чем на 2 процентных пункта (п. п.) выше к средней максимальной.
Ведомости 05:49
Армия и оружие
На Украине закупили некачественные бронежилеты для армии
Государственное бюро расследований Украины объявило о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины в связи с закупкой некачественных бронежилетов «Корсар» для украинской армии.
RT на русском 10:51
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Общество
Эксперты: Россия не сможет отказаться от транзита газа через Украину
России не удастся миновать территорию Украины для экспорта газа при сохранении спроса на «голубое топливо» в Европе к 2035 году, и полный отказ от транзита через украинскую территорию будет возможен только в случае радикального сокращения поставок российского трубопроводного газа на европейский рынок.
Росбалт 09:15
Армия и оружие
Учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море показали на видео
Российская газета вчера в 03:09
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Шоу-бизнес
Кристину Асмус и Гарика Харламова хотят лишить родительских прав
Хейтеры Кристины и Гарика Харламова стали добиваться того, чтобы их лишили родительских прав.
Bimru.ru вчера в 07:23
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости 10:54
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Общество
Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском 10:35
Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
РИА Новости 12:03
Происшествия
Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота
Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Игры
Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках
В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.
REGNUM 03:49
Политика
Правительство Британии заблокировало доклад о «российской угрозе»
Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении британской демократии, и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.
РИА Новости вчера в 09:43
Транспорт
Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.
РИА Новости 06:17
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Наука
Мысли о сексе склоняют людей ко лжи
ФедералПресс 08:01
Технологии
Лазеры помогут взломать умные устройства
В статье, опубликованной в издании Wired, ученые предлагают производителям смарт-колонок внедрить дополнительные средства защиты для подобных устройств, чтобы обезопасить их от взлома лазером: например, добавить еще один микрофон или установить специальный световой фильтр.
Naked Science 06:14
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Наука
Ученые раскрыли структуру и свойства нового полупроводника
Двойные и тройные халькогениды РЗЭ нередко демонстрируют ряд новых тепловых, магнитных и оптических свойств, нехарактерных для прочих халькогенидов.
Naked Science 03 ноября в 12:35