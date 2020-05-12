Коронавирус
СеверпостПутин предложил ввести особые кредиты на поддержку занятости
Владимир Путин предложил с 1 июня создать специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях, пострадавших от коронавируса отраслей.
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Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей
Интерфакс11 мая в 09:57
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Общество
В России перенесли ЕГЭ из-за коронавируса
В условиях пандемии коронавируса старт выпускных экзаменов сперва перенесли с 25 мая на 8 июня.
Forbes 07:05
Общество
Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети
Газета.Ru 04:53
Экономика
В Италии приняли новый пакет мер поддержки экономики
Италия потратит €55 млрд на восстановление экономики и поддержку граждан, пострадавших от ситуации с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 18:36
Общество
Правительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет
Предправления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин продолжит руководить компанией.
Ведомости 13:08
Общество
В школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
Армия и оружие
Последние испытания вертолета Ми-28НМ пройдут до конца года
До конца года российский ударный вертолет пройдет государственные испытания, в ходе которых ему предстоит подтвердить свои летно-технические характеристики, а также провести стрельбы всем набором авиационных средств поражения.
Что происходит вчера в 13:26
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Общество
Беглов объяснил выдачу 800 руб. вместо масок приезжими
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, почему власти города вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты решили выдать жителям деньги.
РБК 17:36
Игры
Square Enix не будет проводить конференцию, а анонсирует новые игры постепенно
Игромания.ру 07:45
Экономика
Петербургская предпринимательница показала пакет документов на зарплатный кредит от банка. В длинный список вошли 33 позиции
В списке, представленном Шевченко, содержится 33 позиции от анкеты проекта до копий всех страниц паспортов физических лиц.
Фонтанка.Ру 16:04
Экономика
Путин заявил о сокращении доходов бюджета
На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.
РИА Новости 07:22
Общество
Правительство выделило 4,8 млрд рублей медикам Минобороны, ФМБА и ФСИН
Правительство России выделило более 4,8 млрд рублей подведомственным медучреждениям Минобороны, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ, ФСИН и Управделами президента на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом.
Известия 18:14
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Авто
В России стартовали продажи новой «ГАЗели»
Как информирует портал «РГ», новинка официально поступила в продажу, дилеры уже объявили о старте приёма заказов.
CarsWeek.ru 05:03
Общество
Саудовские супертанкеры испытывают проблемы с разгрузкой в США
RuNews24.ru 08:32
Общество
Артисты из Турции ответили послу Украину на угрозы
Российские артисты, выступающие в Аланье, ответили на угрозы послу Украины в Турции Андрею Сибиге.
Телеканал 360° 11:17
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Игры
В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia
Игромания.ру 16:24
Происшествия
На игрока «Тоттенхэма» напали во время ограбления его дома
Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли был ограблен в своем доме, сообщает The Sun.
Газета.Ru 16:05
Политика
Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса
Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 12:13
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
Здоровье
Депутат МГД Беседина предложила отменить ношение перчаток в Москве
Беседина отмечает, что предписания Собянина по ношению перчаток не соответствуют рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора.
Собеседник вчера в 14:56
Армия и оружие
СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы «Корнет»
"Корнет" оборудован лазерным прицелом. СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы "Корнет".
Piter.tv вчера в 05:11
Общество
Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на «явные альтернативные причины»
Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на "явные альтернативные причины" В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что более 60% смертей пациентов с коронавирусом не вошли в статистику, так как причиной смерти стали другие заболевания.
Медиазона 11:11
Общество
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
Экономика
Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний
"Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Интерфакс 17:10
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
RT на русском 13:28
Гаджеты
Ноутбуки на процессорах AMD Ryzen 4000 появились в России
С некоторой задержкой относительно первоначального плана ноутбуки на базе новых процессоров AMD Ryzen 4000 с архитектурой Zen 2 начали появляться в магазинах.
3DNews вчера в 13:19