Владимир Путин предложил с 1 июня создать специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях, пострадавших от коронавируса отраслей.

Общество В России перенесли ЕГЭ из-за коронавируса В условиях пандемии коронавируса старт выпускных экзаменов сперва перенесли с 25 мая на 8 июня. 1,1K

Экономика В Италии приняли новый пакет мер поддержки экономики Италия потратит €55 млрд на восстановление экономики и поддержку граждан, пострадавших от ситуации с коронавирусной инфекцией.

Общество В школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 208

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Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,4K

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