Коронавирус

СеверпостСеверпостПутин предложил ввести особые кредиты на поддержку занятости

Владимир Путин предложил с 1 июня создать специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях, пострадавших от коронавируса отраслей.
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Если у вас есть бизнес

Российская газетавчера в 12:28

Хорошая соломина для утопающего: что думает бизнес о предложении Путина простить зарплатные кредиты

74.ruвчера в 07:04

Самозанятым гражданам решено вернуть выплаченные ими в 2019 году налоги

Взгляд.ру11 мая в 09:41

Простить кредиты и налоги: что еще Путин пообещал бизнесменам

45.ru11 мая в 10:11

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Интерфакс11 мая в 09:57

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Коммерсантъ11 мая в 09:48

Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

РИА Новости11 мая в 10:15
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 18:46, Ашберн
Общество

В России перенесли ЕГЭ из-за коронавируса

В условиях пандемии коронавируса старт выпускных экзаменов сперва перенесли с 25 мая на 8 июня.
Forbes 07:05
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Общество

Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети

Газета.Ru 04:53
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Экономика

В Италии приняли новый пакет мер поддержки экономики

Италия потратит €55 млрд на восстановление экономики и поддержку граждан, пострадавших от ситуации с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 18:36
Общество

Правительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет

Предправления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин продолжит руководить компанией.
Ведомости 13:08
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Общество

В школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
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Армия и оружие

Последние испытания вертолета Ми-28НМ пройдут до конца года

До конца года российский ударный вертолет пройдет государственные испытания, в ходе которых ему предстоит подтвердить свои летно-технические характеристики, а также провести стрельбы всем набором авиационных средств поражения.
Что происходит вчера в 13:26
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
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Общество

Беглов объяснил выдачу 800 руб. вместо масок приезжими

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, почему власти города вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты решили выдать жителям деньги.
РБК 17:36
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Игры

Square Enix не будет проводить конференцию, а анонсирует новые игры постепенно

Игромания.ру 07:45
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Экономика

Петербургская предпринимательница показала пакет документов на зарплатный кредит от банка. В длинный список вошли 33 позиции

В списке, представленном Шевченко, содержится 33 позиции от анкеты проекта до копий всех страниц паспортов физических лиц.
Фонтанка.Ру 16:04
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Экономика

Путин заявил о сокращении доходов бюджета

На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.
РИА Новости 07:22
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Происшествия

В Вичуге задержали руководителя отдела МВД и его заместителя

Вести.Ru 15:58
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Общество

Правительство выделило 4,8 млрд рублей медикам Минобороны, ФМБА и ФСИН

Правительство России выделило более 4,8 млрд рублей подведомственным медучреждениям Минобороны, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ, ФСИН и Управделами президента на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом.
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Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
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Авто

В России стартовали продажи новой «ГАЗели»

Как информирует портал «РГ», новинка официально поступила в продажу, дилеры уже объявили о старте приёма заказов.
CarsWeek.ru 05:03
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Общество

Саудовские супертанкеры испытывают проблемы с разгрузкой в США

RuNews24.ru 08:32
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Общество

Артисты из Турции ответили послу Украину на угрозы

Российские артисты, выступающие в Аланье, ответили на угрозы послу Украины в Турции Андрею Сибиге.
Телеканал 360° 11:17
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
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Игры

В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia

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На игрока «Тоттенхэма» напали во время ограбления его дома

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли был ограблен в своем доме, сообщает The Sun.
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Политика

Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса

Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 12:13
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
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Депутат МГД Беседина предложила отменить ношение перчаток в Москве

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СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы «Корнет»

"Корнет" оборудован лазерным прицелом. СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы "Корнет".
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Общество

Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на «явные альтернативные причины»

Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на "явные альтернативные причины" В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что более 60% смертей пациентов с коронавирусом не вошли в статистику, так как причиной смерти стали другие заболевания.
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Общество

Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса

После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
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Политика

МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT

МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
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Экономика

Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

"Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Общество

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Ноутбуки на процессорах AMD Ryzen 4000 появились в России

С некоторой задержкой относительно первоначального плана ноутбуки на базе новых процессоров AMD Ryzen 4000 с архитектурой Zen 2 начали появляться в магазинах.
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