Недвижимость
Газета.RuПутин предложил запустить льготную ипотечную программу
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
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Владимир Путин предложил запустить в России программу льготной ипотеки по ставке 6,5%
Эхо Москвывчера в 20:07
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