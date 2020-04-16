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Газета.RuГазета.RuПутин предложил запустить льготную ипотечную программу

Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
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Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

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