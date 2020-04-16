Недвижимость
Газета.RuПутин предложил запустить льготную ипотечную программу
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить3K
Подробнее о событии
Показать все источники
Владимир Путин предложил запустить в России программу льготной ипотеки по ставке 6,5%
Эхо Москвывчера в 20:07
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Комментарии
Общество
В МЧС РФ призвали прекратить ношение медицинских масок на улице
Специалисты отмечают, что на улице полезней дышать свежим воздухом, поэтому в ношении маски нет необходимости.
REGNUM вчера в 23:57
Общество
Власти Москвы спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом
Накануне столичные власти объявили, что все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус.
Известия 02:43
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева спародировала Бузову в ванне с лапшой
Не удивительно, что звезда решила над ней подшутить. В Instagram Настя Ивлеева выложила пародию на фото Ольги Бузовой.
Lisa.ru вчера в 11:30
Политика
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
Интерфакс вчера в 11:08
Происшествия
На Урале за взятку попала под суд начальник отдела налоговой инспекции
В Екатеринбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего начальника отдела межрайонной налоговой инспекции.
URA.Ru 02:58
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском вчера в 22:07
Общество
Фотографы выступают за мир во всём мире
ИА Красная Весна вчера в 17:21
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru вчера в 04:58
Здоровье
Первый пациент с коронавирусом скончался в Кемеровской области
В Кемеровской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусной инфекцией.
Известия 02:17
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Религия
Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа
У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 12:35
Армия и оружие
В ЛНР третьи сутки не фиксировали обстрелов со стороны силовиков
Украинские силовики третьи сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в среду РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 15 апреля в 01:11
Политика
Губернатор назначил двух новых зампредов в региональном Правительстве
Исполняющим обязанности зампреда Правительства области назначена Ирина Седова.
Саратов 24 02:30
Общество
Москвичам с ОРВИ пригрозили штрафом за нарушение режима самоизоляции
В штабе добавили, что нарушителей режима самоизоляции с ОРВИ могут поместить в обсерватор: «Те же меры, что и для COVID, означают, что в том числе может рассматриваться госпитализация или обсервация».
Lenta.ru вчера в 15:29
Общество
Росздравнадзор оценил точность тест-систем на коронавирус
Точность 11 тест-систем для выявления COVID-19, зарегистрированных в России, составляет более 95%, погрешность 5% связана с неправильным сбором образца, нарушением в обработке, транспортировке и хранении, а также с тестированием за пределами диагностического окна, сообщается на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 02:23
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Авто
Названы автомобили, которые угоняют в Петербурге чаще всего
Стало известно, какие автомобили угоняют в Петербурге чаще всего. Статистику представили аналитики компании «АльфаСтрахование».
Peterburg2.ru 14 апреля в 10:27
Здоровье
Онколог назвал опасную реакцию иммунитета на коронавирус
В качестве примера Андрей Атрощенко привел картину заболевания поступившего к нему пациента, состояние которого вначале было стабильным, пишет «Лента.ру».
Московский Комсомолец вчера в 22:03
Хоккей
Чемпион мира Андрей Марков завершил карьеру
В составе сборной России Марков стал чемпионом мира 2008 года.
ODDS.ru 00:03
Общество
Число жертв коронавируса возросло в Ухане после пересчета статистики
По обновленным данным, число выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 325 — до 50 333, тогда как жертв коронавируса — на 1290 — до 3869.
Вечерняя Москва 01:05
Наука
Посол Китая в России о коронавирусе: однажды все тайное станет явным
В интервью ТАСС посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал об исследованиях генома коронавируса китайскими учеными, поисках источника вируса и недопустимости политизации борьбы с пандемией.
ТАСС 02:00
Общество
Виктор Томенко внес изменения в указ о борьбе с коронавирусом
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес новые изменения в действующий указ от 31.03.2020 № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19".
Алтайская правда 02:23
Происшествия
В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском вчера в 10:56
Общество
Более 4,5 тыс. человек умерли из-за коронавируса в США за сутки
Более 4,5 тыс. человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом.
ТАСС 00:22
Экономика
Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях
Жители России предпочитают занимать деньги у родственников или друзей, когда сталкиваются с финансовыми трудностями.
РБК 01:00
Общество
Банки рассказали о мошенничестве с пропусками в Москве
Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов рассказал, что пример с пропусками ‒ актуальный, в условиях изоляции клиентов появляются все новые и новые способы мошенничества с использованием социнженерии.
Ведомости вчера в 19:32
Общество
Стало известно, когда в Карелии закроют четыре города
Города буду закрыты до отмены режима повышенной готовности, на въездах в них выставят КПП.
АиФ Карелия 00:15