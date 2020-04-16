Общество Власти Москвы спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом Накануне столичные власти объявили, что все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус. 230

Происшествия На Урале за взятку попала под суд начальник отдела налоговой инспекции В Екатеринбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего начальника отдела межрайонной налоговой инспекции.

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 983

Религия Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте. 7

Экономика Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций. 539

Армия и оружие В ЛНР третьи сутки не фиксировали обстрелов со стороны силовиков Украинские силовики третьи сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в среду РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Общество Москвичам с ОРВИ пригрозили штрафом за нарушение режима самоизоляции В штабе добавили, что нарушителей режима самоизоляции с ОРВИ могут поместить в обсерватор: «Те же меры, что и для COVID, означают, что в том числе может рассматриваться госпитализация или обсервация». 54

Общество Росздравнадзор оценил точность тест-систем на коронавирус Точность 11 тест-систем для выявления COVID-19, зарегистрированных в России, составляет более 95%, погрешность 5% связана с неправильным сбором образца, нарушением в обработке, транспортировке и хранении, а также с тестированием за пределами диагностического окна, сообщается на сайте Росздравнадзора.

Здоровье Онколог назвал опасную реакцию иммунитета на коронавирус В качестве примера Андрей Атрощенко привел картину заболевания поступившего к нему пациента, состояние которого вначале было стабильным, пишет «Лента.ру». 39

Хоккей Чемпион мира Андрей Марков завершил карьеру В составе сборной России Марков стал чемпионом мира 2008 года.

Общество Число жертв коронавируса возросло в Ухане после пересчета статистики По обновленным данным, число выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 325 — до 50 333, тогда как жертв коронавируса — на 1290 — до 3869. 13

Наука Посол Китая в России о коронавирусе: однажды все тайное станет явным В интервью ТАСС посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал об исследованиях генома коронавируса китайскими учеными, поисках источника вируса и недопустимости политизации борьбы с пандемией.

Общество Виктор Томенко внес изменения в указ о борьбе с коронавирусом Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес новые изменения в действующий указ от 31.03.2020 № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19".