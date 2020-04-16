Недвижимость

РИА НовостиРИА НовостиПутин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу

Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
Читать в источнике
Комментировать1,4K
с чего всё началось
«Предлагаю запустить, как здесь это и прозвучало, специальную льготную ипотечную программу, поддержать и наших граждан, и строительную отрасль», — сказал президент во время совещания
 по вопросам развития строительной отрасли.
Телеканал 360°10:25

Подробнее о событии

Государство поддержит девелоперов и ипотеку

Коммерсантъ13:12

Путин пообещал ипотеку под 6,5 процента

Lenta.ru10:24

Путин предложил запустить льготную программу ипотеки

Известия11:52

Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки

ТАСС10:36

Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

RT на русском12:17

Ипотека под 6,5%: как раньше власти субсидировали жилищные кредиты

РБК10:42

«Дом.РФ»: ипотека под 6,5% создаст спрос на 15 млн кв м жилья

РИА Новости12:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 13:22, Ашберн

Комментарии

Общество

Пандемии нет, деньги отменят: Генпрокуратура поведала о новых фейках

Фантазия авторов фейков безгранична: одни указывают, что пандемия COVID-19 была спровоцирована специально для "обогащения на вакцинах", другие сообщают, что в Красноярске полицейским, патрулирующим улицы, выдают использованные маски для индивидуальной защити от заражения.
Вести.Ru 12:32
1
Музыка

На концерте «Евровидения» выступит Little Big

Live24 09:56
127
Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
1,1K
Политика

Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском 11:16
1,1K
Авто

GM-АвтоВАЗ получил новое название

Новое название компании полностью соответствует логике нейминка дочерних структур Группы «АвтоВАЗ».
32CARS.ru 08:25
28
Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
972
Общество

Посольство РФ в США узнало местонахождение 17 российских школьников

Посольство России в США выяснило местонахождение 17 российских школьников, прибывших в страну в рамках образовательных программ, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
Аргументы и Факты 11:09
9
Финансы

Силуанов оценил потери российского бюджета из-за коронавируса

Недопоступление налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета РФ в 2020 году на фоне коронавируса может превысить 1 триллион рублей, рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
РИА Новости 12:35
3
Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
3,6K
Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
1,6K
Здоровье

Минздрав приостановил вакцинацию взрослых и детей из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре считают данное решение целесообразным, однако федеральная служба подчёркивает, что временный отказ от вакцинации касается в первую очередь взрослого населения, поскольку эта возрастная группа чаще болеет CoViD-19, нежели дети.
Life.ru 05:01
21
Общество

В России объявили о начале проекта тестирования на коронавирус на дому

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о запуске тестирования на коронавирусную инфекцию в домашних условиях компанией «Яндекс» — партнером по Альянсу в борьбе с коронавирусом.
Известия 08:33
131
Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ 10:27
46
Политика

Завершен обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР

Газета.Ru 06:51
363
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
5,4K
Здоровье

Инфекционист заявил, что пандемия в России достигнет пика в июне-июле

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал пик пандемии коронавируса в России.
Газета.Ru 08:44
2,7K
Общество

Власти Японии ввели режим ЧС на всей территории страны

Новый День 07:22
52
Здоровье

Наталья Мазина о больных коронавирусом: «Пневмонии утяжеляются»

У значительного количества лиц заболевание протекает под маской внебольничной пневмонии, а источником является коронавирус.
Взгляд-инфо 12:06
2
Космос

Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской

Российская газета вчера в 09:05
73
Происшествия

На границе Рязанской и Московской областей выставили спецпост

На границе Рязанской и Московской областей выставили пост. Об этом 16 апреля сообщает региональное УМВД.
Московский Комсомолец 10:33
14
Шоу-бизнес

Экс-жена Гогунского назвала причину развода с актером

Женщина призналась, что он не платит алименты Бывшая супруга звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, Ирина Маирко, откровенно рассказала о своей личной жизнью.
WomanHit.ru вчера в 12:09
4
Общество

Путин наградил орденом Дружбы актёра Фёдора Добронравова

News.ru 11:28
1
Общество

Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции

Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета 11:12
1,5K
Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения

Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело вчера в 12:10
61
Энергетика

Цена на нефть марки Brent растёт

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 0,72% — до $27,89 за баррель.
RT на русском 01:53
5
Общество

Минобрнауки не исключило начало учебного года осенью онлайн

Минобрнауки РФ не исключает возможности начала нового учебного года онлайн, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
РИА Новости 08:43
52
Общество

В Горном Алтае выявили первый случай заражения коронавирусом

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 11:26
382
Общество

Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков

Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
77
Экономика

Кудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.
РИА Новости вчера в 08:53
249
Политика

Реформа РАН привела к ее неспособности помогать борьбе с коронавирусом

Реформа РАН произошла осенью 2013 года, когда ее объединили с Российской академией медицинских наук и Россельхозакадемией.
Новые Известия 10:18
2
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное