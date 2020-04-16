Недвижимость
РИА НовостиПутин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу
Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
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с чего всё началось
«Предлагаю запустить, как здесь это и прозвучало, специальную льготную ипотечную программу, поддержать и наших граждан, и строительную отрасль», — сказал президент во время совещания по вопросам развития строительной отрасли.Телеканал 360°10:25
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Комментарии
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Новое название компании полностью соответствует логике нейминка дочерних структур Группы «АвтоВАЗ».
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Посольство России в США выяснило местонахождение 17 российских школьников, прибывших в страну в рамках образовательных программ, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
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Газета.Ru 07:15
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Минздрав приостановил вакцинацию взрослых и детей из-за коронавируса
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Life.ru 05:01
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о запуске тестирования на коронавирусную инфекцию в домашних условиях компанией «Яндекс» — партнером по Альянсу в борьбе с коронавирусом.
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Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
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Завершен обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР
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Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
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Инфекционист заявил, что пандемия в России достигнет пика в июне-июле
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал пик пандемии коронавируса в России.
Газета.Ru 08:44
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Власти Японии ввели режим ЧС на всей территории страны
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Наталья Мазина о больных коронавирусом: «Пневмонии утяжеляются»
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Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской
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WomanHit.ru вчера в 12:09
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Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
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Цена на нефть марки Brent растёт
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 0,72% — до $27,89 за баррель.
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Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
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Кудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.
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Реформа РАН привела к ее неспособности помогать борьбе с коронавирусом
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Новые Известия 10:18