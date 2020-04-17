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Авто Cadillac обнародовал цены на новый Escalade Фото: Cadillac Представители автомобильного производителя сообщили, сколько будут стоить новые машины Escalade.

Общество Жесткие ограничительные меры в Москве продлят до 1 мая Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что все введенные в столице ограничения будут действовать до 1 мая, передает канал "Россия 24". 400

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Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами. 2,9K

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