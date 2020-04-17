Недвижимость
Ingraficon.ruПутин предложил запустить льготную ипотеку под 6,5%
Президент России Владимир Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки. Об этом глава государства сообщил в ходе совещания по поддержке строительной отрасли.
Читать в источнике
Оценить3,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Владимир Путин предложил запустить в России программу льготной ипотеки по ставке 6,5%
Эхо Москвы16 апреля в 20:07
Президент России Владимир Путин объявил о запуске новой программы льготной ипотеки
Pro Город Самара17 апреля в 02:57
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:08, Ашберн
Комментарии
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Наука
Загрязнение воздуха связали со смертями от коронавируса
Ученый из Галле-Виттенбергского университета провел исследование и нашел связь между повышенным содержанием двуокиси азота в воздухе с повышенным количеством смертей от COVID-19.
Индикатор 08:29
Авто
Cadillac обнародовал цены на новый Escalade
Фото: Cadillac Представители автомобильного производителя сообщили, сколько будут стоить новые машины Escalade.
Daily-Motor.Ru 09:23
Общество
Жесткие ограничительные меры в Москве продлят до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что все введенные в столице ограничения будут действовать до 1 мая, передает канал "Россия 24".
Газета.Ru 09:55
Общество
В Свердловской области ограничат продажу алкоголя
Российская газета 08:21
Общество
Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса
Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Lenta.ru 08:53
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Экономика
Bloomberg: спрос на наличные в РФ увеличивался после обращений Путина
В воскресенье, 19 апреля, журналисты агентства Bloomberg обратили внимание на то, что в России с начала марта банки выдали около 1 триллиона рублей наличных денег.
Piter.tv вчера в 13:58
Здоровье
Названо число тяжелых пациентов с коронавирусом в России
В Российской Федерации свыше 700 пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, находятся в тяжёлом состоянии.
Национальная служба новостей 10:23
Энергетика
Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Политика
Путин поручил ускорить создание и регистрацию вакцины от коронавируса
Глава государства дал поручение главе Минздрава Михаилу Мурашко проработать вопросы, касающиеся ускорения регистрации вакцины и ввоза оборудования для производства лекарства.
Народные новости 09:53
Финансы
Глава ВТБ прогнозирует укрепление рубля в 2021 году
Президент—председатель правления ВТБ Андрей Костин считает, что в следующем, 2021-м, году можно ожидать укрепления курса рубля.
Коммерсантъ 00:40
Экономика
Губернатор Красноярского края представил антикризисный план
Губернатор Александр Усс представил краевой антикризисный план.
7 канал Красноярск 08:54
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК вчера в 00:19
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть
Рубль на открытии торгов на Мосбирже в понедельник, 20 апреля, существенно подешевел к доллару и евро.
Forbes 04:36
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Культура
Андрей Макаревич вступился за сериал «Зулейха открывает глаза»
Музыкант Андрей Макаревич в своем фейсбуке вступился за сериал «Зулейха открывает глаза», который показывают по телеканалу «Россия 1», и напомнил о популярности оригинальной книги среди читателей.
Афиша Daily 04:28
Политика
Минздрав заявил о полувоенном сценарии борьбы с коронавирусом
Подготовка регионов России к борьбе с новым коронавирусом проходит по полувоенному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 10:12
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
Шоу-бизнес
Джессика Альба в жизни оказалась вдвое толще, чем в Instagram
Джессика Альба с рождением третьего ребенка совсем забросила кинокарьеру, но многие до сих пор считают ее одной из самых красивых женщин мира.
Wday.ru 01:50
Здоровье
В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету
Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
Путешествия
Отели Турции получат сертификаты коронавирусной безопасности
Отели Турции перед началом туристического сезона пройдут сертификацию на безопасность от COVID-19 и соблюдение стандартов гигиены.
Уралинформбюро 10:19
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Общество
Член-корреспондент РАН предложил открыть школы и детские сады
Москва, 20 апреля 2020, 16:03 — REGNUM Открыть детские сады и школы, несмотря на распространение коронавируса, предложил заместитель директора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов 20 апреля на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в России.
REGNUM 09:03
Общество
Глава МИД Японии предрек мировой экономике сильнейший кризис
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги предрек мировой экономике сильнейший кризис со времен окончания Второй мировой войны.
vtomske.ru 04:40
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22