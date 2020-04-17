Недвижимость
ДЕЛА.ruПутин предложил льготную ипотеку под 6,5% годовых
Президент Владимир Путин выступил с предложением запустить в России программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых для покупки жилья в новостройках. Меры поддержки строительной отрасли были названы президентом в ходе совещания по вопросам ее развития в сложный экономический период.
Читать в источнике
Оценить3,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 18:23, Ашберн
Комментарии
Кино
Netflix открыл доступ к части своих документальных фильмов и сериалов
Стриминговый сервис Netflix опубликовал десять документальных фильмов и сериалов, чтобы помочь обучению в условиях пандемии коронавируса.
News.ru 12:22
Общество
В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом
В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет.
Газета.Ru 16:37
Происшествия
Стало ясно, как женщина заразилась коронавирусом в брянской больнице
Пациент покинула больницу в первой половине дня, а во второй половине к нам поступил списки из полиции и из поликлиники, из которых следовало, что один человек, который контактировал с прихожанами, находится у нас.
Почепское слово 16:19
Наука
Во Франции определили температуру гибели коронавируса
Образцы с коронавирусом становятся безопасными для персонала если подвергнуть их тепловой обработке, выяснили специалисты из исследовательского университета Экс-Марсель (Франция).
Pravda.Ru 06:59
Здоровье
Шахты подготовились к ухудшению ситуации по коронавирусу
Напомним, что в общей сложности в Ростовской области до конца апреля планировалось развернуть более тысячи дополнительных инфекционных коек для приёма больных коронавирусом.
Donnews.ru 12:17
Культура
BadComedian высмеял Егора Крида перед миллионами зрителей
Известный видеоблогер Евгений Баженов выпустил очередной ролик, в котором тщательно разбирает фильм «Неидеальный мужчина».
Родной город 15 апреля в 02:34
Экономика
Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прокомментировала предложения "раздавать деньги с вертолета".
РИА Новости 05:51
Происшествия
Российские врачи пошли под суд по делу об убийстве младенца
В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства.
Lenta.ru 12:32
Авто
Седан Cadillac CT5-V Blackwing получит 650-сильный мотор V8
Высокопроизводительный седан Cadillac CT5-V вовсе не является преемником четырехдверной модели CTS-V.
CarsWeek.ru 04:49
Общество
Росавиация составила график вывозных рейсов до 21 апреля
Росавиация сформировала предварительный график рейсов до 21 апреля, предназначенных для вывоза россиян из Таиланда, Индии, Японии, Непала, Вьетнама, Мьянмы, Саудовской Аравии.
Московский Комсомолец 16:11
Киберспорт
В Dota 2 вышел новый патч 7.26. Изменили атрибуты и награды золотом
Разработчики Dota 2 выпустили новый патч — 7.26, который привнесет ряд изменений в игру.
Bethub.org 17:28
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Авто
Появились первые изображения новой Mazda 6
Капот, скорее всего, тоже удлинится – по крайней мере, таким он выглядит на концепте Mazda Vision Coupe, чья стилистика, по слухам, и должна стать главным лейтмотивом в создании новой Mazda 6. От него же новинке наверняка достанутся зауженные фары, визуально объединенные с более массивной (чем сейчас) решеткой радиатора.
Автоновости дня 04:13
Кино
Умерла звезда сериалов «Спрут» и «Элен и ребята» Патрисия Милларде
Российская газета вчера в 13:35
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала фото топлес и дала советы по питанию
Певица Вера Брежнева ведёт отдельный Instagram-аккаунт, где делится советами по здоровому питанию.
Газета Кемерова 15 апреля в 14:13
Кино
Премьеру аниме-фильма Evangelion: 3.0+1.0 перенесли из-за коронавируса
Токио, 17 апреля 2020, 15:46 — REGNUM Премьеру полнометражного аниме-фильма Evangelion: 3.0+1.0 перенесли из-за пандемии коронавируса.
REGNUM 08:46
Авто
Mitsubishi презентует новый Outlander во втором полугодии
Производители японского автомобильного концерна Mitsubishi готовятся представить обновленный кроссовер Outlander во втором полугодии текущего года.
Car.ru 12:24
Политика
Чехия направила России ноту из-за демонстраций перед генконсульством
МИД Чехии направил в российское внешнеполитическое ведомство ноту из-за демонстрации, которая состоялась перед зданием генконсульства страны в Санкт-Петербурге.
RT на русском 16:34
Политика
Fox News: США расследуют деятельность лаборатории в Ухани
Особое место в расследовании занимает лаборатория доктора Ши Чжэнли, в которой велась работа над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса.
News.ru 17:29
Происшествия
Житель Кудрово забрал выброшенную на помойку змею
Местный житель признался, что никогда не содержал змею, но считает, что справится – мужчина не смог оставить питомца в беде.
Gazeta.SPb 16:28
Политика
В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США
Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM 09:09
Космос
Астрофизик Малков: астероид может унести часть атмосферы
Доктор физико-математических наук, профессор МГУ и заведующий отделом Института астрономии РАМН Олег Малков, который только что вернулся из Пекина, где три месяца проработал в китайской обсерватории, рассказывает главному редактору "Правда.ру" Инне Новиковой о том, как астрономы помогают в борьбе с астероидной опасностью.
Pravda.Ru вчера в 03:21
Общество
Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров
Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 15:10
Футбол
Широков встал на защиту чемпионата Беларуси
Бывший полузащитник сборной России призвал общественность быть более снисходительными к командам чемпионата Беларуси.
ProstoProSport 13:31
Здоровье
Онколог назвал опасную реакцию на инфекцию коронавируса иммунитета
Российский хирург-онколог Андрей Атрощенко рассказал об опасной реакции иммунитета на новый тип коронавируса.
МедиаПоток 03:31
Общество
В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса
RT на русском 13:44
Политика
Врио главы Коми высказался против мусорного полигона в Шиесе
Временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба поддерживает позицию врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, выступившего категорически против реализации проекта экотехнопарка на станции Шиес.
DP.RU 06:27
Общество
Кадыров объявил в Чечне строгий карантин на выходные
Это Кавказ 08:23