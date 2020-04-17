Президент Владимир Путин выступил с предложением запустить в России программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых для покупки жилья в новостройках. Меры поддержки строительной отрасли были названы президентом в ходе совещания по вопросам ее развития в сложный экономический период.

Общество В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет. 1

Происшествия Стало ясно, как женщина заразилась коронавирусом в брянской больнице Пациент покинула больницу в первой половине дня, а во второй половине к нам поступил списки из полиции и из поликлиники, из которых следовало, что один человек, который контактировал с прихожанами, находится у нас. 12

Наука Во Франции определили температуру гибели коронавируса Образцы с коронавирусом становятся безопасными для персонала если подвергнуть их тепловой обработке, выяснили специалисты из исследовательского университета Экс-Марсель (Франция). 1,5K

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Авто Появились первые изображения новой Mazda 6 Капот, скорее всего, тоже удлинится – по крайней мере, таким он выглядит на концепте Mazda Vision Coupe, чья стилистика, по слухам, и должна стать главным лейтмотивом в создании новой Mazda 6. От него же новинке наверняка достанутся зауженные фары, визуально объединенные с более массивной (чем сейчас) решеткой радиатора. 12

Авто Mitsubishi презентует новый Outlander во втором полугодии Производители японского автомобильного концерна Mitsubishi готовятся представить обновленный кроссовер Outlander во втором полугодии текущего года.

Политика Fox News: США расследуют деятельность лаборатории в Ухани Особое место в расследовании занимает лаборатория доктора Ши Чжэнли, в которой велась работа над противовирусными препаратами и вакциной от коронавируса. 1

Происшествия Житель Кудрово забрал выброшенную на помойку змею Местный житель признался, что никогда не содержал змею, но считает, что справится – мужчина не смог оставить питомца в беде.

Политика В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний. 139

Космос Астрофизик Малков: астероид может унести часть атмосферы Доктор физико-математических наук, профессор МГУ и заведующий отделом Института астрономии РАМН Олег Малков, который только что вернулся из Пекина, где три месяца проработал в китайской обсерватории, рассказывает главному редактору "Правда.ру" Инне Новиковой о том, как астрономы помогают в борьбе с астероидной опасностью. 1

Общество Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения. 405

Футбол Широков встал на защиту чемпионата Беларуси Бывший полузащитник сборной России призвал общественность быть более снисходительными к командам чемпионата Беларуси.