Недвижимость

Газета.RuГазета.RuПутин предложил запустить льготную ипотечную программу

Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать1,5K
с чего всё началось
«Предлагаю запустить, как здесь это и прозвучало, специальную льготную ипотечную программу, поддержать и наших граждан, и строительную отрасль», — сказал президент во время совещания
 по вопросам развития строительной отрасли.
Телеканал 360°10:25

Подробнее о событии

Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

RT на русском12:17

Путин предложил запустить льготную программу ипотеки

Известия11:52

Путин пообещал поддержку строительной отрасли. Главное

РБК10:44

Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки

ТАСС10:36

Путин пообещал ипотеку под 6,5 процента

Lenta.ru10:24

Путин предложил новую ипотечную программу

Ёлдаш10:39

«Дом.РФ»: ипотека под 6,5% создаст спрос на 15 млн кв м жилья

РИА Новости12:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 13:36, Ашберн

Комментарии

Политика

Кремль принял решение перенести парад Победы

О переносе парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне власти России объявят в ближайшие дни.
RuNews24.ru вчера в 18:17
1,8K
Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
1,1K
Здоровье

В Минздраве уточнили данные об инкубационном периоде коронавируса

На сегодняшний день в России выявили около 28 тысяч инфицированных, более 2300 пациентов вылечились, 232 скончались.
РИА Новости 08:13
14
Происшествия

Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе

По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru 11:55
45
Политика

Путин и Си Цзиньпин созвонились

Си Цзиньпин заверил Путина в том, что Китай продолжит оказывать поддержку России в борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 10:20
7
Армия и оружие

Украина запустила дрон-камикадзе

Украинский барражирующий боеприпас «Гром» прошел очередной этап летных испытаний.
Рамблер вчера в 07:05
3
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
62
Политика

В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
261
Музыка

На концерте «Евровидения» выступит Little Big

Live24 09:56
127
Общество

Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки

В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 08:27
52
Общество

Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков

Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
79
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
4,5K
Происшествия

В Дагестане умерла беременная женщина с коронавирусом

Интерфакс 04:52
111
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 11:20
247
Авто

В России массово подорожали новые автомобили

В Европлане в свою очередь говорят об удорожании машин Volkswagen за март на 30-100 тыс. рублей, а также изменение цен произошло для автомобилей китайской Haval.
Tvoe-avto.com 14 апреля в 09:48
341
Общество

Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани

В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
1,1K
Общество

Пациентов с ОРВИ будут штрафовать за нарушение самоизоляции в Москве

Москвичи с диагнозом ОРВИ будут оштрафованы в случае нарушения режима самоизоляции, сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Москва 24 13:16
Здоровье

На Кубани медики просят продлить карантин

Краснодар, 16 апреля 2020, 17:25 — REGNUM Продлить сроки карантина попросили медики губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на встрече в режиме видеоконференции 16 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.
REGNUM 10:25
319
Происшествия

В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31

Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском 10:56
16
Здоровье

Назван новый потенциальный переносчик коронавируса

Тополиный пух может стать переносчиком коронавируса, если вспышка инфекции не прекратится к середине июня, заявила в беседе с НСН врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.
Rambler News Service 04:04
422
Политика

В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом

Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
РБК 09:59
470
Здоровье

Инфекционист заявил, что пандемия в России достигнет пика в июне-июле

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал пик пандемии коронавируса в России.
Газета.Ru 08:44
2,8K
Футбол

УЕФА предложил новые даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы

УЕФА предлагает провести финал Лиги чемпионов 29 августа.
Евро-футбол.ру 12:45
Общество

Великобритания продлила карантин на три недели

Великобритания продлила действие карантина еще на три недели.
Газета.Ru 13:25
1
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
5,4K
Общество

В Пятигорске ввели режим карантина из-за коронавируса

В городе-курорте Пятигорске Ставропольского края ввели режим карантина из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 13:19
Здоровье

Минздрав приостановил вакцинацию взрослых и детей из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре считают данное решение целесообразным, однако федеральная служба подчёркивает, что временный отказ от вакцинации касается в первую очередь взрослого населения, поскольку эта возрастная группа чаще болеет CoViD-19, нежели дети.
Life.ru 05:01
22
Шоу-бизнес

Топ-модель Ирина Шейк показала, как выглядела в 14 лет

Как выглядит девочка, поклонники знают только благодаря папарацци. К слову, полное имя малышки — Лея де Сьен Шейк Купер.
Летидор 05:40
8
Политика

Обмен пленными между ДНР и Украиной завершён

Горловка, ДНР, 16 апреля 2020, 09:39 — REGNUM Обмен пленными между Донецком и Киевом успешно завершён, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщило 16 апреля «Донецкое агентство новостей».
REGNUM 02:39
363
Армия и оружие

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
206
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное