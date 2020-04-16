с чего всё началось

Политика Кремль принял решение перенести парад Победы О переносе парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне власти России объявят в ближайшие дни. 1,8K

Экономика Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. 1,1K

Политика Путин и Си Цзиньпин созвонились Си Цзиньпин заверил Путина в том, что Китай продолжит оказывать поддержку России в борьбе с инфекцией. 7

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 62

Политика В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru". 261

Общество Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы. 79

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 4,5K

Авто В России массово подорожали новые автомобили В Европлане в свою очередь говорят об удорожании машин Volkswagen за март на 30-100 тыс. рублей, а также изменение цен произошло для автомобилей китайской Haval. 341

Общество Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года. 1,1K

Общество Пациентов с ОРВИ будут штрафовать за нарушение самоизоляции в Москве Москвичи с диагнозом ОРВИ будут оштрафованы в случае нарушения режима самоизоляции, сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Здоровье На Кубани медики просят продлить карантин Краснодар, 16 апреля 2020, 17:25 — REGNUM Продлить сроки карантина попросили медики губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на встрече в режиме видеоконференции 16 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края. 319

Здоровье Назван новый потенциальный переносчик коронавируса Тополиный пух может стать переносчиком коронавируса, если вспышка инфекции не прекратится к середине июня, заявила в беседе с НСН врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина. 422

Политика В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга. 470

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман. 5,4K

Общество В Пятигорске ввели режим карантина из-за коронавируса В городе-курорте Пятигорске Ставропольского края ввели режим карантина из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Здоровье Минздрав приостановил вакцинацию взрослых и детей из-за коронавируса В Роспотребнадзоре считают данное решение целесообразным, однако федеральная служба подчёркивает, что временный отказ от вакцинации касается в первую очередь взрослого населения, поскольку эта возрастная группа чаще болеет CoViD-19, нежели дети. 22