Для поддержки строительной отрасли в условиях кризиса из-за коронавируса в России запустят программу специальной льготной ипотеки под 6,5% годовых. По предварительным оценкам, на ее реализацию в этом году потребуется около шести млрд рублей.

Льготную ипотеку под 6,5% запустят в России

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