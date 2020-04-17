Недвижимость
EastRussiaЛьготную ипотеку под 6,5% запустят в России
Для поддержки строительной отрасли в условиях кризиса из-за коронавируса в России запустят программу специальной льготной ипотеки под 6,5% годовых. По предварительным оценкам, на ее реализацию в этом году потребуется около шести млрд рублей.
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Президент России Владимир Путин объявил о запуске новой программы льготной ипотеки
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:10, Ашберн
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