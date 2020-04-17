Владимир Путин в качестве мер поддержки строительной отрасли предложил запустить льготную ипотечную программу. По этой программе можно оформить ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн в Москве и Санкт-Петербурге.

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Армия и оружие Военные из РФ продезинфицировали еще два дома престарелых в Италии Claudio Furlan / Globallookpress В Италии российские военные продезинфицировали ещё два дома престарелых в провинции Ломбардия.

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Происшествия В Прикамье подтверждено 17 новых случаев заражения коронавирусом Пермь, 20 апреля 2020, 11:18 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 20 апреля, лабораторно подтверждено 17 новых случаев заражения коронавируса, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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Футбол Блаттер не стал обвинять Россию в его отстранении от футбола Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер прокомментировал слова почетного президента РФС Вячеслава Колоскова об отстранении чиновника от футбола на шесть лет.

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Здоровье Новосибирский врач: к коронавирусу нельзя относиться как к чему-то простому Новосибирск, 20 апреля 2020, 07:20 — REGNUM Нельзя относиться к коронавирусной инфекции как к чему-то простому и лёгкому, считает заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новосибирской инфекционной больницы №1 Александр Добровольский.

Здоровье На Среднем Урале коронавирус подтвердили ещё у восьмерых жителей Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус еще у восьми жителей Свердловской области.