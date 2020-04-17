Недвижимость
ВашГород.руПутин предложил льготную ипотеку под 6,5 %
Чтобы поддержать граждан, Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу под 6,5% годовых, ставка сохранится на весь срок кредитования. В 2020 году на программу надо будет выделить около 6 млрд рублей. Получить льготную ипотеку можно будет до 1 ноября этого года.
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Владимир Путин предложил запустить в России программу льготной ипотеки по ставке 6,5%
Эхо Москвы16 апреля в 20:07
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 05:58, Ашберн
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