Чтобы поддержать граждан, Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу под 6,5% годовых, ставка сохранится на весь срок кредитования. В 2020 году на программу надо будет выделить около 6 млрд рублей. Получить льготную ипотеку можно будет до 1 ноября этого года.

Общество 30 новых случаев коронавируса выявлено в Тульской области По данным оперштаба на утро субботы, 18 апреля на территории Тульской области подтверждено еще 30 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 99

Общество Глава ВТБ назвал несвоевременной отмену НДФЛ для бедных Отвечая на вопрос о мерах поддержки граждан, Костин отметил, что отмена НДФЛ для бедных — простая мера поддержки, «но сейчас для нее не время». 8

Политика Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 58

Общество Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 716

Общество Глава МИД Японии предрек сильнейший кризис в послевоенной истории Мировой экономике угрожает сильнейший со времен окончания Второй мировой войны кризис, связанный с последствиями коронавируса, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на слова министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. 11

Общество АСИ предложило выдавать мигрантам пособие по безработице Агентство стратегических инициатив (АСИ) в условиях пандемии коронавируса предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России и выплачивать им пособие по безработице. 5,7K

Происшествия Пенсионер задушил соседа по палате из-за страшного сна Мужчины лежали в отделении эндокринологии городской больницы №1. В ночь на 18 апреля пенсионеру приснился страшный сон: в его дом проник грабитель, причем его внешность совпадала с обликом соседа по палате. 11

Шоу-бизнес Водонаеву возмутили сообщения о посещении Охлобыстиным пасхальной службы Телеведущая Алена Водонаева возмутилась в инстаграме поведением актера Ивана Охлобыстина, который якобы принял участие в закрытой пасхальной службе, несмотря на режим самоизоляции. 5

Здоровье В Белоруссии число жертв коронавируса выросло до 47 человек Число умерших в Белоруссии в связи с новым коронавирусом за сутки выросло на двух человек, до 47, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава страны. 56

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются. 123

Авто Завод Hyundai в Петербурге продолжит работать в сокращенном режиме Петербургский автозавод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в период по 24 апреля продолжит работу в одну смену.

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 834

Экономика В России снизилось количество выданных потребительских кредитов Москва, 20 апреля 2020, 08:46 — REGNUM Связанные с коронавирусом ограничения привели к снижению в России количества выданных потребительских кредитов. 5