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Все новости (Нижний Тагил)Все новости (Нижний Тагил)Путин предложил запустить льготную программу ипотеки под 6,5%

Владимир Путин в качестве мер поддержки строительной отрасли предложил запустить льготную ипотечную программу. По этой программе можно оформить ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн в Москве и Санкт-Петербурге.
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