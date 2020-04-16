Недвижимость
RT на русскомПутин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых
Президент России Владимир Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на покупку жилья комфорт-класса. С такой инициативой глава государства выступил на совещании по поддержке строительной отрасли.
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Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
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Запуск Falcon 9 в очередной раз отложили
Запланированный на четверг, 16 апреля, запуск ракеты Falcon 9, которая должна стартовать с интернет-спутниками Starlink с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, отложена ещё на несколько дней.
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Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки
В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 08:27
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В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга могут ввести пропускной режим по аналогии с Москвой.
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В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Общество
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом.
Российская газета 16:40
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У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
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Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
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Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
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Кино
Появился трейлер фильма «Лицо со шрамом» с Томом Харди в главной роли
Трейлер нового фильма об Аль Капоне «Лицо со шрамом» опубликован в Сети. Главную роль в картине исполнил британский актер Том Харди.
iReactor 04:20
Общество
Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса
Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости 02:08
Авто
В Европе возобновляют работу заводы Toyota, Renault и Volkswagen
Французская компания Renault объявила о возобновлении работы своего завода в Португалии и планирует также восстановить производство на румынском предприятии.
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Общество
Валентин Коновалов ответит на вопросы жителей Хакасии
Традиционный прямой эфир с Валентином Коноваловым пройдет в четверг, 16 апреля на РТС.
Хакасия 13 апреля в 23:32
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Скончалась звезда сериала «Спрут» Патрисия Милларде
Московский Комсомолец 13:54
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Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской
Российская газета вчера в 09:05
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Экономика
Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
Происшествия
В Оренбургской области за сутки выявлен 21 пациент с коронавирусом
Число жителей Оренбургской области, которые заболели коронавирусом, достигло 135. За сутки врачи поставили 21 диагноз.
Orenburg.media вчера в 06:12
Здоровье
Сергей Носов: 64 подтвержденных случая COVID-19 в Магаданской области
Хотел бы отметить четкую работу Роспотребнадзора и сферы здравоохранения по выявлению случаев и предотвращения распространения COVID.
MagadanMedia.ru 19:20
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Шоумен, комик Александр Гудков в беседе с телеведущей Ксенией Собчак рассказал, что решился сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО вчера в 14:15
Футбол
Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016
Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о конфликте в национальной команде России на Евро-2016.
Vprognoze.ru 04:26
Армия и оружие
Источники: усовершенствованные фрегаты проекта 22350 смогут нести до 24 ракет «Циркон»
Седьмой и восьмой фрегаты проекта 22350, которые планируется заложить на "Северной верфи" в конце апреля, смогут нести на борту по 24 ударные ракеты, включая гиперзвуковые "Цирконы".
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Власти Москвы сообщили о частом несоблюдении режима самоизоляции
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РИА Новости 09:11
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
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Соловьев наорал на подчиненных и пригрозил увольнениями
Телеведущий Владимир Соловьев во время прямой трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live» наорал на подчиненных, помогающих ему в подготовке эфиров, и пригрозил им увольнениями за недочеты в работе.
Lenta.ru 06:13
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Путин объявил о переносе парада Победы
Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24».
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