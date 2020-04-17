Недвижимость

ДЕЛА.ruДЕЛА.ruПутин предложил льготную ипотеку под 6,5% годовых

Президент Владимир Путин выступил с предложением запустить в России программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% годовых для покупки жилья в новостройках. Меры поддержки строительной отрасли были названы президентом в ходе совещания по вопросам ее развития в сложный экономический период.
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Россияне смогут купить жилье в ипотеку под 6,5%. Уже известно несколько условий

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Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки

ТАССвчера в 10:36

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

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Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

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Путин предложил новую ипотечную программу

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6 предложений Путина: как будут помогать строителям

РБК05:07

Путин рассказал о новой программе льготной ипотеки

РИА Новостивчера в 14:24
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В Москве умер ещё 21 пациент с коронавирусом

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Необходимо и дальше открывать новые больницы для пациентов с коронавирусом, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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РЖД отменили дополнительные поезда на лето и майские праздники

Из-за падения спроса на билеты на фоне эпидемии коронавируса РЖД отменят дополнительные поезда, назначенные на лето и майские праздники, сообщается на сайте холдинга.
РБК 13:34
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Общество

Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров

Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
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Общество

В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки бизнеса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
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AMD готовит четырёхъядерные Ryzen 3 на архитектуре Zen 2

Летом прошлого года компания AMD выпустила настольные процессоры Ryzen 3000 семейства Matisse на архитектуре Zen 2. В данную серию изначально вошли модели Ryzen 5, Ryzen 7 и Ryzen 9, а вот новых Ryzen 3 в ней не оказалось.
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Частота инфекционных заболеваний может указывать на развитие рака

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Университет Хопкинса сообщил о смерти 150 тыс. человек от коронавируса

Как следует из его последних данных, число зараженных в мире составляет 2 214 861, погибли от заболевания 150 948 человек, 564 525 выздоровели.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на критику мер, принимаемых в стране против коронавируса, передает «БелТа».
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Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»

Сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли стартовал на канале "Россия 1". Первым зрителям сериал понравился.
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Премьера сериала состоится 23 апреля на видеоплатформе PREMIER.
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Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу

Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
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Анталья откроется для иностранных туристов не раньше августа

Представители сферы туризма Антальи не ожидают иностранцев раньше августа.
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Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам

Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
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Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
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Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
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Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима

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Чехия направила России ноту из-за демонстраций перед генконсульством

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