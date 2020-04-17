Недвижимость

Кубань 24Кубань 24Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

Ставка сохранится на весь срок кредитования. Президент отметил, что за жилищным кредитом по сниженной ставке можно будет обратиться до 1 ноября 2020 года. Ставка выше 6,5% годовых будет субсидироваться за счет государства.
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