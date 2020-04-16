Недвижимость
КоммерсантъПутин объявил о новой программе льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли. Ипотеку можно будет взять под 6,5% годовых, ставка сохранится на весь срок кредитования, сообщил президент.
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В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Общество
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Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
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Медиков Пироговского центра проверили на антитела к коронавирусу
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«Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима.
АиФ Санкт-Петербург 07:28
Общество
Число умерших людей с коронавирусом в мире превысило 150 тысяч
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Телеканал Санкт-Петербург 15:32
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Kotaku: следующей игрой Rockstar станет новая часть GTA
Новая часть боевика GTA станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки.
News.ru вчера в 06:11
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
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ТАСС 05:10
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
Авто
В ГИБДД назвали самые непопулярные автомобили в РФ
Например, среди премиальных и люксовых автомобилей, по данным ГИБДД, россияне меньше всего жалуют Aston Martin – в статистике продаж АЕБ (Ассоциации европейского бизнеса), кстати, их нет совсем.
Автоновости дня вчера в 10:10
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Назвали опасные последствия коронавируса для выздоровевших
Соловей.Инфо вчера в 03:42
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Светлаков и Незлобин запускают телешоу «Стендап Андеграунд»
Inc-news.ru вчера в 15:19
Политика
Министр экономики заявил о борьбе с лоббизмом при распределении льгот
Правительство проводит тщательный отбор предприятий для внесения в список системообразующих, чтобы в него попали действительно важные производства и стремится «максимально избежать лоббизма» со стороны органов власти.
РБК 17:04
Общество
Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров
Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 15:10
Политика
Командующий Нацгвардией Украины заразился коронавирусом
Коронавирус нового типа выявлен у командующего Национальной гвардией Украины генерала-лейтенанта Николая Балана.
Газета.Ru 15:36
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Астрономы в Чили открыли «танцующую» звезду, предсказанную Эйнштейном
Европейская южная обсерватория (ESO) в Чили с помощью одного из самых мощных в мире телескопов открыло "танцующую" звезду, возможное существование которой рядом с черными дырами еще более 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн.
РИА Новости вчера в 21:04
Политика
Трамп объявил о расследовании причин пандемии коронавируса
Вашингтон, 18 апреля 2020, 03:26 — REGNUM Соединенные Штаты выясняют происхождение коронавируса нового типа SARS-CoV-2 и изучают обстоятельства пандемии, заявил американский лидер Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM 20:26
Общество
Лукашенко заявил о важности сохранить рабочие места
SNG.Today 08:07
Наука
Рабочую температуру кубитов повысили
Большая часть квантовых компьютеров, которые есть сегодня, созданы из сверхпроводящих кубитов, работающих при температурах около 0,1 кельвина.
Индикатор вчера в 13:40
Здоровье
Названы три смертельно опасных фактора при коронавирусе
Главный врач Англии Крис Уитти перечислил факторы, которые однозначно повышают риск заражения и смерти при коронавирусной инфекции.
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Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru 06:12
Киберспорт
Virtus.pro и OG сыграют в финале верхней сетки ESL One Los Angeles
В нижней сетке состоятся матчи Team Spirit — Chicken Fighters, Team Secret — Vikin.gg.
Sport24.ru 16:54
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В Чехии выставили на продажу памятник Сталину
Недавно в Праге сняли с пьедестала памятник советскому маршалу Коневу, что вызвало гневную реакцию российского МИДа.
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Авто
Назван ТОП-7 ликвидных авто со вторички до 200 тысяч рублей
Выбираем автомобиль не старше 2000 года и с пробегом не больше 150 тыс. км. Daewoo Matiz Седьмое место эксперты отдали этому скромному и юркому автомобилю.
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Депутат Плетнёва ответила авторам флешмоба «Накормите моих детей, и я останусь дома»
Председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва заявила радиостанции «Говорит Москва», что людям, оставшимся без зарплат, будут выплачены пособия по безработице.
Говорит Москва 06:52