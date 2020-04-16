Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли. Ипотеку можно будет взять под 6,5% годовых, ставка сохранится на весь срок кредитования, сообщил президент.

Общество Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом. 1,9K

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Авто В ГИБДД назвали самые непопулярные автомобили в РФ Например, среди премиальных и люксовых автомобилей, по данным ГИБДД, россияне меньше всего жалуют Aston Martin – в статистике продаж АЕБ (Ассоциации европейского бизнеса), кстати, их нет совсем. 2

Политика Министр экономики заявил о борьбе с лоббизмом при распределении льгот Правительство проводит тщательный отбор предприятий для внесения в список системообразующих, чтобы в него попали действительно важные производства и стремится «максимально избежать лоббизма» со стороны органов власти. 1

Общество Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения. 457

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Космос Астрономы в Чили открыли «танцующую» звезду, предсказанную Эйнштейном Европейская южная обсерватория (ESO) в Чили с помощью одного из самых мощных в мире телескопов открыло "танцующую" звезду, возможное существование которой рядом с черными дырами еще более 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн. 2

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Экономика Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так. 2K

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