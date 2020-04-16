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Экономика Минстрой: Спрос на жилье упал на 30% Существенное падение спроса на жилье из-за эпидемии отметил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о поддержке строительной отрасли.

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