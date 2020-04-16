Недвижимость
РИА НовостиПутин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу
Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
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Политика
Путин отложил проведение парада Победы
Президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
RT на русском 11:16
Общество
Британия вошла в число стран с числом случаев COVID-19 более 100 тысяч
Лондон, 16 апреля 2020, 17:18 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Великобритании достигло 103 093, сообщили 16 апреля в британском минздраве.
REGNUM 10:18
Общество
В Москве заявили о плохом соблюдении горожанами режима самоизоляции
Ситуация с соблюдением москвичами режима самоизоляции пока не улучшается.
Известия 09:35
Экономика
ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам
Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия.
РБК 08:19
Общество
Минобрнауки не исключило начало учебного года осенью онлайн
Минобрнауки РФ не исключает возможности начала нового учебного года онлайн, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
РИА Новости 08:43
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста задержала полиция
Встреча под прицелом камер градоначальника Сергея Кузнецова и 26-летнего бывшего хоккеиста Николая Старченко состоялась утром 15 апреля на площадке для воркаута в парке имени Гагарина.
Вести.Ru 07:06
Экономика
Минстрой: Спрос на жилье упал на 30%
Существенное падение спроса на жилье из-за эпидемии отметил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о поддержке строительной отрасли.
Российская газета 11:17
Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Гаджеты
Xiaomi Mi 9T сильно подешевел в России
Китайская компания Xiaomi предлагает на своем официальном сайте приобрести смартфон Mi 9T по сниженной цене.
Live24 06:00
Общество
Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков
Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
Футбол
Агент рассказал о сорвавшемся переходе Терри в «Спартак»
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что бывший капитан «Челси» Джон Терри мог перейти в московский «Спартак» на закате карьеры.
RT на русском 09:49
Гаджеты
Чипсет AMD B450 будет поддерживать настольные процессоры Ryzen 4000
Производитель ноутбука уверяет, что для материнских плат на основе набора логики AMD B450 будет предусмотрена поддержка будущих процессоров Ryzen 4000 (Vermeer) посредством обновления BIOS.
3DNews 08:21
Политика
Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию
Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:54
Общество
В Горном Алтае выявили первый случай заражения коронавирусом
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе оперативного штаба Республики Алтай, здесь выявили первый случай заражения коронавирусом.
REGNUM 11:26
Экономика
Бизнес безвозмездно получит деньги от государства на выплату зарплат
Деньги предназначаются в первую очередь на выплату зарплат сотрудникам за апрель и май.
Терра вчера в 10:05
Политика
В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом
Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
РБК 09:59
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
REGNUM 14 апреля в 06:10
Экономика
В США за неделю безработными стали более 5 млн человек
Согласно правительственному отчету, на прошлой неделе ещё 5,245 миллиона американцев подали заявки на пособие по безработице.
REGNUM 11:31
Общество
Немецкий зоопарк собирается скормить одних животных другим
Gazeta.SPb вчера в 14:46
Здоровье
Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса
Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня.
РИА Новости вчера в 18:49
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
Экономика
Ryzen 5 2600 перехватил звание самого популярного процессора в России
В марте и первой половине апреля самым популярным настольным процессором стал Ryzen 5 2600, в то время как до этого несколько месяцев подряд потребители отдавали предпочтение более актуальному Ryzen 5 3600.
3DNews 03:01
Здоровье
Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
Шоу-бизнес
Александр Гудков сделал предложение своему любимому человеку
Свадьба, скорее всего, пройдет в Юрмале летом, пишет Газета.ру. Тем не менее, личность и имя своей второй половины Гудков так и не раскрыл.
ТВ Центр 04:49
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ 10:27
Футбол
Названы возможные даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы
Стали известны возможные даты проведения финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Матч ТВ 11:35
Наука
Возможным переносчиком коронавируса назвали собак
Бездомные собаки могли быть промежуточным звеном в цепи заражений коронавирусом между летучими мышами и людьми.
ToDay News Ufa вчера в 05:16
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Происшествия
В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском 10:56