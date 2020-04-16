Коронавирус
РИА НовостиПутин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу
Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
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Экономика
Правительство начнет давать деньги бизнесу на выплату зарплат
Компании из пострадавших от кризиса отраслей через месяц получат деньги «на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат», пообещал президент Владимир Путин 15 апреля.
Ведомости вчера в 18:25
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
Общество
В школах Екатеринбурга учебный год закончится раньше срока
Сегодня, 16 апреля, Департамент образования Екатеринбурга на основании рекомендаций Министерства образования и молодежной политики Свердловской области перенёс сроки окончания учебного года в школах.
Уральский меридиан 06:08
Здоровье
Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Наука
Врач назвал способ избежать осложнений со стороны легких при COVID-19
Российская газета 01:30
Общество
В Москве за нарушение самоизоляции выписали штрафов на 50 млн рублей
В Москве за сутки составили 2 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции, сообщил министр правительства Москвы, начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.
Коммерсантъ 09:42
Армия и оружие
В России начали работы по созданию нового фронтового истребителя
Российские авиаконструкторы начали работу по созданию новой платформы оперативно-тактической авиации, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех), 16 апреля сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 02:39
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
Здоровье
Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом
У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков.
РИА Новости вчера в 23:05
Политика
Посольство РФ узнало местонахождение 17 российских школьников в США
Посольство России в Вашингтоне знает о местонахождении 17 российских школьников, которые остались в Соединенных Штатах.
Rambler News Service 10:44
Политика
Макрон рассчитывает на поддержку Путина в глобальном прекращении огня
Президент Франции Эммануэль Макрон надеется на поддержку российского лидера Владимира Путина в инициативе по глобальному прекращению огня.
News.ru вчера в 04:24
Шоу-бизнес
Топ-модель Ирина Шейк показала, как выглядела в 14 лет
Как выглядит девочка, поклонники знают только благодаря папарацци. К слову, полное имя малышки — Лея де Сьен Шейк Купер.
Летидор 05:40
Музыка
Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ 10:27
Общество
В Москве решили считать все случаи ОРВИ подозрением на коронавирус
Ранее Минздрав посоветовал врачам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус.
Lenta.ru 10:36
Общество
В Германии объявили о частичном снятии карантина
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в стране будет частично снят карантин со следующей недели.
Суть событий вчера в 15:07
Футбол
Акинфеев признался, что получает кайф от оскорблений фанатов
Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как относится к оскорбительным кричалкам фанатов в свой адрес.
РИА Новости 06:07
Политика
Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве
Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
Общество
Режим повышенной готовности в Свердловской области введен бессрочно
Режим повышенной готовности в Свердловской области, где зарегистрировано 111 случаев коронавируса, из-за распространения инфекции введен бессрочно до специального указа о его отмене.
ТАСС 10:27
Экономика
Мишустин резко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ответил на высказанный главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым комментарий, касающийся новых экономических мер по поддержке российских компаний.
ТК Звезда 09:55
Политика
СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны
«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.
RT на русском 02:36
Армия и оружие
Украинская ДРГ самоуничтожилась некачественным миномётом: сводка о военной ситуации
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.
Rusvesna.su вчера в 08:33
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Авто
АвтоВАЗ запустил систему онлайн-заказа автомобилей Lada
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров.
Автоновости дня 05:00
Экономика
Суд арестовал активы экс-руководства банка «Югра» на 5,5 млрд рублей
Сегодня, 16 апреля 2020 года, стало известно, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) и арестовал имущество бывших руководителей и собственников ПАО Банк «Югра» (лицензия отозвана 12 августа 2017 года) на общую сумму 5,5 млрд рублей.
Саминвестор 10:23
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь
7Дней.ру 02:00
Здоровье
Активность клещей усилилась в Свердловской области
В Свердловской области был зафиксирован рост активности клещей.
Екатеринбург в эфире 09:54