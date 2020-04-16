Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу

Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
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Путин предложил запустить льготную ипотеку под 6,5% годовых

Интерфакс10:29

Путин предложил новую ипотечную программу

Ёлдаш10:39

Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки

ТАСС10:36

Путин предложил запустить льготную программу ипотеки

RT на русском10:31

Путин объявил о новой программе льготной ипотеки

Коммерсантъ10:40

Путин пообещал ипотеку под 6,5 процента

Lenta.ru10:24

Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу

РИА Новости10:21
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Экономика

Правительство начнет давать деньги бизнесу на выплату зарплат

Компании из пострадавших от кризиса отраслей через месяц получат деньги «на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат», пообещал президент Владимир Путин 15 апреля.
Ведомости вчера в 18:25
3,7K
Общество

В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом

РИА Новости 08:30
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
49
Общество

Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани

В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
1K
Общество

В школах Екатеринбурга учебный год закончится раньше срока

Сегодня, 16 апреля, Департамент образования Екатеринбурга на основании рекомендаций Министерства образования и молодежной политики Свердловской области перенёс сроки окончания учебного года в школах.
Уральский меридиан 06:08
34
Здоровье

Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
2,3K
Шоу-бизнес

Звезда «Утомленных солнцем-2» избила дочь-подростка, пишут СМИ

Газета.Ru 10:13
Наука

Врач назвал способ избежать осложнений со стороны легких при COVID-19

Российская газета 01:30
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Общество

В Москве за нарушение самоизоляции выписали штрафов на 50 млн рублей

В Москве за сутки составили 2 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции, сообщил министр правительства Москвы, начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков.
Коммерсантъ 09:42
30
Армия и оружие

В России начали работы по созданию нового фронтового истребителя

Российские авиаконструкторы начали работу по созданию новой платформы оперативно-тактической авиации, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех), 16 апреля сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 02:39
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Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
1,2K
Здоровье

Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом

У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков.
РИА Новости вчера в 23:05
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Политика

Посольство РФ узнало местонахождение 17 российских школьников в США

Посольство России в Вашингтоне знает о местонахождении 17 российских школьников, которые остались в Соединенных Штатах.
Rambler News Service 10:44
6
Политика

Макрон рассчитывает на поддержку Путина в глобальном прекращении огня

Президент Франции Эммануэль Макрон надеется на поддержку российского лидера Владимира Путина в инициативе по глобальному прекращению огня.
News.ru вчера в 04:24
5
Шоу-бизнес

Топ-модель Ирина Шейк показала, как выглядела в 14 лет

Как выглядит девочка, поклонники знают только благодаря папарацци. К слову, полное имя малышки — Лея де Сьен Шейк Купер.
Летидор 05:40
5
Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ 10:27
34
Общество

В Москве решили считать все случаи ОРВИ подозрением на коронавирус

Ранее Минздрав посоветовал врачам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус.
Lenta.ru 10:36
22
Общество

В Германии объявили о частичном снятии карантина

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в стране будет частично снят карантин со следующей недели.
Суть событий вчера в 15:07
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Футбол

Акинфеев признался, что получает кайф от оскорблений фанатов

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как относится к оскорбительным кричалкам фанатов в свой адрес.
РИА Новости 06:07
Политика

Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве

Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
1,8K
Общество

Режим повышенной готовности в Свердловской области введен бессрочно

Режим повышенной готовности в Свердловской области, где зарегистрировано 111 случаев коронавируса, из-за распространения инфекции введен бессрочно до специального указа о его отмене.
ТАСС 10:27
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Экономика

Мишустин резко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ответил на высказанный главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым комментарий, касающийся новых экономических мер по поддержке российских компаний.
ТК Звезда 09:55
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Политика

СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны

«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.
RT на русском 02:36
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Армия и оружие

Украинская ДРГ самоуничтожилась некачественным миномётом: сводка о военной ситуации

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР.
Rusvesna.su вчера в 08:33
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
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Авто

АвтоВАЗ запустил систему онлайн-заказа автомобилей Lada

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа», для заказа и приобретения доступны все модели LADA из наличия у официальных дилеров.
Автоновости дня 05:00
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Кино

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv 02:04
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Экономика

Суд арестовал активы экс-руководства банка «Югра» на 5,5 млрд рублей

Сегодня, 16 апреля 2020 года, стало известно, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) и арестовал имущество бывших руководителей и собственников ПАО Банк «Югра» (лицензия отозвана 12 августа 2017 года) на общую сумму 5,5 млрд рублей.
Саминвестор 10:23
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь

7Дней.ру 02:00
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Здоровье

Активность клещей усилилась в Свердловской области

В Свердловской области был зафиксирован рост активности клещей.
Екатеринбург в эфире 09:54
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