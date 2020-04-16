Недвижимость

РИА НовостиРИА НовостиПутин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу

Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
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Путин предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

RT на русском12:17

ДОМ.РФ: около 300 тыс. ипотечных кредитов будет выдано в 2020 году по ставке в 6,5%

ТАСС13:37

Государство поддержит девелоперов и ипотеку

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Всплеск спроса на льготную ипотеку под 6,5% может прийтись на осень 2020 года – эксперты

Интерфакс14:05

Путин пообещал ипотеку под 6,5 процента

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Ипотека под 6,5%: как раньше власти субсидировали жилищные кредиты

РБК10:42

Путин рассказал о новой программе льготной ипотеки

РИА Новости14:24
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Шоумен Александр Гудков собирается жениться

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Дополнение Invasions принесёт ящеролюдов и другие новшества в Age of Wonders: Planetfall

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Продюсер Константин Меладзе сообщил, что участники группы MBAND — Никита Киоссе, Анатолий Цой и Артем Пиндюра — стали самостоятельными артистами.
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В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух украинских шпионов

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух агентов Главного управления разведки Минобороны Украины.
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