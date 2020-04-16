Недвижимость
РИА НовостиПутин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу
Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
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Экономика
S&P прогнозирует падение мирового ВВП на 2,4%
Международное агентство S&P прогнозирует падение мирового ВВП на 2,4% в 2020 году, сообщается на сайте агентства.
ТАСС 17:23
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» требуют снять с эфира
Страницы Воронежской культуры вчера в 14:47
Авто
Ограничила скорость новых автомобилей Volvo
Компания Volvo планирует искусственно занизить максимальную скорость своих автомобилей, чтобы минимизировать риски ДТП, сообщает Autocar.
Live24 09:01
Общество
Вывозной рейс из Катманду в Москву запланирован на 20 апреля
"Вылет рейса № ABG9004 Катманду - Москва запланирован на 20 апреля 2020 года в 12:40 (местное время)", - говорится в сообщении.
ТАСС 17:14
Экономика
Торговые сети стали утилизировать больше продуктов в период пандемии
Ритейлеры не успевают реализовать товары, закупленные в марте в период ажиотажного спроса.
Пятый канал 14 апреля в 19:32
Экономика
Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
Политика
Владимир Путин объявил о переносе парада Победы
Интерфакс 11:08
Общество
Карантин ужесточили в 14 населенных пунктах Ленобласти
Власти Ленинградской области ужесточили эпидемиологический контроль в 14 населенных пунктах региона.
Известия 14:59
Шоу-бизнес
Шоумен Александр Гудков собирается жениться
Шоумен, комик Александр Гудков в беседе с телеведущей Ксенией Собчак рассказал, что решился сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО вчера в 14:15
Экономика
Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:31
Игры
Sony начинает бесплатно раздавать PS4-игры Journey и Uncharted
Игра же Journey, которую многие специализированные издания признали лучшей игрой 2012 года, также станет доступна для бесплатного использования с 16 апреля.
Faktom вчера в 11:39
Политика
Кабмин расширил список граждан с правом пересекать госграницу
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется список лиц, имеющих право пересекать государственную границу.
ТАСС 14:55
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс 17:47
Экономика
Инвестором в рамках санации банка «Уралсиб» стала Людмила Коган
Инвестором в рамках санации банка «Уралсиб» стала Людмила Коган, в порядке наследования получившая 81,8% кредитной организации, сообщила пресс-служба Центробанка.
РБК 14:55
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
Авто
Toyota и Lexus заморозят цены на автомобили в России до конца мая
Для поддержки новых клиентов, компания «Тойота» сохранит текущие цены на автомобили Toyota и Lexus до конца мая текущего года без изменений.
Тарантас Ньюс вчера в 14:08
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Происшествия
На Кубани подтверждён 21 новый случай заражения коронавирусом
Краснодар, 16 апреля 2020, 11:47 — REGNUM 21 новый случай заражения коронавирусом подтвердился в Краснодарском крае за сутки, сообщили в региональном оперштабе 16 апреля.
REGNUM 04:47
Игры
Дополнение Invasions принесёт ящеролюдов и другие новшества в Age of Wonders: Planetfall
По случаю анонса представлен и свежий трейлер Invasions, который знакомит зрителей с ящеролюдами шакарн как с помощью кинематографичных сюжетных отрывков, так и посредством демонстрации некоторых особенностей игрового процесса.
3DNews 12:56
Спорт
Чемпион мира Карлсен проиграл 16-летнему иранцу
Норвежец проиграл 16-летнему иранцу Алирезе Фирузджу в финале онлайн-турнира.
Матч ТВ вчера в 17:38
Футбол
Йовичу грозит до трех лет тюрьмы за нарушение карантина
Наказание за нарушение самоизоляции в Сербии варьируется от штрафа в размере 1275 евро до трехлетнего тюремного заключения.
Soccer.ru 06:26
Шоу-бизнес
Константин Меладзе объявил о распаде группы MBAND
Продюсер Константин Меладзе сообщил, что участники группы MBAND — Никита Киоссе, Анатолий Цой и Артем Пиндюра — стали самостоятельными артистами.
Вечерняя Москва 06:35
Общество
В США из-за коронавируса отменили закон времен Ку-клукс-клана
Власти штата Джорджия (США) в связи с распространением коронавируса отменили действие закона времен борьбы с Ку-клукс-кланом, которым запрещалось ношение в публичных местах масок, капюшонов и других предметов одежды, скрывающих личность человека.
Взгляд.ру 14:04
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Энергетика
Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти
12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года.
РБК 16:52
Политика
В Крыму сотрудники ФСБ задержали двух украинских шпионов
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух агентов Главного управления разведки Минобороны Украины.
Дни.ру вчера в 11:50