Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
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Хорошая соломина для утопающего: что думает бизнес о предложении Путина простить зарплатные кредиты

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Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

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Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей

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45.ruвчера в 10:11

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РИА Новостивчера в 10:46
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В Иркутске осудят инспектора ФСИН за халатное отношение к осужденному

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Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей

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В Роскосмосе подтвердили контракт на доставку астронавта НАСА на МКС

Осенью 2020 года на пилотируемом корабле "Союз МС" один американский космонавт, кандидатура которого еще не определена, будет доставлен к Международной космической станции.
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Общество

Почти 2 млн петербуржцев получат выплаты для покупки масок и перчаток

В Санкт-Петербурге более 1,8 миллионов жителей получат единовременные выплаты на покупку необходимых средств защиты в условиях пандемии коронавируса.
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Происшествия

Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске

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Олейник не подтвердил, что его отстранили от боев UFC на полгода

Российский боец Алексей Олейник заявил, что информация о его полугодичном отстранении от боев является фейковой.
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Армия и оружие

Присяга новобранцев пройдет без родителей из-за эпидемии коронавируса

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Политика

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Детали вторжения в Венесуэлу обсуждались в ходе встречи в Вашингтоне лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и руководителя охранной фирмы Silvercorp Джорданом Гудро, заявил один из наемников, задержанных после высадки в Боливарианской республике, Антонио Секеа 12 мая в видео допроса, продемонстрированного гостелевидением южноамериканской страны.
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По словам эксперта, на сильный иммунитет к COVID-19 могут рассчитывать люди без хронических заболеваний, кроме случаев, когда коронавирус протекает в легкой форме — тогда слишком малое количество возбудителей помешает сформировать иммунную защиту.
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Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
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Армия и оружие

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Гуф признался, что его жизнь изменилась из-за тяжелых наркотиков

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Себастьян Феттель покинет Ferrari

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