Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
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Простить кредиты и налоги: что еще Путин пообещал бизнесменам

45.ru10:11

Путин рассказал о новой кредитной программе поддержки занятости

Известия09:40

Предприятиям пообещали кредиты под 2% с возможностью погашения за счет государства

Взгляд.ру11:02

Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей

Интерфакс09:57

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Коммерсантъ09:48

Путин назвал условия списания кредитов и процентов для компаний

РИА Новости10:46

Государство само погасит зарплатные кредиты компаний, сохранивших сотрудников

Ведомости10:04
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Происшествия

СК задержал организатора хосписа в Красногорске после пожара

РБК 04:21
3
Политика

Власти США намерены обвинить КНР в попытках украсть данные о вакцине

Ведомства планируют публично обвинить хакеров из Китая в попытках получить доступ к информации об американских разработках вакцины от коронавируса.
News.ru 11:36
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Общество

Путин: Семьи с детьми получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Семьи с детьми до трех лет получат до 5 тысяч рублей государственной помощи.
RuNews24.ru 11:29
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Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости 16:10
Игры

В Steam может появиться новая система лояльности для пользователей

Разработчик ресурса SteamDB Павел Джундик полагает, что Valve намеревается добавить в Steam бонусы и награды для пользователей.
Чемпионат 14:26
2
Общество

В Крыму режим самоизоляции продлили до лета

В Крыму продлили режим самоизоляции до 31 мая. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.
Московский Комсомолец 09:24
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Технологии

Boeing произвела выкатку первого истребителя F/A-18 Block III Super Hornet

Two of these test jets will head to the @USNavy, where they’ll help pilots familiarize themselves with the updated jets and be used in carrier flight tests. pic.twitter.com/ojmn7Uy4Z0 — Boeing Defense (@BoeingDefense) May 8, 2020 F/A-18 Block III Super Hornet / ©thedrive Другое важное улучшение — новый датчик IRST, повышающий ситуационную осведомленность пилота.
Naked Science 05:08
Общество

Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

Коммерсантъ 21:40
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Здоровье

Кожемяко считает, что в Приморье рано ослаблять ограничения

Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство.
РИА Новости 21:41
1
Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
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Происшествия

В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям

По данным следствия, вечером в воскресенье в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа недовольный шумным поведением соседей мужчина прошел к ним во двор и бросил в сторону людей гранату.
РИА Новости 05:27
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Шоу-бизнес

Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии

Mockva.ru 20:43
57
Политика

Трамп поругался с журналистами и прервал пресс-конференцию

Президент США Дональд Трамп поругался с журналистами и прервал очередную пресс-конференцию.
Lenta.ru 18:35
11
Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
472
Общество

В Роспотребнадзоре назвали сроки открытия школ и детских садов

Как отметила Татьяна Руженцова, руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, на втором этапе может быть ослаблен режим для детсадов, на третьем – для школ и вузов.
МТВ онлайн 05:45
67
Футбол

Саньоль: после финала ЧМ-2006 все были настроены против Зидана

Бывший игрок сборной Франции Вилли Саньоль поделился воспоминаниями о финальной игре чемпионата мира 2006 года против сборной Италии.
Газета.Ru вчера в 23:04
Кино

Актер Энди Серкис: новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории

iReactor 09 мая в 12:32
28
Происшествия

Полицейские жёстко задержали нарушителей режима самоизоляции на Урале

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили, что задержанные мужчины сознательно провоцировали полицейских.
News.ru 18:02
7
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
146
Общество

Путин раскритиковал реализацию выплат медикам

Президент России Владимир Путин заявил, что всего 56 субъектов выплатили дополнительные средства медработникам, борющимся с коронавирусом, а получили деньги меньше половины медиков.
Взгляд.ру 09:51
69
Происшествия

Число погибших пациентов с COVID-19 в Красноярском крае выросло до 13

В Красноярском крае число лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 1070 человек.
Российская газета 09 мая в 06:03
7
Общество

Twitter будет маркировать сообщения с фейками о коронавирусе

Американская компания Twitter с понедельника, 11 мая, начала помечать опубликованные в социальной сети сообщения, содержащие недостоверную или спорную информацию о новой коронавирусной инфекции.
Мойка78 18:47
Общество

Врач рассказала о правилах использования защитных масок

По словам специалиста, менять маску следует, если на ней образовалась влага.
Известия 20:40
12
Кино

Авторы «Доктора Сна» снимут «Возрождение» Стивена Кинга

ИА InterMedia 10:02
1
Общество

В Минтруде рассказали о размере выплат работникам соцучреждений

Дополнительные выплаты за работу во время пандемии работники соцучреждений начнут получать в июне, сообщили в Минтруде РФ.
Российская газета 15:34
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
873
Общество

Сайт Госуслуг перестал работать после обращения Путина

Россияне жалуются на сбои в работе портала госуслуг после обращения президент Владимира Путина.
Gazeta.SPb 14:05
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Происшествия

В Приамурье жестко столкнулись универсал и большегруз

ИА Порт Амур 21:17
Общество

Определены параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера

РИА Новости 20:20
1
Общество

Врач объяснил причины повторных вспышек коронавируса в Китае

Ранее сообщалось, что в Китае зафиксированы новые заражения коронавирусом.
ИА Красная Весна 17:38
2
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