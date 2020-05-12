Коронавирус
РИА НовостиПутин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
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Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей
Интерфаксвчера в 09:57
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ISU изменил стоимость многооборотных прыжков в фигурном катании
МК-Спорт вчера в 11:50
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ 13:21
Общество
На Кубани с 1 июня начнут работать санатории
Краснодар, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Предприятия санаторно-курортного комплекса, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня, заявил 12 мая на заседании регионального оперштаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
REGNUM 06:00
Общество
В Москве умерли ещё 53 пациента с коронавирусом
RT на русском 15:10
Политика
Мария Захарова: Мы живем в условиях дезинформационной пандемии
Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" напомнила слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что мир поразила не только пандемия коронавируса, мир страдает от пандемии дезинформации.
Вести.Ru 14:57
Политика
Посол Украины пригрозил оставить Турцию без туристов из-за песни «Катюша»
РИА Новости 15:07
Общество
«Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2»
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран.
Российская газета 11:32
Общество
Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу
Вице-премьер Татьяна Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу.
Деловое.ТВ 12:43
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом
Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
Газета.Ru 12:54
Общество
Путин анонсировал выплаты для семей с детьми
Президент отметил, что оформить материальную поддержку можно через портал госуслуг и пенсионный фонд.
Свойкировский.рф вчера в 10:10
Спорт
Да, скрытый клинок в Assassin’s Creed Valhalla может моментально убивать
В «Одиссее» у протагониста и вовсе не было скрытого клинка.
Игромания.ру 13:04
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Футбол
«Все еще люблю тебя» Балотелли и Кьеллини помирились
Спорт-Экспресс 11:09
Происшествия
Пять больных коронавирусом погибли при пожаре в больнице в Петербурге
Sputnik Таджикистан 01:46
Футбол
УЕФА может изменить правила отборочного турнира Лиги чемпионов
УЕФА планирует из пандемии COVID-19 изменить правила проведения квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Pravda.Ru вчера в 09:11
Музыка
Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Как ранее сообщали «Кубанские новости», российская группа Little Big представила песню Uno, с которой выступит на «Евровидении».
Кубанские новости 13:01
Здоровье
Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми
Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми.
Московский Комсомолец 04:57
Экономика
Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза
С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость.
Газета.Ru вчера в 06:45
Общество
Власти Москвы ответили на сообщения о продаже масок в метро с наценкой
Во вторник на сайте Би-би-си был опубликован материал о закупках московским метро средств защиты, где сказано, что подземка якобы приобрела маски оптом за 1,64 рубля, а перчатки - за 4,37 и продает их с большой наценкой.
РИА Новости 14:56
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru 10:41
Происшествия
В Севастополе отказались от «самовозгорающихся» аппаратов ИВЛ
Севастополь, 12 мая 2020, 18:14 — REGNUM Власти Севастополя отказались от использования новых аппаратов ИВЛ на время выяснения причин их возгорания в других регионах страны.
REGNUM 11:14
Происшествия
Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске
РИА Новости 10:29
Здоровье
Врач рассказал об аномальных изменениях в кишечнике при коронавирусе
Медики из США в рамках нового исследования провели визуализацию брюшной полости и обнаружили аномальные изменения со стороны кишечника у ряда зараженных коронавирусной инфекцией пациентов.
Российская газета 09:56
Общество
С 15 мая начнется снятие ограничений в Ростовской области
В Ростовской области смягчение ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, начнется с 15 мая.
Rostof.ru 14:26
Общество
В НАСА рассказали детали договора с «Роскосмосом» по полету на «Союзе»
Ранее во вторник стало известно о достижении договоренности между НАСА и "Роскосмосом" о доставке предстоящей осенью на МКС американского астронавта на российском корабле "Союз".
РИА Новости 15:11
Спорт
Только 10 россиян получат доступ на турниры по легкой атлетике
Из документа следует, что в 2020 году доступ на крупные международные турниры получат только 10 россиян, пишет «Интерфакс».
BFM.ru 14:48
Происшествия
У следствия есть две версии гибели миллиардера Босова
Версия убийства не рассматривается. Как рассказал один из собеседников агентства, Босов периодически нарушал правила обращения с оружием.
BFM.ru 12:19
Политика
Госдума ужесточила запрет на право избираться осужденным гражданам
К уже имеющемуся списку из статьи уголовного кодекса добавили еще 50, в том числе, те, по которым нередко получают приговоры политические активисты.
Эхо Москвы 15:01
Автоспорт
Себастьян Феттель покинет Ferrari
Команда «Формулы-1» Ferrari во вторник сообщила о том, что ее первый номер, четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, покинет итальянскую «конюшню» по завершении сезона, когда истечет его контракт.
Коммерсантъ 08:59