Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
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Если у вас есть бизнес

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Хорошая соломина для утопающего: что думает бизнес о предложении Путина простить зарплатные кредиты

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Простить кредиты и налоги: что еще Путин пообещал бизнесменам

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Коммерсантъвчера в 09:48

Путин назвал условия списания кредитов и процентов для компаний

РИА Новостивчера в 10:46
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Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
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Изначально выпустить Windows 10 May 2020 Update планировали для пользователей 12 мая, а для производителей и того раньше — 28 апреля.
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Pravda.Ru вчера в 10:29
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Ученые исследуют устройство шестиугольника Сатурна - удивительной волновой структуры, которая окружает полярную область планеты и имеет четкую геометрическую форму, - пишет eurekalert.org.
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Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

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Общество

В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве

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Российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как настраивается на матчи.
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Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил моряков-черноморцев и ветеранов с Днем Черноморского флота, который отмечается ежегодно 13 мая.
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Российская фигуристка Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сообщила изданию Daily Storm о заражении коронавирусом вслед за своим мужем.
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Как оказалось, на съемках фильма «Лед 2» произошло немало интересных моментов. Самому Александру очень запомнился поцелуй с Марией Ароновой.
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В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

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Еще одной интересной и полезной особенностью станет функция остановки воспроизведения музыки при перемещении наушников на шею.
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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