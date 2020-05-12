Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
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Если у вас есть бизнес

Российская газета12:28

Хорошая соломина для утопающего: что думает бизнес о предложении Путина простить зарплатные кредиты

74.ru07:04

Путин рассказал о новой кредитной программе поддержки занятости

Известиявчера в 09:40

Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей

Интерфаксвчера в 09:57

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Коммерсантъвчера в 09:48

Путин назвал условия списания кредитов и процентов для компаний

РИА Новостивчера в 10:46

Простить кредиты и налоги: что еще Путин пообещал бизнесменам

45.ruвчера в 10:11
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Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 19:52, Ашберн
Единоборства

Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса

RT на русском 12:53
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии

Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости 18:27
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Общество

Власти назвали условия получения новых выплат семьям с детьми

При заполнении заявления действуют те же условия, что и при оформлении выплаты на ребенка от трех до 16 лет, однако получить деньги можно будет уже в течение трех дней, после того как территориальное отделение Пенсионного фонда одобрит выделение господдержки.
РБК 03:24
Армия и оружие

Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году

В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
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Происшествия

У следствия есть две версии гибели миллиардера Босова

Версия убийства не рассматривается. Как рассказал один из собеседников агентства, Босов периодически нарушал правила обращения с оружием.
BFM.ru 12:19
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Происшествия

При пожаре в больнице Святого Георгия в Петербурге погибли пациенты

Пожар в больнице Святого Георгия на Северном проспекте привел к гибели нескольких пациентов.
Фонтанка.Ру 00:51
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Кино

Финальный сезон сериала «13 причин почему» выйдет на Netflix 5 июня

Сериал «13 причин почему» вернется на экраны 5 июня 2020 года.
КиноПоиск 04:09
Общество

В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

В Госдуму внесли законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 07:01
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Политика

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru вчера в 11:26
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Футбол

Клопп сделал выбор между Месси и Роналду

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сделал выбор между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Чемпионат 18:40
Транспорт

В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков

Газета.Ru 06:50
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Экономика

Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно

Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
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Общество

«Роскосмос» заключил контракт на полет астронавта НАСА на МКС

Роскосмос подтвердил подписание с НАСА контракта на полет одного астронавта на российском космическом корабле "Союз", но сумму раскрывать не стал.
РИА Новости 16:03
7
Футбол

Заразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал о своем самочувствии

Владелец «Спартака» Леонид Федун, который попал в больницу с заражением коронавирусом, рассказал о своем состоянии.
Vprognoze.ru 13:28
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Политика

Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заболел коронавирусом и проходит лечение.
Российская газета 09:04
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Музыка

Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров

Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров.
Газета.Ru 08:09
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Авто

Блогер посчитал цену новой Lada Vesta по запчастям

В Youtube появилось видео, в котором российский блогер пытается оценить, что выгоднее: купить новую Lada Vesta с салона или собрать машину из запчастей, доступных в интернете.
SpeedMe 04:24
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Происшествия

Российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке

Сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко обвиняется властями Шри-Ланки в нарушении местного законодательства за сбор насекомых, ему грозит штраф или большой тюремный срок.
ТАСС 14:06
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Экономика

Роман Абрамович выходит из леса

RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
Коммерсантъ 17:49
Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС 07:01
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Политика

В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне «Катюша»

РИА Новости 18:02
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Финансы

Курс доллара стал ниже 73 рублей впервые с 30 апреля

В последний раз курс доллара был ниже отметки в 73 руб. 30 апреля этого года.
Газета.Ru 09:36
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Происшествия

СМИ сообщили о погибших при нападении на больницу в Кабуле

В СМИ появилась информация о нападении группы боевиков на больницу в столице Афганистана, в результате которого погибли по меньшей мере пятеро человек, четверо получили ранения.
ИА Новороссия 07:55
Культура

У Новосибирской области появится свой гимн

Минкульт Новосибирской области объявил конкурс по созданию гимна региона, сообщает пресс-служба облправительства.
Коммерсантъ Новосибирск 05:58
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Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
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Религия

Полиция Черногории задержала епископа Сербской православной церкви

В Черногории полиция задержала епископа Сербской православной церкви Иоанникия.
РЕН ТВ 16:42
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Технологии

Глава NVIDIA к презентации 14 мая приготовил самую крупную видеокарту в мире

Не остался в стороне и основатель NVIDIA Дженсен Хуанг (Jen-Hsun Huang), который в преддверии намеченной на 14 мая масштабной презентации продемонстрировал некий продукт, иронично названный «самой крупной видеокартой в мире».
3DNews 11:47
Происшествия

Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
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Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
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Здоровье

Пять новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 10 мая в 03:21
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