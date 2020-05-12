Коронавирус
РИА НовостиПутин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
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Предприятиям пообещали кредиты под 2% с возможностью погашения за счет государства
Взгляд.ру11 мая в 11:02
Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей
Интерфакс11 мая в 09:57
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СК изучает видео с возложением 9 мая цветов к памятнику гитлеровцам
Ранее житель Балтийска опубликовал на своей странице в соцсети видео, в котором он возлагает цветы к памятнику солдатам вермахта, расположенному на территории так называемого Сборного иностранного военного захоронения Второй мировой войны.
РЕН ТВ 04:53
Общество
Жители 83 регионов России за сутки заболели коронавирусом
Всего за сутки в России выявлено 10 028 случаев заражения COVID-19. Новые пациенты есть в 83 регионах страны.
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Навеки потеряна: новые скриншоты ранней и более мрачной версии Diablo III, которую Blizzard отменила
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Во Владимире нашли коронавирус у 71 сотрудника больницы скорой помощи
Ежедневно проходит обследование на COVID-19 как сотрудников больницы, так и вновь поступающих пациентов с признаками ОРВИ.
Коммерсантъ 05:00
Общество
Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ
Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия вчера в 10:47
Политика
В России могут ввести дистанционное голосование на выборах
Госдума рассмотрит законопроект о возможности дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
Российская газета 06:56
Общество
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Обращение Путина к россиянам: главное Согласно документу, россияне с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут с 1 июня получить разовую выплату в размере 10000 руб. Семьи с детьми в возрасте до трех лет получат ежемесячные выплаты за апрель, май и июнь в размере 5000 руб. Кабмин утвердил правила оказания этой меры поддержки.
Право.ру вчера в 02:14
Общество
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Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
Общество
Навка сообщила о заражении коронавирусом вслед за Песковым
Российская фигуристка Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сообщила изданию Daily Storm о заражении коронавирусом вслед за своим мужем.
Lenta.ru вчера в 08:53
Общество
Свердловские детсады собираются открывать в три этапа
На втором этапе рассматриваем возможность перевода дежурных групп в обычный режим работы и открытие дополнительных групп.
Московский Комсомолец Екатеринбург 06:33
Политика
Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту
Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru 11 мая в 11:26
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Верховная рада Украины приняла закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам, такое решение на внеочередном заседании в среду поддержали 270 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
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«Ленэнерго» обыскивают из-за пропажи миллионов на «Зенит Арене»
Стадион "Газпром Арена" (ранее "Зенит Арена") Дарья Драи © ИА REGNUM "Идут обыски", — лаконично сообщили в "Ленэнерго".
REGNUM 07:05
Общество
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 135 человек
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В Тверской области ФСБ пресекла теракт
Сотрудники ФСБ задержали в Тверской области молодого парня, который планировал совершить массовое убийство в населенном пункте Кимры.
ГЛАС.RU вчера в 08:08
Армия и оружие
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
Летом 1942 года армия оказалась в окружении, Власов попал в плен и добровольно перешел на сторону Третьего рейха.
РИА Новости 11 мая в 18:19
Авто
В России начались продажи новой «ГАЗели»
«Группа ГАЗ» начала продажи первой модели нового семейства «ГАЗель NN» – низкопольного микроавтобуса City.
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