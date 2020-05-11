Коронавирус
РИА НовостиПутин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
Читать в источнике
Оценить107
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Фигурное катание
ISU изменил стоимость элементов в фигурном катании
Российская газета 15:44
Фигурное катание
Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня вчера в 13:02
Общество
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая
Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
РИА Новости 05:33
Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
РИА Новости 17:20
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле силовиками окраин Горловки
Украинские силовики в понедельник обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, повреждение получило здание школы, сообщил журналистам глава городской администрации Иван Приходько.
РИА Новости 15:43
Общество
Путин анонсировал выплаты для семей с детьми
Президент отметил, что оформить материальную поддержку можно через портал госуслуг и пенсионный фонд.
Свойкировский.рф 10:10
Общество
В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу
Астраханская область пока не вышла на плато по распространению коронавируса, ограничительные меры сохраняются, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании штаба по коронавирусу.
РИА Новости 15:16
Армия и оружие
В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования
Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM 14:17
Политика
Голикова заявила, что России придется жить с коронавирусной инфекцией
Темпы прироста выявленных случаев COVID-19 в России начали снижаться, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:23
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
Общество
В Крыму самоизоляцию продлили до лета
До 31 мая продлен режим самоизоляции в Республике Крым.
Коммерсантъ 10:12
Политика
Путин объявил о завершении 12 мая периода нерабочих дней в России
Президент РФ Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в стране завершается и для граждан, и для экономики.
Интерфакс 09:18
Общество
Путин снял режим нерабочих дней с 12 мая
С 12 мая в России отменяется режим нерабочих дней, но борьба с коронавирусом продолжается. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин.
ГТРК Вятка 10:34
Игры
Создатели Apex Legends и Modern Warfare основали новую студию
Игровые разработчики Дрю Маккой и Джон Ширинг основали студию Gravity Well, сообщило 11 мая издание VentureBeat.
ИА Красная Весна 16:31
Политика
Путин: с 12 мая в России завершится период нерабочих дней
В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин заявил, что с 12 мая в стране завершится период нерабочих дней.
Форпост Северо-Запад 09:30
Происшествия
Один иранский военный корабль подбил ракетой другой
По предварительным данным, все произошло в воскресенье вечером в Оманском заливе, когда одно судно военно-морских сил страны случайно выпустило ракету по другому кораблю.
Вести.Ru 07:35
Общество
Twitter будет маркировать сообщения с фейками о коронавирусе
Американская компания Twitter с понедельника, 11 мая, начала помечать опубликованные в социальной сети сообщения, содержащие недостоверную или спорную информацию о новой коронавирусной инфекции.
Мойка78 18:47
Футбол
ЦСКА вновь интересуется защитником «Крузейро» Кака
Защитник «Крузейро» Кака может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает UOL.
Чемпионат 16:02
Политика
Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
Президент США Дональд Трамп утверждает, что не носит маску от коронавируса, потому что ни к кому близко не подходит.
РИА Новости 17:46
Армия и оружие
Работа призывной комиссии в Красноармейском районе начнется 12 мая
Все призывники уже оповещены о дате и времени прибытия на комиссию.
Голос правды (ст. Полтавская) 05:50
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Политика
Трамп прокомментировал обсуждение торгового соглашения с КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что американскую сторону не интересует обсуждение новых условий всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем.
RT на русском 17:30
Шоу-бизнес
Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери
Голливудская звезда Брэдли Купер провел международный День матери вместе с экс-возлюбленной Ириной Шейк, сообщило зарубежное издание Daily Mail.
iReactor 11:10
Футбол
Канделаки: «Мне смешно видеть, как наши „эксперты“ сливают Cёмина»
Известная журналистка Тина Канделаки, которая возглавляет телеканал Матч-ТВ, поздравила главного тренера "Локомотива" Юрия Сёмина с днём рождения.
Sport.ru 12:14
Шоу-бизнес
Барановская с перебинтованной головой встревожила поклонников
Телеведущая Юлия Барановская с перебинтованной головой встревожила поклонников в социальной сети Instagram.
ФАН 07:48
Политика
США намерены обвинить КНР в попытках украсть данные о вакцине
Власти США намерены обвинить КНР в попытках украсть данные о вакцине, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 15:03
Общество
В США от последствий COVID-19 умерли более 80 тысяч человек
В США число умерших от последствий коронавирусной инфекции 11 мая превысило 80 000 человек.
Ведомости 17:55