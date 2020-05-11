Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.

Общество Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. 4

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов. 283

Общество Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. 446

Армия и оружие В ДНР сообщили об обстреле силовиками окраин Горловки Украинские силовики в понедельник обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, повреждение получило здание школы, сообщил журналистам глава городской администрации Иван Приходько.

Общество В Астраханской области продлили ограничения по коронавирусу Астраханская область пока не вышла на плато по распространению коронавируса, ограничительные меры сохраняются, заявил губернатор региона Игорь Бабушкин на заседании штаба по коронавирусу. 109

Армия и оружие В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе. 282

Общество Путин снял режим нерабочих дней с 12 мая С 12 мая в России отменяется режим нерабочих дней, но борьба с коронавирусом продолжается. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин.

Политика Путин: с 12 мая в России завершится период нерабочих дней В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин заявил, что с 12 мая в стране завершится период нерабочих дней.

Происшествия Один иранский военный корабль подбил ракетой другой По предварительным данным, все произошло в воскресенье вечером в Оманском заливе, когда одно судно военно-морских сил страны случайно выпустило ракету по другому кораблю. 246

Общество Twitter будет маркировать сообщения с фейками о коронавирусе Американская компания Twitter с понедельника, 11 мая, начала помечать опубликованные в социальной сети сообщения, содержащие недостоверную или спорную информацию о новой коронавирусной инфекции.

Футбол ЦСКА вновь интересуется защитником «Крузейро» Кака Защитник «Крузейро» Кака может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает UOL.

Политика Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску Президент США Дональд Трамп утверждает, что не носит маску от коронавируса, потому что ни к кому близко не подходит.

Общество В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». 655

Политика Трамп прокомментировал обсуждение торгового соглашения с КНР Президент США Дональд Трамп заявил, что американскую сторону не интересует обсуждение новых условий всеобъемлющего торгового соглашения с Китаем.