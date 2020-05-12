Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.

Происшествия Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ Качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких проверит Росздравнадзор. 1K

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Общество Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.

Экономика На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка Как утверждает украинский регулятор, всего нарушений три: новый владелец должен был за три месяца уведомить НБУ о намерении приобрести банк, согласовать с ним такое приобретение, а затем передать копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции. 121

Происшествия Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины их возгорания Производитель аппаратов ИВЛ – концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) – назвал возможные причины возгорания устройств, что привело к пожарам в московской и петербургской больницах. 8

Кино В сети появился новый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе и Джошем Бролином Журнал Empire поделился свежим эксклюзивным кадром из экранизации «Дюны» Дени Вильнева — новой киноадаптации одноименного фантастического романа Фрэнка Герберта.

Наука Найдено подтверждение естественного происхождения вируса SARS-CoV-2 По результатам исследования, опубликованным в журнале Current Biology, стало понятно, что геном вирусов рукокрылых содержит части коронавируса SARS-CoV-2, который и вызывает тот самый вирус COVID-19. 4

Здоровье В Пензе растет число тяжелых больных с коронавирусом и пневмонией В ходе сегодняшнего совещания с губернатором Иваном Белозерцевым, главврач пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Вячеслав Космачев сообщил о том, что в корпусе медучреждения, рассчитанном на 540 мест, в настоящее время лечатся более 700 пациентов. 16

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Происшествия Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки". 178

Наука В Болгарии нашли самые древние следы Homo sapiens в Европе Фрагменты костей и коренной зуб, найденные в Болгарии, показали, что первые представители вида Homo sapiens примерно 45 тысяч лет назад проникли в Европу, остававшуюся оплотом неандертальцев. 6

Общество Режим самоизоляции в Липецкой области приостановлен Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе приостанавливается режим самоизоляции, который был введен на фоне пандемии коронавируса. 18

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