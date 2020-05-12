Коронавирус
КоммерсантъПутин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
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Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей
Интерфаксвчера в 09:57
Предприятиям пообещали кредиты под 2% с возможностью погашения за счет государства
Взгляд.рувчера в 11:02
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Происшествия
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ
Качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких проверит Росздравнадзор.
Российская газета 05:44
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Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
Общество
Умер российский писатель Константин Крылов
В Москве в возрасте 52 лет скончался Константин Крылов — философ, писатель, публицист и общественный деятель, которого называли одним из интеллектуальных лидеров умеренного русского национализма.
Экспресс газета 08:10
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми
Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
Как утверждает украинский регулятор, всего нарушений три: новый владелец должен был за три месяца уведомить НБУ о намерении приобрести банк, согласовать с ним такое приобретение, а затем передать копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.
РИА Новости 11:48
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Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины их возгорания
Производитель аппаратов ИВЛ – концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) – назвал возможные причины возгорания устройств, что привело к пожарам в московской и петербургской больницах.
Peterburg2.ru 10:34
Кино
В сети появился новый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе и Джошем Бролином
Журнал Empire поделился свежим эксклюзивным кадром из экранизации «Дюны» Дени Вильнева — новой киноадаптации одноименного фантастического романа Фрэнка Герберта.
Киноафиша России 05:42
Наука
Найдено подтверждение естественного происхождения вируса SARS-CoV-2
По результатам исследования, опубликованным в журнале Current Biology, стало понятно, что геном вирусов рукокрылых содержит части коронавируса SARS-CoV-2, который и вызывает тот самый вирус COVID-19.
ГЛАС.RU 07:31
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В Пензе растет число тяжелых больных с коронавирусом и пневмонией
В ходе сегодняшнего совещания с губернатором Иваном Белозерцевым, главврач пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Вячеслав Космачев сообщил о том, что в корпусе медучреждения, рассчитанном на 540 мест, в настоящее время лечатся более 700 пациентов.
1pnz.ru 10:01
Политика
На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Lenta.ru 02:56
Общество
Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу
Голикова подчеркнула, что в России «никогда не манипулировали официальной статистикой».
BFM.ru 11:19
Политика
Заявление Климкина о возвращении Крыма назвали бредом
Озвученные экс-главой МИД Украины Павлом Климкиным условия возвращения Крыма в состав Украины являются бредом.
URA.Ru 03:21
Игры
Ремастер Mafia II готовится к выходу
Вчера 2K Games сделали новый пост в официальном твиттер-аккаунте Mafia, а сегодня появилась вторая запись со словом «Power».
The GEEK вчера в 12:53
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
Общество
В Саратовской области чиновницу отстранили за неподобающий комментарий в соцсети
ТАСС 11:11
Происшествия
Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу
Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
Наука
В Болгарии нашли самые древние следы Homo sapiens в Европе
Фрагменты костей и коренной зуб, найденные в Болгарии, показали, что первые представители вида Homo sapiens примерно 45 тысяч лет назад проникли в Европу, остававшуюся оплотом неандертальцев.
Ридус вчера в 21:07
Здоровье
Названы округа с худшей ситуацией по коронавирусу в Подмосковье
Как уточняется, в Одинцово 1189 больных, в Королеве 1184, в Красногорске и Подольске по 1120.
Подмосковье Сегодня 08:33
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
Интерфакс 06:39
Общество
Режим самоизоляции в Липецкой области приостановлен
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе приостанавливается режим самоизоляции, который был введен на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:04
Общество
Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина
12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15
Игры
Ремастер первых двух Tony Hawk’s Pro Skater выйдет в сентябре
Организатор Summer Game Fest Джефф Кейли в рамках ивента представил обновлённую версию двух первых частей симулятора скейтбординга Tony Hawk’s Pro Skater.
News.ru 12:14
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
Вильфанд предсказал неоднородное лето в России
Газета.Ru 02:21
Политика
Польша считает Россию основной угрозой
Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50