Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
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Если у вас есть бизнес

Российская газета12:28

Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей

Интерфаксвчера в 09:57

Эксперт оценил новую программу поддержки занятости населения

Известия03:59

Предприятиям пообещали кредиты под 2% с возможностью погашения за счет государства

Взгляд.рувчера в 11:02

Хорошая соломина для утопающего: что думает бизнес о предложении Путина простить зарплатные кредиты

74.ru07:04

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Коммерсантъвчера в 09:48

Путин назвал условия списания кредитов и процентов для компаний

РИА Новостивчера в 10:46
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Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
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Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ

Качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких проверит Росздравнадзор.
Российская газета 05:44
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Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
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Навка рассказала о состоянии заразившегося коронавирусом Пескова

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Умер российский писатель Константин Крылов

В Москве в возрасте 52 лет скончался Константин Крылов — философ, писатель, публицист и общественный деятель, которого называли одним из интеллектуальных лидеров умеренного русского национализма.
Экспресс газета 08:10
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Общество

Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми

Кабинет министров России, в соответствии с указом президента, утвердил единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет.
Газета.Ru 03:21
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Смартфон Honor V10 стал доступен с обновленной прошивкой EMUI 10

МонаВиста 12:30
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

Как утверждает украинский регулятор, всего нарушений три: новый владелец должен был за три месяца уведомить НБУ о намерении приобрести банк, согласовать с ним такое приобретение, а затем передать копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.
РИА Новости 11:48
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Происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины их возгорания

Производитель аппаратов ИВЛ – концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) – назвал возможные причины возгорания устройств, что привело к пожарам в московской и петербургской больницах.
Peterburg2.ru 10:34
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Кино

В сети появился новый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе и Джошем Бролином

Журнал Empire поделился свежим эксклюзивным кадром из экранизации «Дюны» Дени Вильнева — новой киноадаптации одноименного фантастического романа Фрэнка Герберта.
Киноафиша России 05:42
Наука

Найдено подтверждение естественного происхождения вируса SARS-CoV-2

По результатам исследования, опубликованным в журнале Current Biology, стало понятно, что геном вирусов рукокрылых содержит части коронавируса SARS-CoV-2, который и вызывает тот самый вирус COVID-19.
ГЛАС.RU 07:31
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Здоровье

В Пензе растет число тяжелых больных с коронавирусом и пневмонией

В ходе сегодняшнего совещания с губернатором Иваном Белозерцевым, главврач пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Вячеслав Космачев сообщил о том, что в корпусе медучреждения, рассчитанном на 540 мест, в настоящее время лечатся более 700 пациентов.
1pnz.ru 10:01
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Политика

На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Lenta.ru 02:56
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Общество

Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу

Голикова подчеркнула, что в России «никогда не манипулировали официальной статистикой».
BFM.ru 11:19
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Политика

Заявление Климкина о возвращении Крыма назвали бредом

Озвученные экс-главой МИД Украины Павлом Климкиным условия возвращения Крыма в состав Украины являются бредом.
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Игры

Ремастер Mafia II готовится к выходу

Вчера 2K Games сделали новый пост в официальном твиттер-аккаунте Mafia, а сегодня появилась вторая запись со словом «Power».
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Экономика

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
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Общество

В Саратовской области чиновницу отстранили за неподобающий комментарий в соцсети

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Футбол

«Барселона» намерена приобрести Алексея Миранчука

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Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу

Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки".
Интерфакс 08:14
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Наука

В Болгарии нашли самые древние следы Homo sapiens в Европе

Фрагменты костей и коренной зуб, найденные в Болгарии, показали, что первые представители вида Homo sapiens примерно 45 тысяч лет назад проникли в Европу, остававшуюся оплотом неандертальцев.
Ридус вчера в 21:07
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Здоровье

Названы округа с худшей ситуацией по коронавирусу в Подмосковье

Как уточняется, в Одинцово 1189 больных, в Королеве 1184, в Красногорске и Подольске по 1120.
Подмосковье Сегодня 08:33
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Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

Интерфакс 06:39
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Общество

Режим самоизоляции в Липецкой области приостановлен

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе приостанавливается режим самоизоляции, который был введен на фоне пандемии коронавируса.
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Общество

Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина

12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
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Ремастер первых двух Tony Hawk’s Pro Skater выйдет в сентябре

Организатор Summer Game Fest Джефф Кейли в рамках ивента представил обновлённую версию двух первых частей симулятора скейтбординга Tony Hawk’s Pro Skater.
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Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины

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Украинский борец Грицай отказался от боя с Усиком по правилам бокса

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Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

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Политика

Польша считает Россию основной угрозой

Президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности, сообщается на сайте главы республики.
Коммерсантъ 07:50
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