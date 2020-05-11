Коронавирус
КоммерсантъПутин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Читать в источнике
Оценить
Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны, эти расходы возьмет на себя государство.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 10:57, Ашберн
Политика
В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru 09:25
Политика
Владимир Путин отменил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин сообщил об отмене режима нерабочих дней. Свое решение он озвучил в прямом эфире.
Горобзор.ру 09:25
Политика
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая.
РИА Новости 09:20
Экономика
Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал
Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:09
Политика
Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются
По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности.
Республика Татарстан 04:30
Политика
Режим самоизоляции в Севастополе сохранится до 17 мая
Режим самоизоляции в Севастополе продлят до 17 мая, сообщил в понедельник на заседании городского оперштаба врио губернатора Михаил Развожаев.
ТАСС 10:39
Общество
Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса.
Lenta.ru 10:42
Общество
Голикова заявила о низкой смертности от коронавируса в России
Темп роста числа заразившихся в России упал почти в пять раз, заявила вице-премьер. По состоянию на 11 мая показатель составил 5,6%.
Известия 10:37
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Происшествия
В Пермском крае выявили восемь новых случаев COVID-19
В Пермском крае за сутки выявлено восемь новых случаев COVID-19.
REGNUM вчера в 06:34
Политика
Путин объявил о выходе из режима нерабочих дней
Режим нерабочих дней длился более шести недель, "эта экстренная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии", заявил президент в обращении к гражданам.
Российская газета 09:32
Единоборства
Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249
В воскресенье, 10 мая, в Джексонвилле (Флорида, США) состоялся первый после массовой отмены соревнований турнир UFC.
ГЛАС.RU 09 мая в 22:33
Кино
Опубликован трейлер фанатского фильма по Cyberpunk 2077
NewInform вчера в 04:10
Общество
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 31 мая
Режим всеобщей самоизоляции в Красноярском крае, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 31 мая, сообщается на официальном портале региона.
РИА Новости 05:33
Общество
В Кировской области разрешили выходить на прогулки
С 12 мая откроются непродовольственные магазины с площадью торговых залов не более 400 кв. метров с отдельным входом и при ограничении числа покупателей, которые одновременно могут находиться в магазине.
Свойкировский.рф 10:23
Общество
Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом
Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 09:03
Здоровье
В Волгоградской области ношение масок становится обязательным
Глава региона отметил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Волгоградской области стабильная и прогнозируемая.
РИАЦ 10:36
Политика
Президент России объявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней
Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшнего обращения к россиянам объявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней и поэтапном выходе из режима самоизоляции.
РИА Дагестан 10:37
Авто
АвтоВАЗ рассказал о раллийной Lada Katran
Производители отечественного концерна АвтоВАЗ рассказали о необычной раллийной модели, получившей название Lada Katran.
Car.ru вчера в 06:24
Общество
376 участников репетиций парада Победы заразились Covid-19
КМВ Новости 08:36
Общество
Путин предложил вернуть самозанятым налог, уплаченный в 2019 году
Президент России Владимир Путин предложил в полном объеме вернуть самозанятым гражданам налог, уплаченный в 2019 году.
РИА Новости 10:01
Общество
Врач предупредила об опасности нарушений самоизоляции в мае
Нарушение режима самоизоляции в мае может спровоцировать вторую волну заражений коронавирусом.
Известия 08:35
Экономика
Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза
С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость.
Газета.Ru 06:45
Авто
Nissan рассказала о новом кроссовере Datsun Magnite
До последнего времени никакой информации о новинке кроме названия не было, но накануне производитель поделился данными об аналогичной модели для индийского рынка, которая выйдет в продажу под именем Nissan Magnite.
Новые автомобили вчера в 00:09
Политика
11 мая Путин обсудит возможное продление «нерабочих дней»
Песков уточнил, что будет обсуждаться возможное продление режима «нерабочих дней» в стране после 12 мая.
Астрахань FM вчера в 11:34
Политика
В состоянии Мишустина наметилась положительная динамика
Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Российская газета 08:00
Наука
Ученые: Краснодар оказался близок к критической «влажной жаре»
Критический показатель, при котором люди не могут выполнять активные действия, составляет 32 градуса.
Блокнот Краснодар 09:29
Армия и оружие
Китай нанес ракетный удар по военным Индии
Военное дело 04:35
Политика
Президент дал поручения, касающиеся банков и кредитов
Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить возможность увеличения размеров кредитов для системообразующих организаций, сообщается на сайте Кремля.
Вести.Ru 09:40