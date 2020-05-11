Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны, эти расходы возьмет на себя государство.

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.

Политика В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. 49

Политика Владимир Путин отменил режим нерабочих дней Президент России Владимир Путин сообщил об отмене режима нерабочих дней. Свое решение он озвучил в прямом эфире.

Политика Путин заявил о завершении периода нерабочих дней Президент России Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая. 2,7K

Экономика Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. 52

Политика Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности. 14

Политика Режим самоизоляции в Севастополе сохранится до 17 мая Режим самоизоляции в Севастополе продлят до 17 мая, сообщил в понедельник на заседании городского оперштаба врио губернатора Михаил Развожаев. 1

Общество Собянин заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил о снижении числа госпитализаций из-за коронавируса. 35

Общество Голикова заявила о низкой смертности от коронавируса в России Темп роста числа заразившихся в России упал почти в пять раз, заявила вице-премьер. По состоянию на 11 мая показатель составил 5,6%. 96

Общество Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений. 1

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Единоборства Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249 В воскресенье, 10 мая, в Джексонвилле (Флорида, США) состоялся первый после массовой отмены соревнований турнир UFC.

Общество В Кировской области разрешили выходить на прогулки С 12 мая откроются непродовольственные магазины с площадью торговых залов не более 400 кв. метров с отдельным входом и при ограничении числа покупателей, которые одновременно могут находиться в магазине.

Общество Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24». 641

Политика Президент России объявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшнего обращения к россиянам объявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней и поэтапном выходе из режима самоизоляции. 99

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