Коронавирус
РИА НовостиПутин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
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Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей
Интерфакс11 мая в 09:57
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Общество
В школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
Авто
Новый Chevrolet Tahoe стал патрульным перехватчиком
Компания Chevrolet представила полицейские модификации внедорожника Tahoe нового поколения, дебютировавшего в конце прошлого года.
AutoNews вчера в 12:07
Общество
ЕГЭ перенесли на более поздний срок
"Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Крым 24 08:02
Общество
Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на «явные альтернативные причины»
Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на "явные альтернативные причины" В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что более 60% смертей пациентов с коронавирусом не вошли в статистику, так как причиной смерти стали другие заболевания.
Медиазона 11:11
Общество
За детскими пособиями в 10 000 рублей встали огромные очереди
Россияне, желающие оформить пособие на ребенка в размере 10 000 рублей, о котором объявил президент России Владимир Путин, образовали огромные очереди в отделения Пенсионного фонда по всей России.
Московский Комсомолец 13:20
Экономика
Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов
Москва, 13 мая 2020, 14:53 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 07:53
Кино
Второсортным назвали критики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Ричарда Ропер из «Chicago Sun-Times» и вовсе назвал «Капоне» «отвратительнейшим фильмом об отвратительнейшем человеке».
Live24 вчера в 15:24
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Общество
В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
Экономика
Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний
"Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Интерфакс 17:10
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 11 мая в 12:17
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
Здоровье
Ростовский Минздрав показал легкие смертельно больного коронавирусом
Глава ростовского областного министерства здравоохранения Татьяна Быковская на состоявшемся 13 мая заседании регионального оперативного штаба продемонстрировала его участникам снимки легких пациентов с коронавирусом.
Инфо24 09:25
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:59
Общество
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, как заразился коронавирусом.
РИА Новости 16:59
Общество
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 10:41
Футбол
«Аэрофлот» остановил переговоры о партнёрстве с РФС
Москва, 13 мая 2020, 12:13 — REGNUM «Аэрофлот» и Российский футбольный союз (РФС) остановили переговоры о партнёрстве.
REGNUM 05:13
Происшествия
На Сахалине экс-мэра осудили за взятки и хранение наркотиков
Российская газета 03:51
Армия и оружие
Азербайджан обстрелял приграничное село в Армении
Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по селу Беркабер в Тавушской области на северо-востоке Армении из крупнокалиберного оружия, заявила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян 13 мая на своей странице в Facebook.
ИА Красная Весна 15:55
Единоборства
Олег Монгол подрался с 240-килограммовым соперником
Популярный блогер Олег Монгол, известный участием во фрик-боях, провёл поединок с 240-килограммовым соперником.
Чемпионат вчера в 18:18
Общество
В Калининградской области вновь ужесточили масочный режим
Оперативным штабом по контролю распространения новой коронавирусной инфекции в среду, 13 мая 2020 года, ужесточил масочный режим в Калининградской области.
Русский Запад 11:51
Армия и оружие
Высокоскоростной вертолёт SB-1 Defiant: в США показали видео разворота и манёвров
Напомним, что первый полет прототипа высокоскоростного вертолета Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant состоялся 21 марта 2019 года.
Военное обозрение 10:20
Происшествия
Футболист сборной Англии подвергся ограблению в собственном доме
Полузащитник сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли подвергся ограблению в собственном доме за два миллиона фунтов стерлингов.
Вести.Ru 16:30
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Общество
Мелик-Гусейнов назвал провокацией акцию на Сормовской подстанции СМП
Замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов назвал провокацией скандал на станции скорой помощи в Сормовском районе Нижнего Новгорода 13 мая.
Newsroom24 11:58
Общество
ВОЗ не исключает, что коронавирус может стать эндемической инфекцией
Новый коронавирус может стать эндемической инфекцией.
ТАСС 13:48