Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
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Российская газетавчера в 12:28

Хорошая соломина для утопающего: что думает бизнес о предложении Путина простить зарплатные кредиты

74.ruвчера в 07:04

Самозанятым гражданам решено вернуть выплаченные ими в 2019 году налоги

Взгляд.ру11 мая в 09:41

Простить кредиты и налоги: что еще Путин пообещал бизнесменам

45.ru11 мая в 10:11

Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей

Интерфакс11 мая в 09:57

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Коммерсантъ11 мая в 09:48

Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

РИА Новости11 мая в 10:15
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Общество

В школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
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Авто

Новый Chevrolet Tahoe стал патрульным перехватчиком

Компания Chevrolet представила полицейские модификации внедорожника Tahoe нового поколения, дебютировавшего в конце прошлого года.
AutoNews вчера в 12:07
3
Общество

ЕГЭ перенесли на более поздний срок

"Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Крым 24 08:02
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Общество

Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на «явные альтернативные причины»

Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на "явные альтернативные причины" В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что более 60% смертей пациентов с коронавирусом не вошли в статистику, так как причиной смерти стали другие заболевания.
Медиазона 11:11
6
Общество

За детскими пособиями в 10 000 рублей встали огромные очереди

Россияне, желающие оформить пособие на ребенка в размере 10 000 рублей, о котором объявил президент России Владимир Путин, образовали огромные очереди в отделения Пенсионного фонда по всей России.
Московский Комсомолец 13:20
Экономика

Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов

Москва, 13 мая 2020, 14:53 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 07:53
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Кино

Второсортным назвали критики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди

Ричарда Ропер из «Chicago Sun-Times» и вовсе назвал «Капоне» «отвратительнейшим фильмом об отвратительнейшем человеке».
Live24 вчера в 15:24
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Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
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Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
7
Общество

В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
139
Экономика

Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

"Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Интерфакс 17:10
7
Экономика

Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги

Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 11 мая в 12:17
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Политика

МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT

МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
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Здоровье

Ростовский Минздрав показал легкие смертельно больного коронавирусом

Глава ростовского областного министерства здравоохранения Татьяна Быковская на состоявшемся 13 мая заседании регионального оперативного штаба продемонстрировала его участникам снимки легких пациентов с коронавирусом.
Инфо24 09:25
11
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:59
7
Общество

Песков рассказал, как заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, как заразился коронавирусом.
РИА Новости 16:59
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Общество

Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса

После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
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Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК 09:14
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Игры

2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

КМВ Новости 10:41
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Футбол

«Аэрофлот» остановил переговоры о партнёрстве с РФС

Москва, 13 мая 2020, 12:13 — REGNUM «Аэрофлот» и Российский футбольный союз (РФС) остановили переговоры о партнёрстве.
REGNUM 05:13
Происшествия

На Сахалине экс-мэра осудили за взятки и хранение наркотиков

Российская газета 03:51
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Армия и оружие

Азербайджан обстрелял приграничное село в Армении

Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по селу Беркабер в Тавушской области на северо-востоке Армении из крупнокалиберного оружия, заявила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян 13 мая на своей странице в Facebook.
ИА Красная Весна 15:55
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Единоборства

Олег Монгол подрался с 240-килограммовым соперником

Популярный блогер Олег Монгол, известный участием во фрик-боях, провёл поединок с 240-килограммовым соперником.
Чемпионат вчера в 18:18
Общество

В Калининградской области вновь ужесточили масочный режим

Оперативным штабом по контролю распространения новой коронавирусной инфекции в среду, 13 мая 2020 года, ужесточил масочный режим в Калининградской области.
Русский Запад 11:51
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Армия и оружие

Высокоскоростной вертолёт SB-1 Defiant: в США показали видео разворота и манёвров

Напомним, что первый полет прототипа высокоскоростного вертолета Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant состоялся 21 марта 2019 года.
Военное обозрение 10:20
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Происшествия

Футболист сборной Англии подвергся ограблению в собственном доме

Полузащитник сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли подвергся ограблению в собственном доме за два миллиона фунтов стерлингов.
Вести.Ru 16:30
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Общество

Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его

Деловое.ТВ 12:30
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
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Общество

Мелик-Гусейнов назвал провокацией акцию на Сормовской подстанции СМП

Замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов назвал провокацией скандал на станции скорой помощи в Сормовском районе Нижнего Новгорода 13 мая.
Newsroom24 11:58
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Общество

ВОЗ не исключает, что коронавирус может стать эндемической инфекцией

Новый коронавирус может стать эндемической инфекцией.
ТАСС 13:48
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Как работают Яндекс.Новости?
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