Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.

Экономика Две трети мебельных производств РФ могут обанкротиться к июлю Около 70% предприятий по производству мебели оказались на грани банкротства из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений в России, сообщили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР). 1

Наука Белки клеток меняют свою структуру и роль, если им тепло Ученые предположили, что клетки способны справиться с самыми разными «тревожными сигналами», используя белки, которые разделены по фазам для запуска различных программ экспрессии генов.

Культура Умер актер и комик Джерри Стиллер На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер. 12

Общество Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. 452

Общество В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников. 108

Политика Президент США рассказал, почему не носит медицинскую маску Вашингтон, 12 мая 2020, 01:53 — REGNUM Соблюдение социальной дистанции с сотрудниками Белого дома является причиной того, что президент США Дональд Трамп игнорирует предписание о ношении медицинской маски на лице.

Политика Украинский политолог назвал Зеленского «слабаком в роли президента» Ранее Погребинский заявил, что Зеленскому нужно будет искать самолет и срочно бежать из страны в случае, если МВФ не выделит очередной кредит.

Политика Трамп прокомментировал обсуждение торгового соглашения с Китаем Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп завил, что обсуждение новых условий двустороннего всеобъемлющего торгового соглашения с КНР не интересует США, передает ТАСС.

Футбол «Зенит-ТВ» покажет все матчи плей-офф победного Кубка УЕФА Перед матчами болельщики смогут увидеть шоу, в каждом из которых примут участие футболисты золотого состава «Зенита» — те, кто прошел путь от победы над «ВиОном» во втором квалификационном раунде до незабываемых моментов триумфа в Манчестере и Монако.

Космос Маск заявил об успешном испытании прототипа корабля Starship Вашингтон, 10 мая 2020, 11:57 — REGNUM Прототип разрабатываемого космического корабля Starship SN4 успешно выдержал испытание по заполнению баков криогенной жидкостью, сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск 10 мая в социальной сети Twitter.

Экономика Подсчитана сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых Сумма предложенных президентом России Владимиром Путиным к возврату налогов для самозанятых в связи с издержками из-за периода нерабочих дней превысит один миллиард рублей. 8

Футбол Саньоль: после финала ЧМ-2006 все были настроены против Зидана Бывший игрок сборной Франции Вилли Саньоль поделился воспоминаниями о финальной игре чемпионата мира 2006 года против сборной Италии.

Общество Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет только после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. 13

Экономика Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются Общероссийский режим «нерабочих дней» с 12 мая не будет продлен.