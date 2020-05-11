Коронавирус
РИА НовостиПутин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
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Экономика
Две трети мебельных производств РФ могут обанкротиться к июлю
Около 70% предприятий по производству мебели оказались на грани банкротства из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений в России, сообщили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).
News.ru 19:45
Наука
Белки клеток меняют свою структуру и роль, если им тепло
Ученые предположили, что клетки способны справиться с самыми разными «тревожными сигналами», используя белки, которые разделены по фазам для запуска различных программ экспрессии генов.
Хайтек 16:21
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову раскритиковали за фото в военной форме ко Дню Победы
Отмечается, что певицу зачастую критикуют за то, что она никогда не думает перед тем, как совершить какой-то поступок.
RuNews24.ru 00:50
Культура
Умер актер и комик Джерри Стиллер
На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер.
Афиша Daily 08:35
Общество
Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений
Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
Общество
ВОЗ: Большинство зараженных коронавирусом болеют в тяжелой форме
Исследования на антитела к COVID-19 показали, что большинство заболевших коронавирусом болеют в тяжелой форме.
Телеканал Санкт-Петербург 13:43
Общество
В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
Политика
Президент США рассказал, почему не носит медицинскую маску
Вашингтон, 12 мая 2020, 01:53 — REGNUM Соблюдение социальной дистанции с сотрудниками Белого дома является причиной того, что президент США Дональд Трамп игнорирует предписание о ношении медицинской маски на лице.
REGNUM 18:53
Политика
Украинский политолог назвал Зеленского «слабаком в роли президента»
Ранее Погребинский заявил, что Зеленскому нужно будет искать самолет и срочно бежать из страны в случае, если МВФ не выделит очередной кредит.
РИА Новости 18:31
Политика
Путин объяснил, какой видит национальную идею России
По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM вчера в 06:06
Фигурное катание
Хореограф Тутберидзе: жаль, что Трусова с родителями совершила ошибку
РИА Новости 05:20
Общество
Tesla возобновляет работу на заводе в Калифорнии
20 марта стало известно, что Tesla приостанавливает производство на заводах в Калифорнии и Нью-Йорке из-за коронавируса.
Rambler News Service вчера в 02:30
Политика
Трамп прокомментировал обсуждение торгового соглашения с Китаем
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп завил, что обсуждение новых условий двустороннего всеобъемлющего торгового соглашения с КНР не интересует США, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:03
Футбол
«Зенит-ТВ» покажет все матчи плей-офф победного Кубка УЕФА
Перед матчами болельщики смогут увидеть шоу, в каждом из которых примут участие футболисты золотого состава «Зенита» — те, кто прошел путь от победы над «ВиОном» во втором квалификационном раунде до незабываемых моментов триумфа в Манчестере и Монако.
Спорт-Экспресс 12:55
Космос
Маск заявил об успешном испытании прототипа корабля Starship
Вашингтон, 10 мая 2020, 11:57 — REGNUM Прототип разрабатываемого космического корабля Starship SN4 успешно выдержал испытание по заполнению баков криогенной жидкостью, сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск 10 мая в социальной сети Twitter.
REGNUM вчера в 04:57
Армия и оружие
Российские военные испытали новую гиперзвуковую ракету с борта Ту-22М3
Испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты прошли в России. Они проводились с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.
ПолитРоссия 02:44
Экономика
Подсчитана сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых
Сумма предложенных президентом России Владимиром Путиным к возврату налогов для самозанятых в связи с издержками из-за периода нерабочих дней превысит один миллиард рублей.
Lenta.ru 11:54
Общество
Режим самоизоляции в Челябинской области продлен до 31 мая
Правительство на этой неделе рассмотрит возможность смягчения ограничительных мер в Челябинской области.
Вечерний Челябинск 11:31
Футбол
Саньоль: после финала ЧМ-2006 все были настроены против Зидана
Бывший игрок сборной Франции Вилли Саньоль поделился воспоминаниями о финальной игре чемпионата мира 2006 года против сборной Италии.
Газета.Ru вчера в 23:04
Политика
Голикова заявила, что России придется жить с коронавирусом
России придется жить с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующее заявление сделала вице-премьер России Татьяна Голикова.
Мойка78 19:14
Армия и оружие
Российский Як-130 вызывает беспокойство у США
У США вызывает беспокойство учебный самолет Як-130.
Актуальные Новости 08:41
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
Общество
Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет только после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
РИА Новости 17:20
Экономика
Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются
Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются Общероссийский режим «нерабочих дней» с 12 мая не будет продлен.
Коммерсантъ 17:41
Общество
Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
Игры
Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI
Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
CyberSport.ru 10:56
Кино
Актер Энди Серкис: новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории
iReactor 09 мая в 12:32