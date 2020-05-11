Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
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Подробнее о событии

Путин предложил выдавать кредиты под 2% на поддержку занятости

РБК13:59

Простить кредиты и налоги: что еще Путин пообещал бизнесменам

45.ru10:11

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Коммерсантъ09:48

Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей

Интерфакс09:57

Путин объявил о небывалой программе кредитов под 2%

Московский Комсомолец10:49

Предприятиям пообещали кредиты под 2% с возможностью погашения за счет государства

Взгляд.ру11:02

Путин назвал условия списания кредитов и процентов для компаний

РИА Новости10:46
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Экономика

Две трети мебельных производств РФ могут обанкротиться к июлю

Около 70% предприятий по производству мебели оказались на грани банкротства из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений в России, сообщили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).
News.ru 19:45
1
Наука

Белки клеток меняют свою структуру и роль, если им тепло

Ученые предположили, что клетки способны справиться с самыми разными «тревожными сигналами», используя белки, которые разделены по фазам для запуска различных программ экспрессии генов.
Хайтек 16:21
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову раскритиковали за фото в военной форме ко Дню Победы

Отмечается, что певицу зачастую критикуют за то, что она никогда не думает перед тем, как совершить какой-то поступок.
RuNews24.ru 00:50
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Культура

Умер актер и комик Джерри Стиллер

На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер.
Афиша Daily 08:35
12
Общество

Одиннадцать регионов могут частично снять режим ограничений

Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:35
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Общество

ВОЗ: Большинство зараженных коронавирусом болеют в тяжелой форме

Исследования на антитела к COVID-19 показали, что большинство заболевших коронавирусом болеют в тяжелой форме.
Телеканал Санкт-Петербург 13:43
9
Общество

В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции

Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24
108
Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

Газета.Ru 09:44
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Политика

Президент США рассказал, почему не носит медицинскую маску

Вашингтон, 12 мая 2020, 01:53 — REGNUM Соблюдение социальной дистанции с сотрудниками Белого дома является причиной того, что президент США Дональд Трамп игнорирует предписание о ношении медицинской маски на лице.
REGNUM 18:53
Политика

Украинский политолог назвал Зеленского «слабаком в роли президента»

Ранее Погребинский заявил, что Зеленскому нужно будет искать самолет и срочно бежать из страны в случае, если МВФ не выделит очередной кредит.
РИА Новости 18:31
Политика

Путин объяснил, какой видит национальную идею России

По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM вчера в 06:06
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Фигурное катание

Хореограф Тутберидзе: жаль, что Трусова с родителями совершила ошибку

РИА Новости 05:20
14
Общество

Tesla возобновляет работу на заводе в Калифорнии

20 марта стало известно, что Tesla приостанавливает производство на заводах в Калифорнии и Нью-Йорке из-за коронавируса.
Rambler News Service вчера в 02:30
4
Политика

Трамп прокомментировал обсуждение торгового соглашения с Китаем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп завил, что обсуждение новых условий двустороннего всеобъемлющего торгового соглашения с КНР не интересует США, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:03
Футбол

«Зенит-ТВ» покажет все матчи плей-офф победного Кубка УЕФА

Перед матчами болельщики смогут увидеть шоу, в каждом из которых примут участие футболисты золотого состава «Зенита» — те, кто прошел путь от победы над «ВиОном» во втором квалификационном раунде до незабываемых моментов триумфа в Манчестере и Монако.
Спорт-Экспресс 12:55
Космос

Маск заявил об успешном испытании прототипа корабля Starship

Вашингтон, 10 мая 2020, 11:57 — REGNUM Прототип разрабатываемого космического корабля Starship SN4 успешно выдержал испытание по заполнению баков криогенной жидкостью, сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск 10 мая в социальной сети Twitter.
REGNUM вчера в 04:57
Армия и оружие

Российские военные испытали новую гиперзвуковую ракету с борта Ту-22М3

Испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты прошли в России. Они проводились с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.
ПолитРоссия 02:44
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Экономика

Подсчитана сумма предложенных к возврату налогов для самозанятых

Сумма предложенных президентом России Владимиром Путиным к возврату налогов для самозанятых в связи с издержками из-за периода нерабочих дней превысит один миллиард рублей.
Lenta.ru 11:54
8
Общество

Режим самоизоляции в Челябинской области продлен до 31 мая

Правительство на этой неделе рассмотрит возможность смягчения ограничительных мер в Челябинской области.
Вечерний Челябинск 11:31
80
Футбол

Саньоль: после финала ЧМ-2006 все были настроены против Зидана

Бывший игрок сборной Франции Вилли Саньоль поделился воспоминаниями о финальной игре чемпионата мира 2006 года против сборной Италии.
Газета.Ru вчера в 23:04
Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине

РИА Новости 15:30
294
Политика

Голикова заявила, что России придется жить с коронавирусом

России придется жить с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующее заявление сделала вице-премьер России Татьяна Голикова.
Мойка78 19:14
225
Армия и оружие

Российский Як-130 вызывает беспокойство у США

У США вызывает беспокойство учебный самолет Як-130.
Актуальные Новости 08:41
8
Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ 09:12
5,1K
Общество

Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

Совместная российско-китайской компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первого международного автомобильного моста из России в Китай "Благовещенск-Хэйхэ", но работу он начнет только после снятия ограничений из-за коронавируса, сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
РИА Новости 17:20
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Музыка

Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за 1 миллион долларов

ТК Звезда 19:43
1
Экономика

Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются

Нерабочие дни в России закончились, рабочие пока не начинаются Общероссийский режим «нерабочих дней» с 12 мая не будет продлен.
Коммерсантъ 17:41
Общество

Путин: сотрудникам социальных учреждений дадут специальную доплату

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.
REGNUM 09:53
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Игры

Bethesda рассказала, когда ждать новостей о The Elder Scrolls VI

Starfield и The Elder Scrolls VI анонсировали на выставке E3 2018.
CyberSport.ru 10:56
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Кино

Актер Энди Серкис: новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории

iReactor 09 мая в 12:32
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