Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
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Хорошая соломина для утопающего: что думает бизнес о предложении Путина простить зарплатные кредиты

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Простить кредиты и налоги: что еще Путин пообещал бизнесменам

45.ruвчера в 10:11
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Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России

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90-летняя геймерша из Японии попала в Книгу рекордов Гиннесса

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В Приморье сообщили, когда могут принять решение о снятии ограничений

Решение о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса в Приморье может быть принято на следующей неделе, это зависит от соблюдения мер самими местными жителями, сообщает правительство региона.
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Ученые смогли «подслушать» общение стафилококков

Используя свою разработку, ученые уже смогли выявить десять новых аутоиндуцирующие пептидов — столько же, сколько всего было известно до настоящего времени.
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Космическая стратегия Stellaris временно появилась в бесплатном доступе на Steam.
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Турция заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара

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Общество

В Кижингинском районе Бурятии оставили жесткий режим ограничений

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В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

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Жителям Саратова могут разрешить прогулки и занятия спортом

По словам Ольги Кожановой, ведомство готовит предписание, согласно которому разрешаются одиночные прогулки, без посещения площадок и занятия спортом.
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Чайки предпочли освоенные людьми районы

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Раскрыта опасность покупок через интернет

Партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов раскрыл россиянам опасность покупок через интернет в беседе с агентством «Прайм».
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В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 37 человек

Абакан, 12 мая 2020, 07:05 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом.
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В доме на востоке Москвы обрушились перекрытия

Крупное обрушение перекрытий произошло в доме на востоке Москвы 13 мая.
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Выплаты семьям с детьми утвердило правительство

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На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 211 человек

Врачи нашли коронавирус ещё у 211 человек в Свердловской области. Об этом заявили в оперативном штабе региона корреспонденту ИА REGNUM.
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Число заболевших коронавирусом в Приморье превысило 1000

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В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

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